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Honduras: Malestar, desafíos y esperanza ante el nuevo gobierno, según sondeo privado

El Gobierno de Asfura no logra total aprobación de la población, así lo revela el 15ª Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) que reflejó que más de la mitad de los encuestados expresa descontento y desconfianza hacia las instituciones

La población prioriza la crisis económica y el desempleo, según un sondeo nacional REUTERS/Jacob Garcia
La población prioriza la crisis económica y el desempleo, según un sondeo nacional REUTERS/Jacob Garcia
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Uno de los datos más contundentes entregados por el informe –basado en una encuesta a 1,559 personas en 16 departamentos del país– es la baja calificación ciudadana al actual presidente.

En una escala de 0 a 10, la gestión de Asfura recibió una nota promedio de 3.82. Además, el 70% de los hondureños manifiestan estar insatisfecho con su gestión, y siete de cada diez dicen no percibir ningún logro relevante en su administración hasta la fecha.

“El hallazgo más significativo es que el 74.2% de la población afirmó no identificar ningún logro durante los primeros cien días de gobierno”, destaca el informe del ERIC-SJ, subrayando así un alto nivel de descontento ciudadano .

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Las principales demandas al gobierno son claras: resolver la crisis económica y el desempleo es considerado la tarea prioritaria por la mitad de la ciudadanía, seguido de la mejora en educación, salud y la lucha contra la corrupción.

Los grandes problemas nacionales

A la cabeza de las preocupaciones nacionales se encuentra la crisis económica, identificada por el 48.5% de la población como el principal problema, seguido por la delincuencia y la inseguridad (20.1%).

El desempleo, la pobreza y el aumento del costo de la vida son aspectos que azotan a la gran mayoría de los hogares hondureños. De hecho, casi uno de cada tres encuestados reportó no haber tenido suficiente dinero para comprar comida en los últimos tres meses.

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El sondeo del ERIC-SJ indicó que el 74,2% de la población no identificó logros en los primeros cien días de gobierno de Asfura.
El sondeo del ERIC-SJ indicó que el 74,2% de la población no identificó logros en los primeros cien días de gobierno de Asfura.

La inseguridad y el aumento de la violencia tampoco cesan, con 77.5% de los hondureños opinando que los asesinatos han ido en aumento en el último año. El estudio también constata una creciente desconfianza en las fuerzas de seguridad: más del 77% no confía en la Policía Nacional y cerca del 67% desconoce a la Policía Militar y al Ejército.

La distancia entre los ciudadanos y las instituciones políticas se intensifica, como revela el informe: el 85.7% de la población expresa desconfianza hacia los partidos políticos y el 83.8% hacia el Consejo Nacional Electoral.

Violencia de género y derechos humanos

El informe elaborado por el ERIC-SJ enfatiza también el desencanto hacia los partidos tradicionales: el 50% no manifiesta preferencia partidaria y solo un segmento minoritario se identifica con los principales partidos.

La crisis económica encabezó las preocupaciones nacionales con 48,5%, seguida por la delincuencia y la inseguridad con 20,1%. REUTERS/Fredy Rodríguez
La crisis económica encabezó las preocupaciones nacionales con 48,5%, seguida por la delincuencia y la inseguridad con 20,1%. REUTERS/Fredy Rodríguez

El Sondeo 2026 evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres: el 89% de la ciudadanía reconoce un alza en los asesinatos de mujeres y señala tanto al crimen organizado como al machismo y a las parejas como los principales responsables. A pesar de la magnitud del problema, 73% opina que las instituciones hacen poco o nada para proteger a las víctimas.

A pesar del contexto de crisis, la investigación concluye que la esperanza predomina en el ánimo nacional: el 58.6% siente esperanza al pensar en el futuro del país, contra un 36.7% que manifiesta miedo.

El ERIC-SJ, organización responsable del sondeo, sintetiza así el sentir nacional: “Casi seis de cada diez hondureños y hondureñas afirman sentir esperanza cuando piensan en el futuro del país. Esa tensión entre el malestar y la esperanza constituye uno de los rasgos más relevantes que deja este Sondeo de Opinión Pública y una invitación a seguir construyendo respuestas democráticas frente a los grandes desafíos nacionales”. explicaron sus representantes.

El sondeo del ERIC-SJ se ha convertido en una de las mediciones de opinión pública con mayor referencia en Honduras, al recoger durante más de quince años la percepción de la ciudadanía sobre temas sociales, políticos y económicos que marcan la realidad nacional. Elaborado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, este estudio se caracteriza por dar seguimiento a las principales preocupaciones de la población.

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