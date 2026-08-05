Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 5 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público cotiza a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.516,83 para la venta y $1.465,51 para la compra.
Si bien el Banco Central alcanzó el nivel más alto de reservas brutas de los últimos siete años al acumular USD 49.642 millones, las más elevadas históricamente fueron los USD 52.000 millones de 2012 que, a valores de hoy, equivalen a 72.000 millones de dólares. Durante la presidencia de Carlos Menem, se registró un récord de USD 34.100 millones que, actualizados, se transforman en 70.000 millones de dólares.
El clásico índice Big Mac, publicado por la revista The Economist, actualizó sus cifras a julio de 2026 y expuso cómo el precio de la hamburguesa funciona como termómetro del valor de distintas monedas frente al dólar. El listado, que compara el costo de un Big Mac en más de 50 países y ajusta la comparación según el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, ubicó a Argentina entre las naciones donde la divisa local resulta más sobrevaluada al aplicar este método. El indicador considera tanto el valor directo en dólares como una versión “gourmet”, que incorpora el poder adquisitivo de cada economía.
Iniciado agosto el monto de operaciones en el segmento de contado del mercado mayorista se mantiene cerca de USD 600 millones, un nivel importante pasado el período que concentra estacionalmente las liquidaciones del agro durante el segundo trimestre.
El BCRA compró USD 28 millones en el mercado
El Banco Central absorbió el martes USD 28 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 4,8% de la oferta. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 266 millones, a USD 49.642 millones, el stock más alto desde el 19 de septiembre de 2019. con el aporte del aumento del oro (+1,1%), a USD 4.135,40 la onza.