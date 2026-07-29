Cosquín Rock 2027 ya comenzó a tomar forma: se agotaron las dos primeras etapas de venta de entradas

El festival anunció fechas y lugar para su próxima edición. Expectativa por la programación tras el éxito de la edición anterior (Mario Sar)

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Cosquín Rock ya encendió motores para su edición 2027 y la noticia se instaló rápidamente en el ámbito artístico de todo el país. Córdoba volverá a recibir a miles de personas en el Aeródromo Santa María de Punilla, un escenario convertido en sinónimo de fiesta, encuentro y buena música. La organización confirmó oficialmente que el festival más grande de Latinoamérica se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de febrero del próximo año, renovando la tradición que lo ubica como uno de los eventos más esperados del verano.

Este miércoles 29 de julio, apenas se habilitó la venta de tickets, la respuesta fue inmediata: las dos primeras etapas de entradas, “Yendo” y “Llegando”, se agotaron en cuestión de horas. El fenómeno de Cosquín Rock sigue creciendo y quienes buscan asegurar su lugar no dudaron en lanzarse a la compra anticipada. Esta tendencia ya se volvió parte del folclore festivalero; los más previsores no solo adquieren sus entradas, sino que también comienzan a buscar alojamiento en la zona antes de que los precios suban o los cupos se agoten. Córdoba, como cada verano, se prepara para recibir una ola de visitantes que llegan con ganas de vivir dos jornadas a pura música y compartir la experiencia con amigos o en familia.

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La edición 2027 promete mantener el espíritu que convirtió a Cosquín Rock en un clásico argentino: dos días consecutivos repletos de shows, diversidad de géneros, propuestas gastronómicas y ese aire especial que solo se respira en las sierras. El festival invita a disfrutar tanto de los artistas consagrados como de las nuevas propuestas, alentando la convivencia de distintas generaciones y estilos en un mismo predio. El Aeródromo Santa María de Punilla volverá a ser el punto de encuentro de miles de personas que llegan de todas partes del país y la región.

En la edición pasada, Fito Páez fue una de las figuras que encabezaron el festival (Mario Sar)

Aunque la grilla del Cosquín Rock 2027 aún no fue confirmada, la expectativa crece a medida que pasan los días. Si bien muchos artistas suelen repetir su presencia, la programación siempre incluye sorpresas y nuevas incorporaciones que renuevan el atractivo. La tradición indica que los organizadores revelarán los nombres principales en los próximos meses, pero la confianza del público es tal que miles de personas eligen comprar su entrada sin importar quiénes serán los protagonistas. El prestigio del festival y la experiencia de años anteriores funcionan como garantía de calidad, variedad y emoción.

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El recuerdo de la edición pasada sigue fresco en quienes tuvieron la oportunidad de vivirlo. En 2026, más de 90.000 personas coparon el predio durante dos días vibrantes, en los que más de 100 artistas desplegaron su música en distintos escenarios. La grilla incluyó nombres de peso, como Lali, Fito Páez, León Gieco, Abel Pintos, Joaquín Levinton y Trueno, referentes de la nueva generación. A ellos se sumaron bandas icónicas como Ciro y los Persas, Divididos, Las Pelotas y La Vela Puerca, que encendieron al público y confirmaron el poder de convocatoria del festival. La multiplicidad de propuestas, la convivencia de estilos y la posibilidad de descubrir nuevos sonidos son parte del ADN de Cosquín Rock, que año a año refuerza su rol como plataforma de encuentro para músicos y fans.

Pese a que la grilla de esta edición no está confirmada, la expectativa en el público crece (Mario Sar)

El festival mantiene viva su esencia: ser un punto de encuentro entre artistas y público, celebrar la música en vivo y disfrutar de un entorno natural privilegiado. Con el Aeródromo Santa María de Punilla como escenario principal, la edición 2027 se perfila para volver a hacer historia, reafirmando el legado de Cosquín Rock como el evento más emblemático del verano musical argentino. La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece con cada nuevo fan que se suma a la fiesta.

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