La policía griega investiga la muerte de una mujer escocesa hallada en una maleta en Atenas

La policía griega investiga un posible crimen tras la muerte de Elisabeth-Jane Ross, hallada en una maleta en un edificio abandonado de Atenas (Facebook)

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El hallazgo del cuerpo de Elisabeth-Jane Ross en Atenas ha generado conmoción tanto en Grecia como en Escocia, donde residía su familia. La mujer, de 38 años y nacionalidad escocesa, fue encontrada sin vida en el interior de una maleta el 18 de julio, en un edificio abandonado del distrito de Kypseli, una zona céntrica de la capital griega. Según la información recabada, fue un hombre sin hogar quien localizó el cadáver, alertando así a las autoridades locales. Las primeras estimaciones forenses indican que Ross habría fallecido entre cinco y siete días antes del descubrimiento, lo que sitúa la fecha de su muerte hacia mediados de julio.

El contexto del hallazgo acentúa la gravedad del caso. El edificio donde fue encontrada se sitúa en un área caracterizada por su dinamismo urbano y el auge de alojamientos turísticos, especialmente a través de plataformas como Airbnb. Este entorno, en el que confluyen residentes locales y viajeros extranjeros, ha sido descrito como una zona en pleno auge, frecuentada también por jóvenes que eligen la capital griega como lugar de residencia temporal o permanente.

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Investigación policial y posible crimen

El cuerpo de la escocesa Elisabeth-Jane Ross fue encontrado el 18 de julio en Kypseli, una zona céntrica de Atenas con auge de alojamientos turísticos (Facebook)

La policía griega mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la muerte de Ross y no descarta la posibilidad de un crimen. Un portavoz policial declaró que aún se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas, consideradas clave para determinar la causa exacta del fallecimiento. El examen inicial del cuerpo no permitió esclarecer si hubo un acto delictivo, por lo que el avance de la investigación depende, en gran parte, del análisis forense.

En la actualidad, las autoridades griegas trabajan en colaboración con la policía escocesa para reconstruir las últimas horas y movimientos de la víctima. La hipótesis de un posible crimen está sobre la mesa, aunque aún no se han hecho públicos detalles concluyentes sobre la existencia de signos de violencia, intoxicación o intervención de terceros. El proceso de esclarecimiento se ha visto ralentizado por la espera de los resultados periciales, que podrían arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte y ayudar a determinar si se trata de un homicidio u otro tipo de suceso.

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La investigación se ha visto marcada por la falta de elementos concluyentes en la escena y la complejidad de los hechos. El hallazgo del cuerpo en una maleta dentro de un edificio abandonado, sumado al tiempo transcurrido desde la muerte hasta el descubrimiento, ha dificultado la recolección de pruebas materiales y testimoniales que permitan avanzar con mayor celeridad en la resolución del caso.

En el primer examen forense no se detectaron indicios claros que permitieran clasificar la muerte como violenta o accidental. Por este motivo, se aguarda con expectación el resultado de las pruebas complementarias, en particular las toxicológicas, que podrían aportar información determinante para la investigación.

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Reacciones y apoyo institucional a la familia de Ross

El caso ha generado reacciones inmediatas en Escocia, donde la noticia fue calificada como “absolutamente espantosa” por el primer ministro John Swinney. A través de declaraciones públicas, el jefe del Gobierno escocés expresó su profunda preocupación por la tragedia y aseguró que tanto el gobierno como el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth ofrecerían apoyo a la familia de la víctima.

Swinney subrayó la gravedad de la situación y el impacto que ha tenido la noticia en la opinión pública escocesa. Desde los primeros momentos tras conocerse el fallecimiento, las autoridades de Escocia han estado en contacto con sus homólogos griegos para garantizar que la familia de Ross reciba el acompañamiento necesario durante el proceso de investigación y repatriación, en caso de ser requerido.

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Contexto personal y conexiones de Ross con Grecia

Elisabeth-Jane Ross tenía lazos personales y familiares tanto en Escocia como en Grecia. De acuerdo con la información proporcionada por la corresponsal de The Guardian en Atenas, Helena Smith, Ross residía habitualmente en Edimburgo, pero mantenía conexiones con Grecia, país al que viajó procedente de Chipre aproximadamente dos semanas antes de morir.

Durante su estancia en Atenas, Ross se alojaba en la casa de una amiga, circunstancia que refuerza la hipótesis de que contaba con una red de amistades en la capital griega. Smith subrayó que la zona donde fue hallado el cuerpo es muy popular entre extranjeros jóvenes y viajeros que eligen Atenas como destino de residencia temporal. Estos elementos han llevado a las autoridades a investigar tanto el entorno local de Ross como los posibles contactos que pudo haber mantenido durante su última estancia.

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Supuestas acciones tras la muerte y manipulación del teléfono móvil

Los investigadores analizan una posible manipulación del teléfono móvil de Elisabeth-Jane Ross para enviar mensajes y retrasar su localización en Atenas (Facebook)

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es que, tras la muerte de Ross, alguien habría manipulado su teléfono móvil. Según lo informado por Helena Smith, existe la sospecha de que una persona utilizó el dispositivo para enviar mensajes destinados a despistar tanto a las autoridades como a los amigos cercanos de la víctima, con el objetivo de dificultar su localización durante los días posteriores a su fallecimiento.

Esta posible manipulación del teléfono ha añadido un grado de complejidad a la investigación, ya que sugiere la intervención de un tercero con la intención de encubrir o retrasar el descubrimiento del cuerpo. Los investigadores analizan ahora los registros y comunicaciones del móvil de Ross para identificar patrones o posibles autores de estos mensajes, en busca de pistas que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Asistencia consular y cooperación internacional

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo confirmó que presta asistencia consular a la familia de Ross y mantiene contacto directo con las autoridades griegas encargadas de la investigación. Un portavoz de la policía de Escocia indicó que están al tanto del fallecimiento de la ciudadana escocesa en Atenas y que colaboran con las fuerzas de seguridad helenas.

Los agentes escoceses brindan apoyo a la familia en Edimburgo, asegurando que se mantenga la comunicación entre ambas jurisdicciones y que se respeten los procedimientos internacionales en la investigación y eventual repatriación de los restos. Las autoridades británicas y griegas continúan trabajando de manera coordinada, a la espera de los resultados forenses que permitan definir el rumbo de la investigación.

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