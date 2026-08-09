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Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

La saturación en la red WiFi ocurre cuando varios routers y dispositivos usan las mismas bandas de frecuencia en una zona

(Imagen ilustrativa Infobae)
Cambiar el canal de la red WiFi puede mejorar la velocidad y la estabilidad de la conexión en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Cambiar de canal en la red WiFi es una de las estrategias más eficaces para mejorar la velocidad y la estabilidad de la conexión en casa, especialmente en entornos donde abundan los dispositivos conectados y las redes vecinas.

Aunque el proceso puede parecer complejo al principio, con una guía clara y algunos pasos sencillos, cualquier usuario puede llevarlo a cabo y disfrutar de una mejor experiencia de internet.

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Por qué cambiar el canal del WiFi puede mejorar la conexión

La mayoría de los hogares utiliza la red WiFi para conectar dispositivos como teléfonos, portátiles, televisores, consolas y electrodomésticos inteligentes. Sin embargo, muchas veces la red se vuelve lenta o inestable, sobre todo cuando hay muchas redes en el entorno.

Esto se debe a que todos los routers emiten la señal en bandas de frecuencia que están divididas en canales, y cuando varios dispositivos usan los mismos canales en una zona, se produce saturación.

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repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La OCU recomienda elegir el canal WiFi menos saturado para optimizar la calidad de internet sin comprar equipos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España ha publicado recomendaciones para escoger el canal menos saturado como método económico y eficaz para optimizar la calidad del WiFi sin necesidad de comprar equipos adicionales. El truco consiste en identificar qué canales usan las redes cercanas y seleccionar manualmente el que tenga menos tráfico.

La clave del proceso está en entender que cada router transmite en una o dos bandas principales: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una tiene sus particularidades. La banda de 2.4 GHz es más común y tiene mayor alcance, pero también es más propensa a interferencias porque muchos dispositivos la utilizan.

Por el contrario, la banda de 5 GHz tiene más canales disponibles, menos interferencias y permite mayor velocidad, aunque su alcance es menor.

Qué es un canal WiFi y cómo afecta la calidad de la red

Un canal WiFi es una subdivisión dentro de una banda de frecuencia que permite que varias redes funcionen en paralelo sin interferirse mutuamente. En la banda de 2.4 GHz, aunque existen 14 canales posibles, por solapamiento solo tres (el 1, 6 y 11) pueden funcionar sin interferirse entre sí.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance, pero registra más interferencias porque es la más utilizada por las redes WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entornos urbanos, es habitual que varios vecinos usen los mismos canales, lo que genera cortes, lentitud o pérdida de señal.

En la banda de 5 GHz hay hasta 24 canales, muchos de ellos sin solapamiento, lo que reduce las interferencias y mejora el rendimiento. Sin embargo, algunos de estos canales están regulados porque comparten espectro con servicios públicos, radares y comunicaciones satelitales, lo que puede hacer que la red tarde más en aparecer o que el canal no siempre esté disponible.

Cuando demasiadas redes usan el mismo canal, se producen interferencias: la velocidad baja, la señal se debilita y la navegación se vuelve inestable. Al cambiar a un canal menos saturado, se puede reducir la congestión y mejorar tanto la velocidad como la cobertura.

Hombre sentado en sofá con laptop mostrando 'Connection Lost'. Sostiene un teléfono. Router con luz roja visible y cartel 'MALA SEÑAL WIFI LENTO' en la pared.
En la banda de 2.4 GHz, los canales 1, 6 y 11 son los que pueden funcionar sin interferirse entre sí por el solapamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar de canal paso a paso

Aunque pueda parecer complicado, el cambio de canal se puede realizar siguiendo estos pasos:

  1. Accede a la configuración del router: en la parte trasera del router encontrarás la dirección IP, usuario y contraseña. Abre un navegador web y escribe esa dirección (comúnmente http://192.168.1.1), luego accede con tus datos.
  2. Identifica el canal actual: una vez dentro, busca la sección de “Red Local” o “WLAN”. Ahí verás las bandas de frecuencia activas (2.4 GHz y 5 GHz) y los canales que están utilizando.
  3. Analiza la saturación de canales: abre la aplicación WiFi Analyzer, selecciona la frecuencia que quieres analizar y revisa el tráfico en cada canal. Busca el canal con menos redes (menos saturado).
  4. Cambia el canal en el router: vuelve a la configuración del router, accede a la configuración global de WLAN y selecciona el canal menos saturado identificado en el paso anterior. Guarda los cambios.
  5. Verifica la mejora: respués de cambiar, realiza pruebas de velocidad y estabilidad para comprobar si el rendimiento de la red ha mejorado.

Si todo el proceso te resulta complicado, siempre puedes contactar a tu operador para que realice el cambio por ti. Al seleccionar un canal menos congestionado, los beneficios suelen notarse de inmediato:

  • Mayor velocidad de descarga y subida.
  • Menos cortes y mayor estabilidad en la conexión.
  • Mejor cobertura en toda la casa, especialmente en zonas alejadas del router.
  • Reducción de interferencias con dispositivos vecinos.

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