El actor Chris Hemsworth comparte los momentos más destacados de sus vacaciones familiares en Costa Rica

Este video presenta al actor Chris Hemsworth, quien recientemente se fue de vacaciones junto a su familia a Costa Rica, donde realizó diferentes deportes y actividades extremas. El protagonista de Thor subió el video en sus redes sociales para compartir con sus seguidores una parte de sus momentos más destacados en este país de Centroamérica./ (Chris Hemsworth)

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Chris Hemsworth publicó un video en YouTube en el que exhibe las actividades que realizó durante unas vacaciones familiares en Costa Rica, incluyendo surf, pesca y escalada, luego de haber realizado una rutina de entrenamiento al aire libre previa al rodaje de Extraction 3.

El actor australiano, conocido por su papel de Thor en el universo de Marvel, eligió este país centroamericano para vacacionar antes de iniciar la filmación de la próxima entrega de la saga de acción de Netflix.

En ese sentido, Hemsworth compartió con sus seguidores un resumen de su viaje, que calificó como “uno de los mejores” que ha vivido junto con su familia.

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En el video, que rápidamente se viralizó y superó las 145 mil reproducciones en YouTube, el actor aparece acompañado de sus hijos, India, Sasha y Tristan, así como de su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

El grupo disfrutó de jornadas intensas que incluyeron surf, pesca en alta mar, recorridos en quads, escalada en roca y saltos en cascadas.

De acuerdo con el portal Prokerala, Hemsworth describió estos días como una combinación de “aventuras épicas y paisajes espectaculares”, en los que sus hijos “continúan superando todos los retos de adrenalina, sin importar dónde estemos”.

Videos y fotografías del protagonista de Thor recorriendo las playas costarricenses se viralizaron rápidamente en redes sociales. (Cortesía)

Entre los momentos destacados, el actor mostró imágenes de sus hijos saltando acantilados, de su hija escalando paredes de roca al atardecer y de su familia celebrando tras lograr pescar en aguas abiertas.

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El video también incluye un episodio particular durante un vuelo doméstico, en el que el propio Hemsworth grabó la cabina del piloto mientras atravesaban una tormenta eléctrica. El actor reconoció que, aunque interpreta al dios del trueno en el cine, la experiencia real con rayos fue desafiante. “Incluso tuvimos un vuelo emocionante entre relámpagos”, comentó el australiano a sus seguidores.

Las imágenes compartidas, acompañadas de comentarios espontáneos y bromas con sus hijos, reflejaron el ambiente familiar y relajado del viaje. “Mis hijos están pescando realmente bien”, celebró el actor en una de las escenas donde realizan actividades acuáticas. En otro momento, se lo ve animando a sus hijos durante saltos y maniobras en el agua, y reconociendo la destreza y entusiasmo de los pequeños por los deportes extremos.

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Más de sus vacaciones

Durante la estancia en Costa Rica, Chris Hemsworth no abandonó su preparación física de cara a Extraction 3. Tal como detalló el portal Men’s Health, el actor diseñó una rutina de entrenamiento de 17 ejercicios que no requiere más que una pesa rusa y bandas de resistencia.

Chris Hemsworth viajó con Elsa Pataky y sus hijos India, Sasha y Tristan, quienes participaron en saltos, escalada y deportes acuáticos./ (Redes Chris Hemsworth)

La rutina, grabada en la propiedad alquilada por la familia en la península de Nicoya, incluye movimientos como curl de bíceps, elevaciones laterales, marchas con pesa rusa, patadas de glúteo con banda elástica y ejercicios de core. Hemsworth explicó que el circuito, realizado en dos rondas, pone a prueba tanto la fuerza como la resistencia mental, y que no es necesario contar con un gimnasio de última generación para mantenerse en forma durante los viajes.

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Men’s Health detalló que el entrenamiento prioriza la activación del core, la movilidad y la técnica correcta, con pausas mínimas entre ejercicios y una duración total de veinte a treinta minutos.

Fit For Fun destacó que la propuesta de entrenamiento de Hemsworth responde al modelo de “strength and conditioning”, que busca fortalecer el cuerpo completo con un mínimo de equipamiento, adaptándose a las condiciones tropicales y a la falta de instalaciones tradicionales. El actor recomendó a sus seguidores asegurar una hidratación adecuada y prestar atención a las señales del cuerpo durante la actividad física en climas calurosos.

La publicación, difundida tanto en YouTube como en el resto de sus redes sociales, generó miles de comentarios de fanáticos sorprendidos por la intensidad del entrenamiento y la variedad de experiencias familiares en Costa Rica.

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La familia ya ha regresado a Australia para que Hemsworth inicie el rodaje de Extraction 3, donde volverá a interpretar a Tyler Rake.