Honduras: Malestar, desafíos y esperanza ante el nuevo gobierno, según sondeo privado

La población prioriza la crisis económica y el desempleo, según un sondeo nacional REUTERS/Jacob Garcia

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Uno de los datos más contundentes entregados por el informe –basado en una encuesta a 1,559 personas en 16 departamentos del país– es la baja calificación ciudadana al actual presidente.

En una escala de 0 a 10, la gestión de Asfura recibió una nota promedio de 3.82. Además, el 70% de los hondureños manifiestan estar insatisfecho con su gestión, y siete de cada diez dicen no percibir ningún logro relevante en su administración hasta la fecha.

“El hallazgo más significativo es que el 74.2% de la población afirmó no identificar ningún logro durante los primeros cien días de gobierno”, destaca el informe del ERIC-SJ, subrayando así un alto nivel de descontento ciudadano .

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Las principales demandas al gobierno son claras: resolver la crisis económica y el desempleo es considerado la tarea prioritaria por la mitad de la ciudadanía, seguido de la mejora en educación, salud y la lucha contra la corrupción.

Los grandes problemas nacionales

A la cabeza de las preocupaciones nacionales se encuentra la crisis económica, identificada por el 48.5% de la población como el principal problema, seguido por la delincuencia y la inseguridad (20.1%).

El desempleo, la pobreza y el aumento del costo de la vida son aspectos que azotan a la gran mayoría de los hogares hondureños. De hecho, casi uno de cada tres encuestados reportó no haber tenido suficiente dinero para comprar comida en los últimos tres meses.

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El sondeo del ERIC-SJ indicó que el 74,2% de la población no identificó logros en los primeros cien días de gobierno de Asfura.

La inseguridad y el aumento de la violencia tampoco cesan, con 77.5% de los hondureños opinando que los asesinatos han ido en aumento en el último año. El estudio también constata una creciente desconfianza en las fuerzas de seguridad: más del 77% no confía en la Policía Nacional y cerca del 67% desconoce a la Policía Militar y al Ejército.

La distancia entre los ciudadanos y las instituciones políticas se intensifica, como revela el informe: el 85.7% de la población expresa desconfianza hacia los partidos políticos y el 83.8% hacia el Consejo Nacional Electoral.

Violencia de género y derechos humanos

El informe elaborado por el ERIC-SJ enfatiza también el desencanto hacia los partidos tradicionales: el 50% no manifiesta preferencia partidaria y solo un segmento minoritario se identifica con los principales partidos.

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La crisis económica encabezó las preocupaciones nacionales con 48,5%, seguida por la delincuencia y la inseguridad con 20,1%. REUTERS/Fredy Rodríguez

El Sondeo 2026 evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres: el 89% de la ciudadanía reconoce un alza en los asesinatos de mujeres y señala tanto al crimen organizado como al machismo y a las parejas como los principales responsables. A pesar de la magnitud del problema, 73% opina que las instituciones hacen poco o nada para proteger a las víctimas.

A pesar del contexto de crisis, la investigación concluye que la esperanza predomina en el ánimo nacional: el 58.6% siente esperanza al pensar en el futuro del país, contra un 36.7% que manifiesta miedo.

El ERIC-SJ, organización responsable del sondeo, sintetiza así el sentir nacional: “Casi seis de cada diez hondureños y hondureñas afirman sentir esperanza cuando piensan en el futuro del país. Esa tensión entre el malestar y la esperanza constituye uno de los rasgos más relevantes que deja este Sondeo de Opinión Pública y una invitación a seguir construyendo respuestas democráticas frente a los grandes desafíos nacionales”. explicaron sus representantes.

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El sondeo del ERIC-SJ se ha convertido en una de las mediciones de opinión pública con mayor referencia en Honduras, al recoger durante más de quince años la percepción de la ciudadanía sobre temas sociales, políticos y económicos que marcan la realidad nacional. Elaborado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, este estudio se caracteriza por dar seguimiento a las principales preocupaciones de la población.