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La tristeza de Lizy Tagliani por la muerte de su perro Benito: “El amor nunca termina”

La conductora compartió en sus redes sociales el dolor por la despedida de una de sus mascotas familiares y recibió el apoyo de sus seguidores

La actriz compartió un tierno video en sus redes sociales para despedir a Benito (Video: Instagram)

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Casi dos décadas de vida, de las cuales una buena parte transcurrió entre camas, sillones y selfies junto a Lizy Tagliani. La actriz y conductora anunció este martes la muerte de Benito, su perro blanco, con un posteo que rápidamente se llenó de mensajes de sus seguidores.

La actriz suele compartir momentos de su vida privada con sus seguidores, y su vínculo con sus mascotas siempre formó parte de esa exposición cotidiana. Benito vivió entre 18 y 20 años —la propia Tagliani reconoció que no había certeza sobre su edad exacta— y fue parte del hogar que comparte con su marido, Sebastián Nebot.

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El anuncio llegó a través de un posteo que incluyó un video con una recopilación de momentos del animal: imágenes en la cama, selfies junto a Tagliani y una foto con Nebot en el sillón, con Benito mirándolo de cerca. Las capturas mostraron a un perro pequeño, blanco, de orejas paradas, en distintos momentos de la intimidad familiar.

El texto que acompañó las imágenes arrancó con la incertidumbre sobre la edad de Benito, convertida en anécdota: “Y bueno aun no sabemos si fueron 18 19 o 20 años jajajjaa hay varias versiones”.

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Una mujer y un perro chihuahua blanco acostados en una cama. La mujer tiene cabello castaño y el perro tiene el pelaje blanco. Edredón azul y blanco.
Lizy se despidió de Benito, uno de sus perros, con un emotivo posteo en redes

Desde ahí, Tagliani trazó un retrato del carácter del perro sin abandonar el tono que la caracteriza. “Lo que si sabemos que lo diste todo en esta vida, fuerte, cariñoso, desconfiado, amante del sol aunque decían que por blanco no te dejara jajjaa”, escribió, en una mezcla de ternura y humor que atravesó todo el mensaje.

Uno de los detalles que eligió recordar fue el vínculo entre Benito y su madre. “Benito el perro que más hizo renegar a mi mamá jajjaja”, escribió, con risas incluidas, como quien recupera una escena repetida durante años.

El cierre del texto abandonó el humor y dejó paso a una reflexión más personal. “Poco a poco estoy segura que todo vuelve a empezar en otro lugar de otra forma pero los mismos de siempre, el amor nunca termina”, escribió Tagliani, con una certeza que habló tanto de Benito como de su propia manera de procesar la pérdida.

La publicación no tardó en recibir respuestas. Entre los comentarios de sus seguidores aparecieron mensajes como “Hasta siempre Benito”, “Abracito Lizy”, “vuela alto Benito, hermosas palabras Lizy” y “Un perro chiquito con una personalidad ENORME!!! Sin lugar a dudas fueron horma y zapato… que buena vida Benito”. Otro usuario recordó también a otra de las mascotas de la actriz: “Abracito Lizy! El compañero de Fergie! Hasta siempre Benito”.

Lizy Tagliani mostró a sus mascotas en un tierno momento compartido (Video: Instagram)

No es la primera vez que Tagliani atraviesa una pérdida de este tipo. En septiembre de 2024, la conductora anunció la muerte de Tina, su Yorkshire terrier, también a través de sus redes. “Tina hermosa, buen viaje. Te llevás una vida llena de amor y tardes tirada en la mesa. Sabés que viniste a curarme un dolor, a acompañarme todos estos años. Tan solo seis años pero a llenarme de felicidad que me acompañaran toda la vida”, escribió en aquella ocasión.

En ese mismo posteo, Tagliani mencionó a quienes quedaron en casa tras la partida de Tina: “Acá quedamos todos tristes. Sebas, la Gerarda, la Norma, el Benito, la Mimi, el Justo, la Canela y el Tati qué te acariciaba con sus manitos llenas de caramelo mientras te decía ‘ahhh, que linda Tina’”. Entre los nombres que entonces aparecían en esa lista de los que se quedaban estaba el propio Benito.

La despedida de Tina cerró con una imagen que Tagliani volvió a invocar este martes, casi sin proponérselo: “Beso y a encontrarte con la Tati y la Fruz para seguir jugando, porque el juego no debe terminar nunca”.

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