Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Hotmail es el correo electrónico de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hotmail es un servicio de correo electrónico de Microsoft. Fue uno de los primeros servicios de correo web y se convirtió en uno de los proveedores de correo electrónico más populares del mundo.

Hoy, Hotmail forma parte de Microsoft Outlook y se puede usar de forma gratuita desde el sitio web de Outlook. En la práctica, esto significa que una cuenta de Hotmail se puede seguir utilizando para enviar y recibir correos electrónicos, con acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Cómo funciona Hotmail hoy

Hotmail es un servicio de correo electrónico gratuito basado en la web. Permite enviar y recibir correos electrónicos, almacenar archivos adjuntos y organizar mensajes con funciones como la categorización de mensajes y el hilo de conversación.

Hoy, Hotmail está integrado en Outlook y se usa gratis desde su web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Entre las funciones que se mencionan para el uso del correo se destacan la vista previa de archivos adjuntos, los temas de fondo y una búsqueda que facilita encontrar correos entre cientos o incluso miles de mensajes.

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Además de su función principal para correos, integra herramientas y usos asociados: calendario, administración de tareas, administración de contactos, video chat, almacenamiento y más. Hotmail se utiliza a veces para comprobar el correo electrónico asociado con otros servicios.

En materia de seguridad, incluye la autenticación de dos factores para una protección mejorada contra piratas informáticos y phishers.

Hotmail puede bloquear correos electrónicos de ciertos remitentes: al agregar una dirección a una “Lista de remitentes de bloqueo” o mediante las opciones de correo no deseado, los mensajes de ese remitente se moverán automáticamente a la carpeta de correo no deseado.

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Hotmail puede bloquear mensajes de remitentes específicos. (Foto: Microsoft)

Cuál es la diferencia con Outlook

Hotmail y Outlook son servicios relacionados, pero distintos. En 2013, Microsoft cambió su servicio de correo electrónico de Hotmail a Outlook.com, manteniendo la misma tecnología y características subyacentes del antiguo servicio.

A pesar del cambio de nombre, los usuarios existentes con una cuenta de Hotmail pudieron conservar sus correos electrónicos y contactos cuando se cambiaron a Outlook.

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En qué se distingue Hotmail de Gmail

Hotmail (hoy integrado en Outlook) y Gmail se distinguen, más allá de quién los opera (Microsoft y Google, respectivamente), por funciones y enfoque de uso que suelen impactar en la experiencia diaria:

Hotmail (integrado en Outlook) y Gmail se diferencian más allá de sus dueños. (Foto: Google)

Interfaz y herramientas de organización.

En el caso de Hotmail/Outlook, hay funciones como temas de fondo, vista previa de adjuntos, categorización de mensajes y hilo de conversación.

En Gmail, se destaca la categorización de mensajes y el hilo de conversación, además de un enfoque fuerte en la organización.

Búsqueda.

Hotmail/Outlook suele presentarse con una búsqueda potente para localizar correos entre muchos mensajes. Gmail también se asocia a capacidades de búsqueda y organización como parte central del servicio.

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Gracias al asistente de inteligencia artificial, Gemini, Gmail puede optimizar sus búsquedas mediante un chat.

Almacenamiento.

En Gmail, hay una capacidad de almacenamiento de hasta 15 GB para correos y adjuntos, con opción de comprar más almacenamiento.

Seguridad.

Ambos servicios ofrecen cuentas seguras con autenticación de dos factores para mejorar la protección.

Gmail ofrece hasta 15 GB para correos y adjuntos, con opción de ampliar el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google cambia la imagen de Gmail

Google cambió la imagen (los íconos) de Gmail como parte de un rediseño visual más amplio de Google Workspace.

Según la explicación difundida por Google, se trata de una “nueva identidad visual” para los íconos: busca más consistencia dentro de la suite y que cada app sea más distinguible.

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En ese cambio, se relajó la regla de usar los cuatro colores en todos los logos, y Gmail quedó como la excepción (es el que más conserva esa identidad). Google también remarcó que el rediseño no cambia funciones ni controles administrativos y que el despliegue se hizo “en las próximas semanas” a partir de su anuncio.