Cómo actualizar WhatsApp y tener sus últimas funciones en pocos segundos

WhatsApp se puede actualizar de manera manual. (Meta)

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WhatsApp incorpora nuevas funciones de manera constante para mejorar la experiencia de sus más de 3.000 millones de usuarios. Sin embargo, no todas las personas reciben estas novedades al mismo tiempo, una situación que suele generar dudas cuando un contacto ya puede utilizar una herramienta que todavía no aparece en otro dispositivo. En la mayoría de los casos, la explicación es sencilla: la aplicación no está actualizada.

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, mantener instalada la versión más reciente de la aplicación es el principal requisito para acceder a las nuevas funciones, mejoras de rendimiento y actualizaciones de seguridad.

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Aunque muchos teléfonos descargan las nuevas versiones automáticamente, en algunos dispositivos esta opción está desactivada o la actualización se retrasa por distintos motivos.

Algunas funciones de WhatsApp demaran en llegar a los usuarios debido a la no actualización de la aplicación. (Foto: Meta)

Por ello, revisar si existe una nueva versión disponible puede ser suficiente para acceder a las herramientas más recientes sin necesidad de realizar configuraciones complejas.

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La falta de actualización es el problema más frecuente

Según WhatsApp, el motivo más habitual por el que un usuario no recibe las nuevas funciones es utilizar una versión antigua de la aplicación.

Cuando Meta publica una actualización, esta comienza a distribuirse de forma gradual entre los usuarios. Si el dispositivo no descarga automáticamente la nueva versión, algunas herramientas permanecerán bloqueadas hasta que se instale la actualización correspondiente.

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Esto explica por qué dos personas con teléfonos similares pueden tener funciones diferentes dentro de la aplicación durante algunos días o semanas.

La falta de actualización es uno de los problemas más comúnes por lo que no recibes las últimas funciones de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo actualizar WhatsApp manualmente

El proceso para instalar la versión más reciente de WhatsApp solo toma unos segundos.

En teléfonos Android, basta con abrir Google Play Store, buscar “WhatsApp” y comprobar si aparece el botón “Actualizar”. Si está disponible, solo hay que pulsarlo para iniciar la descarga e instalar la nueva versión.

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En dispositivos iPhone, el procedimiento es similar. El usuario debe ingresar a la App Store, localizar la aplicación y seleccionar la opción “Actualizar” si existe una nueva versión publicada.

Una vez finalizada la instalación, las funciones compatibles con el dispositivo comenzarán a estar disponibles de forma automática.

Usuarios pueden actualizar de manera manual WhatsApp. (Meta)

Activar las actualizaciones automáticas

Para evitar comprobar manualmente si existen nuevas versiones, WhatsApp recomienda mantener activadas las actualizaciones automáticas del sistema.

Esta opción permite que el teléfono descargue e instale las nuevas versiones cuando estén disponibles, normalmente mientras el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi y cuenta con suficiente batería.

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De esta manera, el usuario siempre tendrá acceso a las últimas mejoras de seguridad, correcciones de errores y funciones que Meta incorpora de forma periódica.

Meta recomienda activar las actualizaciones automáticas para tener las últimas funciones de WhatsApp.

Otros motivos por los que las novedades tardan en llegar

No siempre la ausencia de una actualización explica por qué una función aún no aparece.

WhatsApp distribuye muchas de sus novedades de forma escalonada, por lo que algunos usuarios las reciben antes que otros incluso teniendo instalada la misma versión de la aplicación.

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Además, existen otros factores que pueden impedir la actualización o retrasar la llegada de nuevas herramientas.

Entre ellos se encuentran la falta de espacio de almacenamiento en el teléfono, conexiones a internet inestables durante la descarga o determinadas regulaciones locales que limitan la disponibilidad de algunas funciones en ciertos países.

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Muchas veces las nuevas funciones de WhatsApp demoran en llegar a otras regiones del planeta. (Foto: Meta)

Qué hacer si WhatsApp sigue sin actualizarse

Si después de revisar la tienda de aplicaciones continúa sin aparecer una nueva versión o la instalación presenta errores, existe una alternativa recomendada.

WhatsApp aconseja desinstalar la aplicación e instalarla nuevamente desde la tienda oficial correspondiente. Sin embargo, antes de hacerlo es importante realizar una copia de seguridad para conservar las conversaciones, fotografías, videos y demás archivos almacenados en la cuenta.

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Una vez reinstalada la aplicación y restaurado el respaldo, el usuario podrá comprobar si las nuevas funciones ya están disponibles.

Desinstalar y volver a instalar WhatsApp puede ayudarte a tener sus últimas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mantener siempre la última versión

Para evitar retrasos en futuras actualizaciones, los especialistas recomiendan revisar periódicamente el espacio libre del dispositivo, mantener una conexión estable a internet y activar las actualizaciones automáticas desde la configuración del sistema operativo.

Estas medidas no solo permiten acceder antes a las novedades de WhatsApp, sino que también garantizan que la aplicación incorpore las últimas correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento.

Aunque algunas funciones pueden tardar algunos días en llegar debido al despliegue gradual que realiza Meta, mantener la aplicación actualizada sigue siendo la forma más rápida y eficaz de disfrutar de las herramientas más recientes que incorpora uno de los servicios de mensajería más utilizados del mundo.