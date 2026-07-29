Andrés Malamud: “La economía sobre la que crecemos ahora genera menos empleo”

Andrés Malamud afirmó que el crecimiento de la economía argentina no llega al bolsillo de la gente pese a la baja de la inflación y la expansión del PBI

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La economía argentina muestra señales de crecimiento en los principales indicadores, mientras una parte significativa de la sociedad percibe que su situación personal empeora. La estadística muestra expansión del Producto Bruto Interno y una baja de la inflación, pero el poder adquisitivo y la percepción social siguen en retroceso. El politólogo Andrés Malamud aseguró que el futuro político de Javier Milei depende de si el crecimiento económico logra llegar al bolsillo de la gente.

“El crecimiento llegaba a los bolsillos, la macro y la micro. Hoy no está pasando”, afirmó Malamud en Infobae en Vivo. Consideró que, aunque los datos oficiales muestran expansión, el bienestar no alcanza a la mayoría. “Cuando se acumula crecimiento a lo largo de varios años, se puede producir esa reconexión entre el crecimiento económico y la prosperidad o el sentimiento de prosperidad, que todavía no se siente”, explicó.

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El especialista remarcó que la Argentina atraviesa una novedad histórica: “Habitualmente, cuando había crecimiento, había prosperidad. El crecimiento llegaba a los bolsillos. Hoy no está pasando”. Según su análisis, la esperanza del gobierno reside en que, si el crecimiento continúa, el impacto positivo se notará en los próximos años.

Malamud sostuvo que el futuro político de Javier Milei depende de que el crecimiento económico se traduzca en poder adquisitivo y percepción de prosperidad (captura de video)

Menos empleo y más precarización pese al crecimiento

La transformación de la estructura productiva argentina genera menos empleo estable. Malamud fue claro: “La economía sobre la que crecemos ahora, la estructura productiva, es diferente de la anterior, genera menos empleo. Y esto pasa en todo el mundo”. Señaló que la industria, tanto en Argentina como en otros países, pierde capacidad de generar trabajo y que el sector servicios avanza, pero con menor estabilidad laboral.

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En sectores como petróleo y gas, la nueva modalidad de producción tampoco genera puestos suficientes. “No es momentáneo, es estructural. Las economías en el mundo están generando menos empleo. Automatización, las nuevas tecnologías”, detalló. Esta situación se traduce en una caída del empleo formal y un aumento de la precarización.

El desempleo no sube de manera brusca por la baja de la natalidad. “Casi todos los países están en declinación demográfica. Las nuevas economías van a crear menos empleo y menos personas. Por eso el desempleo no aumenta”, afirmó el analista. El resultado es una economía que crece, pero no mejora la calidad de vida de la mayoría.

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La estructura productiva de la Argentina genera menos empleo estable y profundiza la precarización laboral aun en un contexto de crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado provincial sostiene la contención social

Malamud explicó que la función de contención social recae sobre las provincias y los municipios. “En Argentina todavía tenemos ese estado de bienestar que te permite no tener un empleo fijo, ser precario y, sin embargo, tener un hospital municipal o provincial o nacional que te atiende”. Según el politólogo, el ajuste fiscal del gobierno nacional convive con la persistencia de estructuras estatales subnacionales.

“El Estado es mala palabra a nivel nacional. A nivel provincial y municipal, no. Si vos viajás por las provincias o por los municipios, te encontrás con la misma casta de siempre. Y es una casta prestigiosa, es una casta reelegida”, destacó Malamud. El Estado territorial actúa como amortiguador y permite que la crisis no derive en un estallido social generalizado.

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La coexistencia de discursos de ajuste y prácticas de contención marca un desacople entre la política nacional y la realidad local. Este fenómeno contribuye a explicar por qué el crecimiento económico no repercute de manera homogénea en todas las regiones del país.

Malamud sostuvo que el futuro político de Javier Milei depende de que el crecimiento económico se traduzca en poder adquisitivo y percepción de prosperidad REUTERS/Angela Ponce

Crisis de liderazgo y fragmentación en el peronismo

El politólogo analizó la situación del peronismo y la figura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Kicillof lo que está haciendo es respetar el liderazgo vital, biológico de Cristina. No le va a ganar”, indicó. Malamud describió una estructura partidaria que no produce disputas internas y que se radicaliza en la permanencia de sus figuras centrales.

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“La provincia de Buenos Aires siempre fue un ancla. Argentina era un barco y la provincia era un ancla. Estaba en el lecho fangoso y entonces el barco no se movía. Hoy es un lastre. Vos lo tirás y seguís, seguís navegando. La provincia se puede hundir sin arrastrar al país. Esta es la apuesta del Gobierno nacional”, explicó el especialista.

La fragmentación del peronismo y la pérdida de centralidad de la provincia de Buenos Aires en el tablero nacional configuran un escenario político inédito. Los liderazgos no se consolidan y la coordinación nacional se debilita.

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El politólogo remarcó que el peronismo se fragmenta y se radicaliza en términos de organización, alejándose de la tradición de disputas internas: “Los líderes radicales morían líderes. Los líderes peronistas perdían líderes. Y ahora se–

La fragmentación del peronismo y la pérdida de centralidad de la provincia de Buenos Aires configuran un escenario político que debilita la coordinación nacional

Implosión social y salida del sistema

El conurbano bonaerense muestra un fenómeno de “implosión” social, según Malamud. “Uso implosionado porque la gente explota para adentro. Hay mucho aumento de la angustia, la ansiedad y los suicidios, que es un tema del que se empieza a hablar. Hay violencia intrafamiliar enorme, hay adicciones y hay una derivación hacia nuevos empleos, muchos relacionados con el narco y hacia nuevas religiones. Y esto es bueno. La religión te contiene y contiene las adicciones y el narco también. Pero no van a Plaza de Mayo”.

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La salida del sistema político, económico y familiar se impone como respuesta a la insatisfacción. “La política se basa en los que van y votan o protestan. Pero si vos te vas, no impactás en la política, porque la política se basa en los que van y votan o protestan”, sostuvo Malamud. El distanciamiento de la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país y del sistema político se consolida como un problema estructural.

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