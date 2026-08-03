El crudo relato de Panichelli sobre la lesión que lo dejó afuera del Mundial: el gesto de Messi y del plantel que lo conmovió

El delantero realizó su primer stream en vivo y reveló el momento en el que se rompió los ligamentos

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En medio de su recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejó fuera del Mundial 2026 con la selección argentina, Joaquín Panichelli sorprendió al realizar una transmisión en vivo en la que dialogó de forma distendida con los fanáticos. El delantero albiceleste del Racing de Estrasburgo expresó su sorpresa por la cantidad de gente que ingresó al vivo y habló sobre la importante lesión que sufrió.

En su primer stream, que comenzó el domingo cerca de las 16 y tuvo una duración de una hora y 26 minutos, el delantero de 23 años tuvo una media de 1.000 personas conectadas. La respuesta lo desbordó: “Esto es una locura, che. Muchas gracias a toda la gente que está. Mi expectativa era, sacando mi familia y mis amigos, que haya 20 o 15 personas”. El futbolista anunció la transmisión mediante una historia en su Instagram.

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El atacante del Racing de Estrasburgo encendió la cámara desde su casa, en plena recuperación de una lesión sufrida en marzo durante un entrenamiento con la selección argentina. Allí reveló el crudo momento en el que se lesionó en el entrenamiento de la Selección y el notable gesto del resto del plantel albiceleste a días del arranque del Mundial.

“A la tarde entrenamos en el predio, fue una acción normal. Yo al momento sabía que algo había pasado. Me asusté, yo sabía que podía ser el cruzado. Te hacen la prueba y los médicos ya saben. Me acuerdo de Dani (Martínez), el doctor de la Selección, que es un tipazo, decirle: ‘Dale, Dani, decímelo ahora si ya sabés’. Él hizo muy bien su trabajo de tranquilizarme e ir a la enfermería y ahí decirme que claramente era el ligamento. Yo le decía eso porque en ese trayecto de la cancha a la enfermería siempre tenés una esperanza de que fue un mal movimiento y nada más”, comenzó Panichelli.

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Luego de esto, reflejó cómo sufrió al recibir la noticia: “De la enfermería nos vamos a hacer los estudios a la noche. Por supuesto, estaba roto internamente. No paraba de llorar. No soy alguien que suela llorar. Una vez que vos sabés que vas a estar muchos meses afuera, no pude aguantar y empecé a llorar. Una hora destruido, llorando como un nene”.

El argentino de 23 años reveló detalles de su lesión

“Cuando terminó el entrenamiento fueron todos a la enfermería. Entraron todos. Desde Leo (Messi) a Rodrigo (De Paul), Otamendi, Tagliafico, Enzo (Fernández), el Colo (Barco), todos. Al otro día, cuando voy al predio y me cruzo con los chicos, y me daba un poco de vergüenza porque no podía levantar la cabeza por llorar. No podía ni hablar. Me daba muchísima vergüenza que tuve que ir y ellos me vieron ahí tirado llorando. Pasaron todos y no me podía levantar para charlar. El éxito de esta Selección y el proceso es por estos gestos que tienen con todos los chicos. Al partido del otro día salieron con la camiseta y la bandera. Eso, aunque sea para mí, fue muy motivante esos primeros días”, relató Panichelli sobre el gesto del plantel albiceleste.

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Al mismo tiempo, el delantero de 23 años también le agradeció al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni: “Le pedí a Dani si podía ir al predio para hablar con el cuerpo técnico y los chicos. Cuando vuelvo, todo el cuerpo técnico, no voy a dar detalles, pero quiero agradecerles por esa posibilidad. Si bien me costaba hablar, el haber ido a la Selección, ponerte esa camiseta para entrenar... Me tocó debutar contra Angola, pero ponerse la camiseta del partido, estar en el predio, no te lo saca nadie. Para mí, que me siento tan representado, estoy totalmente agradecido por la oportunidad que me brindaron”.

Panichelli explicó que la transmisión tuvo un objetivo concreto: crear un ámbito propio para narrar su día a día. “Todos sabrán el tema de la lesión. La idea era arrancar algo con este tiempo en el que voy a estar afuera de las canchas y del circuito. Desde que fui a Buenos Aires al programa de los chicos Paren La Mano y Desde el Respeto, que fui un poco más suelto, me quedó en la cabeza arrancar algo. De acá a cuatro o cinco meses, la idea era tener este espacio”, destacó el futbolista.

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En esta misma línea, agregó: “La idea era tener este espacio y no tener que depender de una entrevista, de una nota, o de un espacio de un tercero para poder contar el día a día, cómo va progresando la lesión sobre todo y también para poder charlar con la gente. Desde que fui a los programas, me llegaron muchos mensajes de gente que hizo cosas porque las recomendé ahí. Quizá este espacio pueda servir un poco para eso”.

Joaquín Panichelli se perdió el Mundial 2026 por una lesión en el entrenamiento de la selección argentina (@joaco_panichelli)

La lesión cortó de golpe uno de los mejores momentos de su carrera. Días después de ser convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de amistosos previa al Mundial, el cordobés se rompió los ligamentos cruzados en una práctica con la selección en el predio de la AFA en Ezeiza. El episodio ocurrió a fines de marzo, durante un entrenamiento vespertino, en una jugada que el propio futbolista describió como sencilla.

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La baja resultó especialmente dura por el nivel con el que había llegado a la Selección. El delantero venía de una temporada destacada en la Ligue 1 con el club de Estrasburgo y había sido citado por su presente en Francia. Panichelli era el máximo goleador de la liga francesa con 16 goles en 27 partidos.