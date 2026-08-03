Por la menor producción de vehículos, cayó casi 20% el déficit comercial autopartista en el primer semestre

El déficit de la balanza comercial de autopartes se redujo en el primer semestre, aunque los motivos no son de mayor actividad local, sino de una caída de producción.

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Por una fuerte caída de la actividad y menores importaciones, el déficit comercial de autopartes se redujo 17,3% durante el primer semestre de 2026 y acumuló un saldo negativo de USD 3.928 millones, según reveló el informe mensual de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Esta mejora respecto de igual período de 2025, equivalente a USD 822 millones, se explica principalmente por la fuerte contracción de las importaciones, que superó la baja en las exportaciones.

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De acuerdo con el reporte de AFAC, las importaciones de autopartes totalizaron USD 4.534 millones en los primeros seis meses de 2026, lo que reflejó una caída de 15,9% en términos interanuales y de 13% respecto al semestre previo. La baja interanual representa USD 860 millones menos que en el mismo período de 2025, cuando las compras externas habían alcanzado USD 5.394 millones.

Sin embargo, lejos de ser una noticia positiva, la entidad atribuyó esta baja de las importaciones a la caída de la producción de vehículos en la Argentina, que están compuestos en promedio por el 50% de partes importadas. Esa baja fue del 18,3% en la comparación interanual y del 14,9% respecto al segundo semestre de 2025, en más próximo en el tiempo.

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El análisis por rubros muestra que las principales autopartes tuvieron una disminución de importaciones. El segmento de transmisiones, que sigue siendo el más relevante con un 22,7% del total importado, cayó un 10,9%; los componentes de motor, que representan el 15,1%, bajaron 12,4%; el rubro de electrónica y eléctrico retrocedió el 13,8%, mientras que carrocería y sus partes disminuyó un 15,3%.

Las importaciones de motores descendieron 21,5% y las de equipamiento Interior 21,2%. El único segmento con caída inferior a 10% fue otras autopartes de plástico, con un retroceso de 9,5%.

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La industria automotriz argentina se nutre de más del 50% de autopartes importadas. La caída de producción se vio reflejada en menos compras al exterior, pero no es una buena señal sino una que genera preocupación en el sector.

Brasil continuó como principal proveedor de autopartes, aunque las importaciones desde ese origen se redujeron el 24,1% interanual, mientras que su participación sobre el total cayó a 28,1%, por debajo del rango histórico que siempre se mantuvo entre el 30% y el 40%.

Tailandia y China consolidaron su posición como segundo y tercer origen, con aumentos de 4,1% y 2,3% respectivamente, representando en bloque el 31,6% de las importaciones. El resto de los principales orígenes mostró bajas de distinta proporción con Japón un 32,4%, Estados Unidos el 3,9% y Alemania el 3,5%.

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En cuanto a las exportaciones, AFAC informó que alcanzaron USD 606 millones en el primer semestre, lo que implica una caída de 5,9% respecto del mismo período de 2025. La baja obedeció principalmente a menores ventas a Brasil, destino que sigue concentrando cerca del 70% de los envíos argentinos de autopartes, aunque retrocedió un 4,4% interanual.

Las exportaciones a Sudáfrica aumentaron 61,3%, mientras que a Estados Unidos se retrajeron 11,3%, a Uruguay un 2,7% y a Chile el 2,6%.

En cuanto a los rubros exportados, transmisiones volvió a liderar con el 36,2% del total y mantuvo el valor respecto a 2025. Motores cayó 31,4% y representó el 16,8% de las exportaciones; los Componentes de motor crecieron 4,5% y sumaron el 9,4% del total exportado; y Carrocería y sus partes aumentó 3,7%. Se destacó el crecimiento de 61,8% de otras autopartes de plástico, que representaron el 8,2% de los envíos al exterior.

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Juan Cantarella, Rodrigo Pérez Graziano, Igor Calvet, Cláudio Sahad, representantes de la industria automotriz y autopartista de Argentina y Brasil, coinciden en su preocupación por el aumento del ensamble de autos sin producción local de partes. AFAC lo refleja en su informe del primer semestre del año.

El reporte de AFAC subrayó que la mejora del saldo comercial respondió exclusivamente al ajuste en las importaciones, ya que, aunque las exportaciones también retrocedieron, le hicieron en una menor proporción.

“Durante el 1er semestre de 2026, más allá de la caída de las importaciones explicada por la baja en la producción automotriz del período, vemos un crecimiento del proceso de “CKDización” (ensamblado de autos importados completamente desarmados sin producción local) en la región. Argentina pierde mercado en Brasil, y Brasil pierde mercado en Argentina; mientras el gran ganador es China”, dijo el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella, tras publicar el informe semestral.

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Al respecto, el empresario dijo a Infobae que cree que “es el momento en donde los dos socios comerciales del sector automotor regional se sienten a tomar decisiones en línea con las políticas que se están ejecutando en Estados Unidos y en la UE, quienes están implementando acciones compensatorias a las prácticas desleales del comercio con injerencia estatal”, concluyó.

Como complemento de estas apreciaciones del presidente de la entidad, el informe de AFAC mostró que Brasil, como principal socio comercial argentino, modificó su propia estructura de compras externas, ya que mientras las importaciones desde Argentina cayeron 10%, las que proceden de China aumentaron 25%.

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