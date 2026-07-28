La demanda eléctrica nacional marca un nuevo récord de 4,203 MW en República Dominicana

La demanda eléctrica nacional marcó un nuevo máximo histórico de 4,203 megavatios en el SENI este lunes a las 20:56. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

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La demanda eléctrica nacional registró este lunes un nuevo máximo histórico, con 4,203 megavatios (MW) de potencia instantánea abastecida a las 8:56 pm.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, comunicó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) logró cubrir el incremento del consumo, manteniendo la estabilidad en el suministro en todo el país.

Durante julio, se han sucedido varios máximos históricos en el consumo eléctrico. El miércoles 24 de julio, a las 21:32, la demanda alcanzó 4,195.26 MW, lo que representó un aumento de 10.15 MW respecto al registro del martes 23 de julio, cuando se documentaron 4,185.11 MW. Días antes, el 16 de julio, se había informado sobre una demanda de 4,166.52 MW, dando inicio a la serie de nuevos registros.

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El ministro Santos comentó en la red social X que estos resultados reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en la demanda eléctrica nacional. Según sus publicaciones, se prevé que la demanda continúe aumentando en los próximos días, aunque no especificó un límite o una cifra proyectada.

Factores que explican el aumento

Las cifras recientes han sido atribuidas por el propio ministro a varios factores, como las altas temperaturas características del verano, el desarrollo de la actividad económica y el incremento del uso de equipos eléctricos en diversos ámbitos: hogares, comercios e industrias. Además, el proceso de electrificación sigue ampliándose y más usuarios se incorporan a la red nacional.

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Julio acumuló varios máximos históricos de demanda eléctrica, con registros de 4,195.26 MW, 4,185.11 MW y 4,166.52 MW. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Las autoridades consideran que, bajo las condiciones actuales, la demanda podría seguir en aumento durante agosto y septiembre. Estos meses suelen estar asociados a temperaturas elevadas y a un mayor uso de sistemas de climatización, lo que incide en los niveles de consumo energético.

Capacidad de respuesta del sistema eléctrico

El SENI ha cubierto estos picos de consumo, en parte por el fortalecimiento de la capacidad instalada y la diversificación de la matriz energética nacional. De acuerdo con Santos, las inversiones realizadas en los últimos años han dotado al sistema de mayor resiliencia, lo que ha permitido responder ante incrementos sin afectar la estabilidad general del servicio.

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Los datos de julio muestran la influencia de factores climáticos y económicos en la evolución del consumo. La cobertura de la demanda en jornadas de récord sugiere que el sistema ha priorizado la continuidad del suministro en escenarios de exigencia elevada.

Perspectivas para el resto del verano

No se descarta que puedan producirse nuevos máximos en lo que resta del verano. La tendencia identificada hasta ahora está vinculada a factores estacionales y estructurales, y su desarrollo dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y económicas. El ministro ha señalado que la infraestructura actual está enfocada en mantener la capacidad de respuesta ante eventuales aumentos adicionales.

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Las autoridades prevén que la demanda eléctrica siga en aumento en agosto y septiembre por el calor y el uso de sistemas de climatización. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La demanda eléctrica nacional ha presentado varios registros históricos en julio, con el último alcanzado este lunes a las 8:56 pm. El sistema eléctrico ha mantenido la cobertura y la estabilidad, en un contexto marcado por inversiones recientes y una planificación destinada a enfrentar escenarios de alta demanda.

Según las autoridades, la tendencia observada podría mantenerse en las próximas semanas, conforme avance la temporada de mayor consumo energético.