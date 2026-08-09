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Matan a policía que atendía una denuncia por violencia doméstica en Honduras; el agresor también murió

El agente Luis Edgardo López Sánchez murió tras recibir dos disparos cuando acudió a atender una denuncia por violencia doméstica en San Pedro Sula.

El agente Luis Edgardo López Sánchez murió mientras atendía una denuncia por violencia doméstica en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)
El agente Luis Edgardo López Sánchez murió mientras atendía una denuncia por violencia doméstica en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)
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Una denuncia por violencia doméstica terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes 7 de agosto en la colonia San Fernando, de San Pedro Sula, Honduras, donde un agente de la Policía Nacional murió tras ser atacado a tiros mientras atendía una emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes acudieron al lugar luego de recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Al llegar a la zona, el presunto agresor habría abierto fuego contra los uniformados.

Durante el ataque, el agente Luis Edgardo López Sánchez recibió dos impactos de bala. Sus compañeros lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

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La portavoz de la Policía Nacional, Belkis Valladares, confirmó que el agente perdió la vida mientras cumplía con sus funciones.

“En cumplimiento del deber ha perdido la vida atendiendo una denuncia de violencia doméstica”, declaró la funcionaria.

Tras el ataque contra los agentes, la Policía desplegó un operativo para localizar al responsable, quien, según el informe preliminar, se refugió en un crique ubicado en las cercanías.

Desde ese lugar, el hombre habría continuado disparando contra los policías que participaban en el operativo. Durante el intercambio de disparos, resultó herido y posteriormente murió cuando era trasladado hacia un centro hospitalario.

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El policía recibió dos impactos de bala durante el ataque ocurrido en la colonia San Fernando. La Policía Nacional desplegó un operativo después del ataque contra los agentes. (Foto: Cortesía)
El policía recibió dos impactos de bala durante el ataque ocurrido en la colonia San Fernando. La Policía Nacional desplegó un operativo después del ataque contra los agentes. (Foto: Cortesía)

El sospechoso fue identificado como Wilson David López López, de 31 años y originario de Santa Bárbara.

Según las autoridades, el hombre portaba un arma de fuego, un machete y una mochila con ropa, elementos que forman parte de la investigación y que, de acuerdo con la hipótesis preliminar, podrían indicar que tenía previsto abandonar el lugar después del ataque.

La Policía Nacional informó que el sospechoso ya había sido denunciado anteriormente por su pareja debido a presuntos episodios de violencia.

Además, según las autoridades, existían medidas impuestas por las instituciones correspondientes que el hombre habría incumplido.

La portavoz policial señaló que, antes de la llegada de los agentes, el sospechoso aparentemente se había preparado para el enfrentamiento.

“Cuando los compañeros llegaron, él ya se había cambiado de ropa; esto era algo planificado por parte de este sujeto”, afirmó Valladares.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el ataque y las actuaciones previas relacionadas con las denuncias de violencia doméstica.

Durante el incidente, dos patrullas policiales resultaron dañadas como consecuencia del ataque.

La pareja del sospechoso permanece bajo resguardo policial y brinda declaraciones a las autoridades, como parte de las diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido y determinar cómo se desarrollaron los hechos antes y durante la llegada de los agentes.

Las autoridades indicaron que el sospechoso portaba un arma de fuego y un machete. La Policía informó que el hombre ya había sido denunciado anteriormente por violencia doméstica. (Foto: Policía Nacional)
Las autoridades indicaron que el sospechoso portaba un arma de fuego y un machete. La Policía informó que el hombre ya había sido denunciado anteriormente por violencia doméstica. (Foto: Policía Nacional)

La Policía aprovechó el caso para hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias relacionadas con violencia doméstica y alertar a las autoridades ante cualquier situación que pueda representar un riesgo.

“No hay que subestimar una denuncia de violencia doméstica”, enfatizó Valladares.

La muerte de Luis Edgardo López Sánchez generó muestras de pesar dentro de la institución policial y entre usuarios de redes sociales.

La Policía Nacional, a través de la Región Policial del Valle de Sula, publicó una nota de duelo en memoria del agente, en la que lamentó su fallecimiento mientras cumplía con sus funciones.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los agentes policiales al atender denuncias de violencia doméstica, especialmente cuando existen antecedentes de comportamiento violento y posibles incumplimientos de medidas de protección.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer completamente el ataque que terminó con la muerte del agente y del hombre señalado como responsable de la agresión.

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