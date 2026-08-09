Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo

Charli XCX por Harley Weir

Guardar

La National Portrait Gallery de Londres incorporó un retrato de Charli XCX tomado en 2023 por Harley Weir, una entrada que lleva a la cantante británica a los muros del museo y acompaña el desembarco de la imagen de su álbum Brat en la galería “History Makers”, poco después de la salida de su nuevo disco Music, Fashion, Film.

La compra se hizo dentro de la iniciativa “Collecting the Now” del museo, respaldada por una donación de £1 millón de la Bukhman Foundation, equivalente a USD 1,3 millones. Ese mismo fondo permitió adquirir obras de Barbara Walker, Linder, Sonia Boyce y Hew Locke.

PUBLICIDAD

El retrato presenta a Charli XCX contra una pared, con las caderas desplazadas hacia afuera, el cabello revuelto y el abdomen al descubierto bajo una camiseta corta. Brandei Estes, curadora principal de fotografías de la National Portrait Gallery, sostuvo que Weir desarrolló un lenguaje “que combina intimidad con una poderosa sensación de presencia”.

El ingreso de la obra a la colección conecta a una figura del pop reciente con una institución asociada a grandes retratos británicos de otras épocas. La fotografía fue descrita por la publicación como una imagen de cabello salvaje que condensó el espíritu rebelde de Brat, el álbum de la cantante.

PUBLICIDAD

Charli XCX y la tapa de su disco "Music, Fashion, Film" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charli XCX alcanzó con Brat en 2024 la certificación de doble platino y una proyección global alimentada también por la circulación de memes. Weir también produjo otras imágenes de la etapa visual de Brat: en una, la cantante aparece recostada sobre un sofá; en otra, de pie en un umbral con una luz anaranjada. La fotógrafa ya había retratado a Charli XCX para la colección “Heaven” de Marc Jacobs en 2022, y el diseñador aparece en la portada de Music, Fashion, Film.

Nacida en Londres en 1988, Harley Weir construyó su nombre en la fotografía de moda con una estética sensual y artística. Trabajó para marcas de lujo como Balenciaga, Celine, Stella McCartney y Gucci, y expone de forma regular con las galerías londinenses Hannah Barry y Michael Hoppen.

PUBLICIDAD

La Bukhman Foundation, que sostiene el fondo de adquisiciones del museo, fue creada en 2023 por los multimillonarios de origen ruso Anastasia e Igor Bukhman. La organización con sede en el Reino Unido también apoyó la iniciativa educativa Art Block de la South London Gallery y el pabellón de Austria de Florentina Holzinger en la Bienal de Venecia.