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A metros de la Casa Rosada, chocaron dos colectivos y seis personas resultaron heridas

El impacto ocurrió sobre Hipólito Yrigoyen y motivó un amplio despliegue sanitario y el traslado de víctimas a distintos hospitales de la ciudad

Choque de dos colectivos en Monserrat
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Una colisión entre dos colectivos de la línea 28 sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, entre Avenida Paseo Colón y Balcarce, dejó este miércoles un saldo de seis personas adultas trasladadas a hospitales porteños, según confirmaron fuentes del sistema de emergencias.

El incidente, ocurrido en una de las arterias más transitadas de Buenos Aires y a metros de la Casa Rosada, movilizó a diez unidades del SAME que acudieron a la escena para asistir a los pasajeros involucrados. De acuerdo con la información preliminar, cinco varones y una mujer fueron derivados a centros de salud cercanos. Tres de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Argerich y otras tres al Hospital Ramos Mejía. Ninguna de las personas heridas fue atendida en el lugar, detalló el servicio médico.

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Choque de dos colectivos en Monserrat
Los dos colectivos implicados

Según los datos oficiales, no se reportaron menores de edad entre los afectados. El SAME confirmó que no se emplearon helicópteros sanitarios para los traslados. El choque generó demoras y desvíos en el tránsito, mientras personal policial y bomberos trabajaron para asegurar la zona y determinar las causas del accidente.

Choque de dos colectivos en Monserrat
Una de las víctimas es trasladada

El hecho se registró en un horario de alta circulación en la mañana y obligó a interrumpir el paso por la Avenida Hipólito Yrigoyen, una vía clave que conecta el microcentro con el sur de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no informaron el estado de salud detallado de los pacientes ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión. Los servicios de emergencia recomendaron tomar rutas alternativas debido a las restricciones en la circulación vehicular sobre la zona del siniestro.

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Una mañana accidentada

A lo largo de las primeras horas de este miércoles se desarrollaron varios incidentes en la ciudad, dejando un saldo de varios heridos y una constante intervención de los servicios de emergencia. Los incidentes involucraron autos, motos, colectivos, peatones y hasta un camión, según los partes oficiales a los que accedió Infobae.

El primer hecho relevante se registró cerca de la una de la madrugada en la intersección de Federico Lacroze y Migueletes, donde un automóvil impactó contra un árbol. El conductor, un hombre de 56 años, sufrió politraumatismos pero rechazó el traslado al hospital. La Comisaría 14B quedó a cargo de las pericias.

Choque de dos colectivos en Monserrat
El incidente dejó como saldo seis personas heridas

Minutos antes, en Avenida Corrientes y Juan B. Justo, un choque entre un auto y una moto resultó en lesiones para el motociclista, quien tampoco aceptó ser derivado a un centro médico. La Comisaría 15A tomó intervención en la investigación del hecho.

Durante la noche, se reportaron al menos cuatro peatones atropellados en distintas ubicaciones: Bucarelli y Dr. Pedro I. Rivera, José Manuel Estrada al 200, Jerónimo Salguero y Avenida Díaz Vélez y Tronador y Manzanares. En todos los casos, los equipos de emergencia asistieron a las víctimas en el lugar y gestionaron los traslados requeridos, según indicaron fuentes del operativo.

En la zona de Tonelero y Colectora de Avenida General Paz, una mujer fue embestida, mientras que en la misma colectora, a la altura de Tonelero, un hombre también resultó atropellado por un vehículo. Además, en Avenida Eva Perón y Araujo se produjo una colisión entre una moto y un árbol, y en Avenida Independencia al 1000 un peatón fue arrollado por un automóvil.

Choque de dos colectivos en Monserrat
Uno de las ventanas de uno de los colectivos, totalmente destruido

Las colisiones entre vehículos se repitieron en diversos barrios: Bacacay 1675 (auto contra vallado), Avenida Juan B. Justo 8610 (auto contra auto), Avenida Directorio al 1700 (auto y moto), Acceso DOT entre Vedia y General Deheza (auto contra auto), Avenida La Plata y Caseros (auto-auto), Avenida San Martín 2000 (dos autos), y Avenida Dorrego al 1000, donde se notificó una colisión múltiple que involucró un camión y dos automóviles.

Los motociclistas también protagonizaron choques de consideración, como el caso de Franklin D. Roosevelt y Avenida Cramer (moto-moto), Avenida Ángel Gallardo 1086 (auto-moto), y Avenida Juan B. Justo entre Nicasio Oroño y Fragata Presidente Sarmiento (camión contra moto).

El transporte público también se vio afectado. Sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, entre Avenida Paseo Colón y Balcarce, dos colectivos de la línea 122 colisionaron, lo que motivó el traslado de pasajeros a hospitales porteños y un importante despliegue del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Además, en Avenida Pueyrredón y Avenida General Las Heras, una mujer fue embestida por una moto.

Choque de dos colectivos en Monserrat
El incidente forma parte de una serie de accidentes que ocurrieron esta mañana en la ciudad

En Avenida General Paz y Avenida de los Constituyentes, sentido Río de la Plata, se reportó otra persona atropellada. La magnitud de los siniestros obligó a la intervención de varias comisarías y equipos médicos a lo largo de toda la madrugada.

Los reportes oficiales destacaron que, en varios casos, las víctimas rechazaron el traslado a centros de salud, mientras que otras requirieron atención hospitalaria inmediata. El SAME y la Policía de la Ciudad mantuvieron la coordinación de los operativos, que generaron desvíos y demoras en el tránsito sobre los principales accesos y avenidas.

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