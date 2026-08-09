Cargar el celular en la noche o en la mañana ayuda a ahorrar energía: la verdad

Cargar el celular por la noche mantiene el teléfono al 100 % al despertar, pero expone la batería durante más tiempo a una carga máxima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dentro de la rutina de cargar el celular muchos usuarios optan por hacerlo en la noche mientras duermen o en la mañana cuando están alistándose para salir a trabajar o estudiar, sin saber que una de las dos opciones es mejor que la otra para cuidar la vida útil del teléfono y ahorrar algo de energía.

Así que vamos a aclarar las diferencias entre ambos hábitos y sus efectos prácticos ayudan a comprender cuál alternativa conviene según el tipo de uso y la tecnología del smartphone actual.

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Implicaciones del hábito de cargar el celular en la noche

Dejar el teléfono enchufado durante la noche en la mesa de luz o la mesita de noche es una costumbre. Esta práctica responde a la necesidad de contar con el dispositivo al 100 % al despertar y evitar posibles sobresaltos por falta de batería al inicio de la jornada.

Los teléfonos modernos, mediante sistemas de gestión inteligente, detienen el flujo principal de carga al alcanzar el 100 %. Sin embargo, la actividad de aplicaciones y procesos en segundo plano puede disminuir la carga al 99 %. El cargador vuelve a inyectar energía para restaurar el 100 %, repitiendo este ciclo durante toda la noche.

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La carga de goteo y el consumo fantasma agregan un gasto mínimo de energía cuando el cargador queda enchufado toda la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, conocido como carga de goteo, se suma al denominado consumo fantasma: el adaptador sigue extrayendo una mínima cantidad de energía solo por estar enchufado, aunque el teléfono ya esté cargado.

El verdadero inconveniente de cargar el celular por la noche no reside en el consumo eléctrico, sino en la salud de la batería. Permanecer durante horas al 100 % expone a la batería de iones de litio a un estado de alta tensión química y calor sostenido. El calor, junto con los extremos de carga, acelera la degradación del litio y reduce la vida útil del componente.

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A pesar de estas advertencias, la carga nocturna no implica un daño inmediato ni irreversible. Los sistemas inteligentes de carga y la función de carga optimizada, presentes en casi todos los smartphones actuales, minimizan el impacto negativo. Estas funciones detienen la recarga al alcanzar el 80 % y completan el 100 % justo antes de que suene la alarma, ajustando el proceso a los hábitos del usuario.

Cuáles son las ventajas y desventajas de cargar el celular en la mañana

Cargar el teléfono en la mañana mientras el usuario se prepara para salir elimina las horas de exposición al estado de carga máxima y reduce el tiempo conectado al enchufe. Al desconectar el dispositivo cuando llega al 80 % o al 100 %, se evitan los ciclos de carga de goteo y el consumo fantasma nocturno.

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La carga optimizada de los smartphones reduce el impacto de la carga nocturna al pausar la recarga y completar el 100 % antes de la alarma. (Imagen ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de cargar en la mañana es preservar la salud de la batería. Mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 % resulta mucho más saludable para las baterías de ion litio que llevarlas de 0 % a 100 %. Las cargas parciales y frecuentes prolongan la vida útil del componente, retrasando la necesidad de sustituirla.

Sin embargo, este método requiere ajustar los hábitos y destinar al menos media hora o una hora en la mañana a la recarga, lo que podría no ser práctico para todos los usuarios. Además, si el teléfono no cuenta con carga rápida, alcanzar un nivel suficiente antes de salir puede resultar complicado.

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Recomendaciones finales para prolongar la vida útil de la batería

Las mejores prácticas para tener un equilibrio entre el cuidado de la batería del celular, el consumo de energía y los hábitos de cada usuario, son las siguientes:

Mantener la batería del celular entre el 20 % y el 80 % con cargas parciales y frecuentes ayuda a prolongar la vida útil del smartphone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener la batería entre el 20 % y el 80 % siempre que sea posible.

Realizar cargas cortas y frecuentes, evitando dejar el dispositivo conectado durante horas innecesarias.

Utilizar la función de carga optimizada si se carga el celular por la noche.

Evitar el sobrecalentamiento y usar cargadores certificados.

No dejar que el teléfono se descargue por completo de forma habitual.

Adoptar estos hábitos puede duplicar la expectativa de vida útil de la batería y retrasar la necesidad de reemplazar el equipo. La tecnología actual ofrece herramientas para cuidar el componente más delicado del smartphone, pero el usuario sigue teniendo un papel decisivo en su conservación.

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