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WhatsApp en modo Spider-Man Brand New Day: cómo activarlo en pocos pasos

Los usuarios pueden actualizar su foto de perfil, fondos de chat, sonidos y stickers con imágenes, audios y recursos temáticos de la película de Marvel

Hombre araña de traje rojo y azul, y Tom Holland de ropa casual invertido, en cristal reflectante de edificio, con logo de WhatsApp verde
Personalizar WhatsApp con la estética de Spider-Man: Brand New Day es una tendencia impulsada por el entusiasmo de los fanáticos tras el estreno de la película. (Fotocomposición Infobae)
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La llegada de Spider-Man: Brand New Day a los cines produjo una oleada de entusiasmo entre quienes siguen el universo de Marvel Studios, con varios usuarios adaptando la interfaz de su perfil de WhatsApp al estilo de icónico superhéroe.

Al igual que ocurrió con el “modo Messi” durante el Mundial 2026 o la personalización visual inspirada en Vengadores: Doomsday, la adaptación de WhatsApp al estilo Spider-Man no exige conocimientos técnicos avanzados ni aplicaciones externas.

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Solo es necesario utilizar las herramientas integradas en la aplicación para modificar la imagen de perfil, los fondos de chat y otros recursos gráficos disponibles para todos los usuarios.

Cómo se cambia la foto de perfil y el nombre al estilo Spider-Man: Brand New Day

Todos los ajustes se hacen desde la aplicación oficial de WhatsApp sin instalar aplicaciones. (Foto: Europa Press)
Todos los ajustes se hacen desde la aplicación oficial de WhatsApp sin instalar aplicaciones. (Foto: Europa Press)

El primer paso para activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp consiste en modificar la imagen de perfil y el nombre visible.

Muchos usuarios optan por imágenes promocionales, afiches oficiales o capturas del tráiler, materiales que suelen encontrarse en los canales oficiales de Marvel Studios o en cuentas verificadas de redes sociales.

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Para realizar este cambio, hay que acceder al menú de configuración de WhatsApp. Desde esa sección, se puede cargar una nueva imagen y editar el nombre de la cuenta. Esta opción forma parte de las funciones estándar, no requiere permisos adicionales y no afecta la privacidad del usuario. Se sugiere elegir imágenes de buena resolución y textos legibles, para que el perfil mantenga claridad y atractivo visual.

De qué forma personalizar los fondos de chat con temática de Spider-Man

Pantalla de teléfono móvil con aplicación de WhatsApp; un póster borroso de Spider-Man con el título 'SPIDER-MAN UN NUEVO DÍA' es el fondo del chat
Fondos inspirados en escenas o personajes del film refuerzan la presencia visual de Marvel en las conversaciones. (Foto: WhatsApp)

La ambientación de los chats individuales o grupales puede acentuarse mediante fondos temáticos inspirados en Spider-Man: Brand New Day. Seleccionando el chat deseado y accediendo al menú de opciones, se despliega la función “fondo de pantalla”, que permite cargar imágenes personalizadas.

Muchos usuarios eligen ilustraciones de los personajes centrales, escenas de la película o fragmentos del tráiler para reforzar la identidad visual.

Para aprovechar esta función, se debe utilizar fondos oscuros o imágenes que resalten los colores característicos del superhéroe. Al aplicar estos recursos, las conversaciones adquieren un estilo visual alineado con la propuesta de Marvel Studios y reflejan la afinidad con el universo de Spider-Man.

Cómo utilizar la inteligencia artificial de WhatsApp

Logotipo de Meta AI en un fondo negro, con un icono circular de ocho formas ovales en tonos rosa y violeta, y el texto Meta AI en blanco
Meta AI es la inteligencia artificial que integra WhatsApp para generar imágenes. (Foto: Meta)

Las versiones más recientes de WhatsApp incorporan la integración de la inteligencia artificial Meta AI, que habilita la generación de imágenes temáticas mediante instrucciones escritas en el chat.

Esta función facilita la creación de ilustraciones originales inspiradas en la película, sin necesidad de recurrir a bancos externos. Los usuarios pueden solicitar ilustraciones de Spider-Man o escenas relacionadas directamente desde la barra de herramientas.

La generación de imágenes no implica costos adicionales y está disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles. Este recurso resulta atractivo para quienes buscan un nivel avanzado de personalización y desean crear composiciones exclusivas que distingan su perfil durante el estreno de Spider-Man: Brand New Day.

Cuáles son los pasos para ajustar los sonidos y respuestas rápidas

Configurar tonos de notificación y atajos de texto con frases o melodías de la película amplifica la personalización en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Configurar tonos de notificación y atajos de texto con frases o melodías de la película amplifica la personalización en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La personalización temática va más allá de lo visual. En el menú de notificaciones de WhatsApp, se pueden seleccionar fragmentos de audio del tráiler, frases reconocibles o melodías incluidas en la banda sonora de la película.

Asimismo, es posible configurar respuestas rápidas con referencias directas al universo Marvel. Los usuarios pueden crear atajos de texto con nombres de personajes, títulos de películas o citas icónicas, lo que agiliza las conversaciones y fortalece la identidad temática.

Qué otras opciones existen para compartir contenido temático en los chats

La tendencia incluye el uso de stickers y emojis personalizados. Estas herramientas, disponibles en la propia aplicación o mediante descargas desde fuentes oficiales, permiten compartir contenidos específicos de Spider-Man: Brand New Day.

De este modo, las conversaciones en WhatsApp pueden incorporar referencias de la película y mantener un flujo de interacción alineado con el estreno.

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