La startup que quiere iluminar la noche: satélites reflejarían luz solar a pedido en la Tierra

Reflect Orbital plantea el desarrollo de una constelación de cerca de 4.000 satélites operativos hacia 2030

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Científicos que evaluaron la iniciativa
Científicos que evaluaron la iniciativa calculan que el área cubierta por la luz reflejada de un solo satélite alcanzaría al menos siete kilómetros de ancho. (Composición Infobae: @bennbuilds / Reflect Orbital)

Reflect Orbital, una empresa de California, ha solicitado autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para llevar a cabo un proyecto que promete transformar la disponibilidad de luz solar en la Tierra. Su propuesta consiste en lanzar satélites capaces de reflejar la luz del Sol a cualquier lugar del planeta durante la noche, lo que podría cambiar la manera en que funcionan instalaciones que dependen de la energía solar.

Sin embargo, la iniciativa también ha generado preocupación entre científicos e investigadores por el impacto ambiental y astronómico que supondría.

Proyecto de satélites para luz solar bajo demanda

Reflect Orbital plantea el desarrollo de una constelación de cerca de 4.000 satélites operativos hacia 2030, diseñados para actuar como espejos gigantes que dirigirán luz solar sobre áreas específicas a petición. El objetivo declarado del proyecto es ofrecer acceso constante y confiable a la energía solar, permitiendo que granjas e instalaciones críticas continúen operando aún en ausencia de luz natural.

(Reflect Orbital)
(Reflect Orbital)

Desde el punto de vista tecnológico, la compañía asegura que el servicio de iluminación puede activarse en cuestión de minutos y que su alcance sería verdaderamente global, facilitando el suministro energético incluso en regiones remotas o con acceso limitado a fuentes tradicionales.

En el sitio web de Reflect Orbital, la empresa sostiene: “Acceso continuo y confiable a la energía, de día o de noche, para aumentar la generación de energía”. La propuesta se sustenta en la premisa de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que potencialmente aportaría beneficios ambientales gracias al menor consumo de energías no renovables y a la disminución de la contaminación asociada.

Opiniones de la comunidad científica y riesgos de contaminación lumínica

El plan de iluminar regiones del planeta durante la noche utilizando satélites reflectores ha generado reacciones encontradas, especialmente entre astrónomos y ambientalistas. La comunidad científica ha manifestado inquietud frente a las consecuencias no deseadas de implementar una constelación tan numerosa de satélites brillantes en la órbita terrestre, al considerar que este tipo de soluciones puede poner en riesgo la calidad de la observación astronómica y alterar ecosistemas naturales.

(@bennbuilds)
(@bennbuilds)

Anthony Tyson, científico jefe del Observatorio Rubin, señaló a Bloomberg: “Iluminar el suelo por la noche con 4.000 satélites brillantes de este tipo es potencialmente ruinoso para la astronomía óptica terrestre de última generación”.

Se advierte sobre el impacto que el brillo artificial puede provocar en telescopios y otros equipos de observación, ya que el exceso de luz dificulta la detección de objetos celestes y limita la investigación científica.

Científicos que evaluaron la iniciativa calculan que el área cubierta por la luz reflejada de un solo satélite alcanzaría al menos siete kilómetros de ancho y superaría la intensidad lumínica de la luna, agravando la problemática de la contaminación lumínica a niveles inéditos.

(@bennbuilds)
(@bennbuilds)

Más allá de la afectación a la astronomía, la introducción de luz artificial durante la noche también se asocia con riesgos para los ecosistemas naturales. El comportamiento de numerosas especies silvestres depende de la alternancia entre la luz y la oscuridad, y la interrupción de este ciclo podría tener efectos graves sobre la vida nocturna, desde la migración de aves hasta los patrones de caza y reproducción de animales.

Futuro de la energía solar y dilemas tecnológicos en la era satelital

El proyecto se sitúa en el contexto de un avance acelerado en comunicaciones satelitales y en la exploración de soluciones tecnológicas para las necesidades energéticas mundiales. Mientras compañías como T-Mobile, AT&T, Verizon, SpaceX y Amazon avanzan en sus programas para llevar conectividad a través de satélites, esta nueva propuesta representa un paso más allá al aprovechar la ubicación orbital para modificar el entorno terrestre en horarios de ausencia de luz solar.

La dualidad de oportunidades y desafíos se hace patente. Por un lado, el sistema planteado por Reflect Orbital ampliaría el horizonte de la energía solar, posibilitando operaciones nocturnas con una fuente de energía limpia. Por el otro, el carácter disruptivo de la tecnología abre interrogantes sobre los costos ambientales y sobre la necesidad de regulaciones que ponderen los intereses científicos, ambientales y comerciales.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de solicitud de licencia a la FCC y bajo el escrutinio tanto de las agencias regulatorias como de la comunidad internacional de astrónomos y ambientalistas. El desarrollo y eventual despliegue de esta constelación dependerá del equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los recursos naturales y del conocimiento científico.

