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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 5 de agosto

El billete al público sigue ofrecido a $1.515 en el Banco Nación. El dólar blue opera a $1.545. Las reservas del BCRA se aproximaron a USD 50.000 millones por primera vez en siete años

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13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público cotiza a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.516,83 para la venta y $1.465,51 para la compra.

13:05 hsHoy

Poder de fuego: el Banco Central muestra sus reservas internacionales para contener al dólar

El BCRA exhibe el crecimiento de sus tenencias para reforzar su capacidad de intervención en el mercado cambiario, en un contexto donde el dólar se mantiene bajo control y persisten señales de cautela en los activos financieros

Las reservas del Banco Central tocaron el mayor nivel en casi siete años. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Las reservas del Banco Central tocaron el mayor nivel en casi siete años. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Si bien el Banco Central alcanzó el nivel más alto de reservas brutas de los últimos siete años al acumular USD 49.642 millones, las más elevadas históricamente fueron los USD 52.000 millones de 2012 que, a valores de hoy, equivalen a 72.000 millones de dólares. Durante la presidencia de Carlos Menem, se registró un récord de USD 34.100 millones que, actualizados, se transforman en 70.000 millones de dólares.

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13:05 hsHoy

Se actualizó el índice Big Mac de The Economist: qué dice el precio de la famosa hamburguesa sobre el dólar en la Argentina

Una nueva medición internacional muestra la evolución de las monedas frente al dólar a través de un insumo cotidiano, con impacto regional en América Latina

El índice Big Mac compara el valor de la hamburguesa en más de 50 países para medir distorsiones cambiarias (Reuters)
El índice Big Mac compara el valor de la hamburguesa en más de 50 países para medir distorsiones cambiarias (Reuters)

El clásico índice Big Mac, publicado por la revista The Economist, actualizó sus cifras a julio de 2026 y expuso cómo el precio de la hamburguesa funciona como termómetro del valor de distintas monedas frente al dólar. El listado, que compara el costo de un Big Mac en más de 50 países y ajusta la comparación según el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, ubicó a Argentina entre las naciones donde la divisa local resulta más sobrevaluada al aplicar este método. El indicador considera tanto el valor directo en dólares como una versión “gourmet”, que incorpora el poder adquisitivo de cada economía.

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13:04 hsHoy

El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 con un sostenido volumen de operaciones

Mientras que la oferta de contado se mantuvo cerca de los USD 600 millones, el tipo de cambio oficial cerró a $1.496. Al público en el Banco Nación siguió a $1.515 para la venta

El dólar sube 41 pesos o 2,8% en 2026.
El dólar sube 41 pesos o 2,8% en 2026.

Iniciado agosto el monto de operaciones en el segmento de contado del mercado mayorista se mantiene cerca de USD 600 millones, un nivel importante pasado el período que concentra estacionalmente las liquidaciones del agro durante el segundo trimestre.

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13:04 hsHoy

El BCRA compró USD 28 millones en el mercado

El Banco Central absorbió el martes USD 28 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 4,8% de la oferta. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 266 millones, a USD 49.642 millones, el stock más alto desde el 19 de septiembre de 2019. con el aporte del aumento del oro (+1,1%), a USD 4.135,40 la onza.

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