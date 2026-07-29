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Más de $10 millones en indemnizaciones para extrabajadores del Hospital Rosales, afirma ministro de Trabajo de El Salvador

El Ministerio de Trabajo anunció que la instrucción presidencial permitió que los extrabajadores del Hospital Rosales recibieran sus compensaciones legales en un proceso que el Colegio Médico calificó como un avance

Una mano adulta reposa sobre un sobre manila sellado junto a un estetoscopio y una credencial del Hospital Nacional Rosales en una mesa clínica.
Una mano adulta apoya un sobre manila sellado sobre una mesa de hospital, acompañada de un estetoscopio y una credencial del Hospital Nacional Rosales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, confirmó que el pago de indemnizaciones a los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales está prácticamente finalizado, tras una instrucción directa del presidente para agilizar el proceso y evitar mayores retrasos.

Durante una entrevista televisiva, Castro detalló que la decisión de cancelar las compensaciones se tomó luego de recibir denuncias y solicitudes directas de los afectados, quienes expusieron su situación tanto al Ministerio como a través de redes sociales.

Según explicó el funcionario, la intervención presidencial resultó determinante para que los pagos se gestionaran de manera inmediata.

Tradicionalmente, en el sector público, las indemnizaciones se presupuestan para el siguiente año fiscal, lo que suele generar largos periodos de espera. “

El presidente dijo: ‘No debemos esperar, la gente lo necesita y hay que resolver de inmediato’”, relató el ministro durante el programa Frente a Frente.

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Además, el titular afirmó que el monto desembolsado para saldar las compensaciones supera los 10 millones de dólares. El funcionario de la cartera laboral enfatizó que el proceso no respondió a presiones sindicales ni internacionales, sino a la necesidad de cumplir la ley y atender los reclamos legítimos de quienes dedicaron años de servicio.

El ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador durante una entrevista televisiva en la que anunció el pago de más de $10 millones en indemnizaciones a extrabajadores del Hospital Rosales (Cortesía: @PrensaMiTrabajo).
El ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador durante una entrevista televisiva en la que anunció el pago de más de $10 millones en indemnizaciones a extrabajadores del Hospital Rosales (Cortesía: @PrensaMiTrabajo).

“Recibimos denuncias en el Ministerio y mensajes directos de extrabajadores que explicaron su situación. No tenían ingresos y la situación era insostenible. Por eso, junto al presidente, acordamos gestionar los fondos y hacer efectivo el pago”, explicó Castro.

Garantías laborales para los extrabajadores

Durante la entrevista, el ministro subrayó que los extrabajadores del Hospital Rosales no enfrentan ningún tipo de impedimento legal ni estigma para reinsertarse en el sector público o privado. Castro aseguró que estas personas mantienen intacto su historial profesional y pueden optar a nuevas plazas en cualquier institución, incluidas las del propio sistema de salud.

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“Los extrabajadores del Hospital Rosales no tienen ningún lunar ni mancha en su expediente. Son personas valiosas y, si alguna empresa o institución requiere sus servicios, pueden ser contratados sin restricción”, afirmó.

El funcionario informó que la bolsa de trabajo y los programas de intermediación laboral del Ministerio están a disposición de los extrabajadores que busquen reincorporarse al mercado laboral.

Además, recordó que el pago de indemnizaciones representa un derecho legal para todos los trabajadores, independientemente del sector o la causa de la desvinculación.

Se confirma que el proceso de compensación para los empleados del Hospital Rosales ha finalizado.

Castro también señaló que el Ministerio de Trabajo acompañó a los extrabajadores durante todo el proceso y verificó que el pago de compensaciones se realizara conforme a la normativa vigente.

Reacción del Colegio Médico y llamado a ampliar la cobertura

Ante este panorama, el día de ayer, 28 de julio, el Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) reconoció como un avance el anuncio del Ministerio de Trabajo sobre la finalización del pago de indemnizaciones a los extrabajadores del Hospital Rosales.

A través de una conferencia de prensa, la gremial sostuvo que la medida constituye “un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones pendientes con profesionales y trabajadores que dedicaron años de servicio a la salud de la población salvadoreña”.

El doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, informó que cerca del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó la indemnización del Ministerio de Trabajo (Cortesía: Colegio Médico).
El doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, informó que cerca del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó la indemnización del Ministerio de Trabajo (Cortesía: Colegio Médico).

No obstante, el Colmedes instó a las autoridades a ampliar el proceso y garantizar el pago de indemnizaciones a todos los empleados cesados del sistema público de salud. La organización subrayó que la protección de los derechos laborales debe extenderse a cada persona afectada por las reestructuraciones en el sector, y solicitó que se cumpla la normativa de manera integral.

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