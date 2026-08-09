El botón secreto de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en tan solo segundos

WhatsApp incorpora una limpieza profunda para liberar espacio y acelerar el teléfono - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

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La acumulación constante de archivos multimedia, documentos y mensajes en WhatsApp puede saturar el almacenamiento del teléfono, ralentizar el sistema y dificultar la instalación de nuevas aplicaciones. El uso diario de la aplicación genera un volumen de datos que, si no se gestiona, convierte al smartphone en un dispositivo lento y poco funcional.

Liberar espacio ya no es una tarea compleja ni requiere aplicaciones externas. WhatsApp más que “un botón específico” tiene la posibilidad de configurar desde el menú el almacenamiento de la papelera, para eliminar archivos pesados en cuestión de segundos, recuperando hasta 10 GB de espacio. Esta función, poco conocida por muchos, es clave para evitar problemas de almacenamiento y mejorar la experiencia general de uso.

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Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar hasta 10GB en pocos pasos - (Meta)

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp paso a paso

Vaciar la papelera de WhatsApp es rápido y sencillo. Los usuarios pueden hacerlo siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp y accede al menú Ajustes. Dirígete a Almacenamiento y datos. Selecciona Administración de almacenamiento. Ingresa en la sección De más de 5 MB para visualizar los archivos más grandes. Marca aquellos que desees eliminar y pulsa el ícono de la papelera. Confirma la eliminación para liberar espacio de forma inmediata.

Este proceso no solo libera espacio en la memoria interna, también previene errores por falta de almacenamiento y aumenta la velocidad de respuesta tanto de la aplicación como del teléfono en general.

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¿Por qué WhatsApp consume tanto espacio?

WhatsApp almacena automáticamente fotos, videos, mensajes de voz, documentos y archivos temporales enviados o recibidos en cada conversación. Además, las copias de seguridad periódicas pueden duplicar el consumo de almacenamiento, y los stickers, GIF y archivos residuales que permanecen tras eliminar chats contribuyen a la saturación.

Archivos de más de 5 MB, la sección clave de WhatsApp para borrar videos y documentos (Foto: Meta)

En muchos casos, los archivos multimedia no se eliminan por completo al borrar mensajes, quedando almacenados en la galería o en carpetas específicas del sistema. Esta acumulación invisible es la principal causa de la saturación y la ralentización del dispositivo.

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Cuál es el impacto de la falta de espacio en el celular

Cuando la memoria interna está casi llena, el sistema operativo pierde capacidad para gestionar archivos temporales, instalar actualizaciones y ejecutar aplicaciones con fluidez. Esto se traduce en una respuesta más lenta, cierres inesperados y fallos en la multitarea.

La falta de espacio también afecta la memoria RAM, pues el sistema utiliza parte del almacenamiento como memoria virtual. Si este recurso se agota, las aplicaciones pueden tardar más en abrirse, cambiar entre tareas o cerrarse de manera inesperada. Mantener al menos un 10% de espacio libre es clave para garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo.

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Consejos adicionales para optimizar el espacio en WhatsApp

Por qué WhatsApp llena el almacenamiento con fotos, copias de seguridad y archivos residuales - WHATSAPP

Configura las descargas automáticas: Limita la descarga de fotos, videos y audios solo a conexiones WiFi, o desactívala para evitar acumulaciones innecesarias.

Elimina chats antiguos: Borra conversaciones que ya no sean relevantes, sobre todo aquellas con muchos archivos multimedia.

Revisa carpetas en la galería: Elimina periódicamente fotos y videos de la carpeta de WhatsApp en la galería, ya que no siempre se borran automáticamente.

Limpia la caché de la aplicación: Algunas versiones permiten borrar la caché desde los ajustes, liberando espacio temporal.

Actualiza WhatsApp: Mantener la app actualizada garantiza acceso a las últimas funciones de gestión de almacenamiento.

Qué hacer si el celular sigue lento

Si tras liberar espacio el dispositivo continúa funcionando con lentitud, se recomienda reiniciar el teléfono para cerrar procesos en segundo plano. También es útil desinstalar aplicaciones poco usadas, reducir el uso de widgets y fondos animados, y limpiar la caché de otras aplicaciones. Si los problemas persisten, un restablecimiento de fábrica, previa copia de seguridad, puede ser la solución definitiva.

Vaciar la papelera de WhatsApp y gestionar de forma regular el almacenamiento es esencial para mantener el celular rápido y libre de errores. Adoptar estos hábitos permite disfrutar de una mejor experiencia de uso, evitando saturaciones y extendiendo la vida útil tanto del dispositivo como de la aplicación.

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