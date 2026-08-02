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Atlético Nacional vs. Jaguares: por qué debes evitar Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre para ver el partido online

El acceso suele pasar por anuncios agresivos, plays engañosos y registros sospechosos que empujan a instalar software o entregar información, una vía común para robar contraseñas

Atlético Nacional debuta ante Jaguares y alertan por el riesgo de ver el partido en streaming ilegal - REUTERS/Luisa González
Atlético Nacional debuta ante Jaguares y alertan por el riesgo de ver el partido en streaming ilegal - REUTERS/Luisa González
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Atlético Nacional inicia su camino en la Liga BetPlay 2026-2 este domingo 2 de agosto, enfrentando a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería. El encuentro, programado para las 3:45 p.m. (hora de Colombia), despierta gran expectativa entre los hinchas, que buscan seguir en vivo todos los detalles del debut del equipo verdolaga, especialmente después de la postergación de su primer partido ante Boyacá Chicó.

Si bien la transmisión oficial corre por cuenta de Win Sports Premium, el auge de búsquedas en internet para “ver gratis” y la proliferación de portales como Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre plantean una pregunta crucial sobre los riesgos de recurrir a sitios no autorizados para seguir el fútbol online.

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El atractivo y los riesgos del streaming no oficial

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Botones falsos y ventanas emergentes, así intentan infectar tu dispositivo al buscar “ver gratis” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos de alto impacto son un imán para plataformas de streaming ilegal que prometen acceso gratuito, sin registro y en calidad supuestamente premium. La propuesta resulta tentadora para quienes no cuentan con una suscripción, pero esconde múltiples riesgos. Estos portales operan bajo dominios cambiantes, administradores anónimos y sin ningún canal de soporte.

Tras cada cierre judicial, reaparecen rápidamente copias que emulan el diseño y nombre del sitio original, confundiendo a los usuarios y dificultando la identificación de una fuente legítima.

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El verdadero problema radica en la opacidad de estos servicios: no hay una empresa responsable detrás, ni garantías de privacidad o mecanismos para reclamar en caso de robo de datos, fraude o daños al dispositivo. Además, la ausencia de derechos oficiales implica que cualquier promesa de “señal HD” o “transmisión premium” debe tomarse con extrema cautela.

Trampas digitales y amenazas ocultas

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sitios sin derechos operan con dominios cambiantes y administradores anónimos, y tras bloqueos surgen clones que imitan diseño y nombre, un terreno fértil para engaños, redirecciones y descargas maliciosas cuando hay partidos de alto interés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a partidos por medio de páginas como Roja Directa, Pirlo TV o Fútbol Libre suele implicar un recorrido plagado de trampas tecnológicas. El proceso está lleno de ventanas emergentes, anuncios agresivos, botones de “play” falsos y solicitudes de registro que, lejos de ofrecer acceso directo al partido, dirigen al usuario a descargas de software potencialmente malicioso o a formularios que piden datos personales y bancarios.

Los especialistas en ciberseguridad advierten que estos días de alta demanda deportiva son aprovechados por los ciberdelincuentes para multiplicar páginas clonadas, aumentar la presión con mensajes urgentes y propiciar la descarga inadvertida de malware. Entre los riesgos más graves se encuentran la instalación de archivos dañinos capaces de robar contraseñas, secuestrar sesiones de apps financieras, acceder a fotos y documentos privados, o incluso tomar el control total del dispositivo.

En dispositivos móviles, el peligro crece si se conceden permisos como acceso a almacenamiento, notificaciones o accesibilidad. El malware puede propagarse a otros equipos conectados a la misma red WiFi, comprometiendo la seguridad de todos los dispositivos del hogar.

No todos los ataques requieren sofisticación técnica. Muchas de estas plataformas emplean estrategias de ingeniería social, diseñadas para que el usuario, apurado por no perderse el partido, termine entregando datos sensibles.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
En móviles el riesgo sube, permisos y apps externas abren la puerta a control total del equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es común encontrar mensajes que solicitan registrar una tarjeta bancaria para “verificar identidad”, completar formularios de validación sospechosos o prometer “acceso premium gratis” a cambio de información confidencial, lo que puede derivar en suplantación de identidad o cargos no autorizados.

Señales de alerta y recomendaciones

Entre los signos más frecuentes que deben levantar sospechas al navegar por estos portales destacan:

  • Solicitudes para ingresar datos bancarios o personales.
  • Formularios de registro y “validaciones” sin sentido.
  • Mensajes sobre acceso inmediato solo tras compartir información confidencial.

Los expertos recomiendan evitar cualquier interacción con estos sitios, no instalar aplicaciones o extensiones ajenas a las tiendas oficiales y recurrir únicamente a las señales oficiales para ver partidos en línea. Optar por plataformas legales, aunque implique un costo, protege tanto la seguridad digital como la integridad financiera y la privacidad de los usuarios.

En la era digital, la mejor jugada es siempre priorizar la seguridad y la protección de la información personal, evitando atajos que pueden salir muy caros.

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