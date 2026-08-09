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Costa Rica registra un aumento del 18% en casos de dengue en 2026 y supera los 2,400 contagios

La propagación del dengue en Costa Rica supera las proyecciones de años anteriores al registrar 2,425 casos acumulados en lo que va de 2026, frente a los 1,980 reportados en el mismo lapso de 2025

Mapa de Costa Rica con divisiones regionales en rojo, naranja y beige; Central Norte y Pacífico Central en rojo. Íconos de mosquitos y alertas rojas.
Un mapa de Costa Rica muestra la concentración regional de casos de dengue, señalando las zonas Central Norte y Pacífico Central con mayor alerta sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica enfrenta un aumento del 18% en los casos notificados de dengue en comparación con el mismo periodo de 2025, según el reporte oficial emitido por el Ministerio de Salud correspondiente a la semana epidemiológica 29 de 2026. A esa fecha, el país suma 2,425 casos acumulados, de los cuales 44 han sido clasificados como dengue con signos de alarma.

De acuerdo con los datos oficiales, la región Central Norte encabeza la lista nacional con 609 casos notificados, aunque la tasa más alta corresponde al Pacífico Central, con 176.8 casos por cada 100.000 habitantes.

Chorotega (76.9), Huetar Caribe (66.6) y Brunca (28.6) también presentan tasas elevadas, mientras que Central Este registra la incidencia más baja con 9.0 casos por 100.000 habitantes.

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Por provincias, Alajuela concentra la mayor cantidad de casos, con 929 notificaciones y una tasa de 85.8. Guanacaste sigue con 353 casos (tasa de 84,6), y Puntarenas con 336 casos (66,0). Los registros de Limón y Heredia ascienden a 305 y 162 respectivamente, mientras que Cartago presenta el menor número con 49 casos y una tasa de 9.2.

En cuanto a la distribución por sexo, el total de casos femeninos asciende a 1.237 (tasa de 47.3), y los masculinos a 1.188 (tasa de 45.6).

Infografía con un mosquito, partículas de virus, un mapa de Costa Rica, gráficos de barras e iconos, mostrando cifras y datos de dengue.
Una infografía muestra el incremento del 18% en los casos de dengue en Costa Rica para la semana 29 de 2026, con 2.425 contagios y las regiones más afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos muestran una concentración significativa del dengue en zonas específicas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y las acciones de control en estos territorios.

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Ante este panorama, en la semana epidemiológica 29 de 2025, el país tico reportó 1,980 casos de dengue. Por lo que, el incremento al año 2026 representa 18% más, tendencia que se refleja en el canal endémico nacional, donde la curva de este año supera el promedio de los años previos en el mismo periodo.

Además, a la fecha del reporte, la Gerencia Médica de la CCSS comunicó que dos personas permanecen hospitalizadas por dengue: una en el Hospital Escalante Pradilla y otra en el Hospital San Carlos.

Consejos avanzados de prevención contra el dengue

Dado que el mosquito Aedes aegypti transmite simultáneamente dengue, chikungunya y zika, tanto el Ministerio de Salud como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insisten en la importancia de extremar medidas preventivas con estrategias avanzadas:

  • Destrucción física de huevecillos:

No basta con vaciar el agua de los recipientes para evitar criaderos. Es imprescindible cepillar enérgicamente las paredes internas de baldes, barriles y depósitos, pues los huevecillos se adhieren en seco y pueden eclosionar tras varios meses al contacto con el agua de lluvia.

  • Protección personal física:

Las autoridades recomiendan el uso de camisas de manga larga y pantalones largos de colores claros en zonas de alta transmisión, ya que los tonos oscuros son más atractivos para los mosquitos.

  • Control en espacios interiores:

La instalación de telas metálicas o mosquiteros finos en puertas y ventanas resulta fundamental. En viviendas con personas enfermas, es obligatorio que el paciente duerma bajo un pabellón o mosquitero para impedir que mosquitos sanos lo piquen y continúen la transmisión del virus.

Una mano enguantada de rojo frota un cepillo de cerdas en un balde azul lleno de agua que salpica; un barril azul y una regadera verde están cerca, sobre un suelo de cerámica.
Una mano con guante rojo frota con un cepillo el interior de un balde azul lleno de agua que salpica, en una acción de limpieza para la prevención de enfermedades como el dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Uso químico correcto

Los repelentes con DEET deben aplicarse directamente sobre la piel expuesta. Para el uso de insecticidas en aerosol dentro del hogar, es necesario proteger alimentos y juguetes, y mantener cerradas las habitaciones durante al menos 15 minutos después de la aplicación, antes de volver a ingresar.

La vigilancia epidemiológica y la adopción rigurosa de estas medidas son cruciales para contener la transmisión del dengue y proteger a la población, especialmente en las zonas y cantones donde la incidencia continúa en aumento.

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