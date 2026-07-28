El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con expertos en innovación en salud

El Salvador será sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario el 18 y 19 de agosto en San Salvador. (Foto cortesía SRS)

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El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, una iniciativa que busca profesionalizar y difundir esta disciplina en la región. El evento, que se celebrará el 18 y 19 de agosto en San Salvador, reunirá a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer el marco normativo y la formación en derecho sanitario.

Según explicó el superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García Iraeta, en la Entrevista AM, la organización del congreso responde a la estrategia gubernamental para posicionar al país como referente regional en derecho sanitario.

“El punto es cómo posicionamos a El Salvador como el referente del derecho sanitario en la región de Centroamérica”, indicó García Iraeta. El funcionario afirmó que, aunque el derecho sanitario es una materia consolidada en países desarrollados desde la década de 1990, en El Salvador se ha promovido y socializado para garantizar procesos que protejan la salud de la población y eleven los estándares de calidad en los productos y servicios.

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El congreso de derecho sanitario reunirá a expertos nacionales e internacionales para fortalecer el marco normativo y la formación en la región. (Foto cortesía SRS)

El derecho sanitario se define como el conjunto de normas que buscan que los productos y establecimientos de salud cumplan los estándares necesarios para ofrecer servicios y productos de calidad. Desde la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la institución garantiza que medicamentos, alimentos, productos cosméticos e higiénicos que circulan en el país cumplan con las condiciones adecuadas para el consumidor, sin obstaculizar el desarrollo económico. García Iraeta señaló: “Regular no es entorpecer, regular no es obstaculizar. Nosotros hemos vuelto los trámites expeditos, garantizando la salud de la población con establecimientos que cumplan la normativa”.

El congreso abordará temas innovadores como inteligencia artificial, ciberseguridad, dispositivos médicos, regulación de productos veterinarios y seguridad alimentaria. Dentro de la agenda destaca el análisis del proyecto Doctor SV, que ha permitido avanzar en telemedicina y la implementación de la receta electrónica. García Iraeta resaltó que El Salvador ha desarrollado normativas actualizadas para acompañar estos avances tecnológicos, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales y países vecinos. “En este momento nos están tomando como un referente. Tuvimos la visita del director de OPS hace dos semanas y aplaude los avances que ha tenido El Salvador en su sistema regulatorio”, expresó.

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La agenda del Congreso Internacional de Derecho Sanitario incluirá inteligencia artificial, ciberseguridad, dispositivos médicos, telemedicina y receta electrónica. (Foto cortesía SRS)

La SRS ha impulsado la simplificación de trámites y la digitalización de procesos, facilitando la expansión de la industria farmacéutica, veterinaria y alimentaria nacional. Además, ha promovido la cooperación internacional, capacitando a profesionales de otros países de la región y de África en temas regulatorios. García Iraeta añadió: “Estamos capacitando a Guatemala en temas regulatorios y hemos presentado proyectos de cooperación sur-sur, donde El Salvador pueda capacitar a otros países”.

El evento prevé la participación de alrededor de 700 personas entre asistentes presenciales y virtuales. La agenda incluirá espacios para dialogar sobre innovación en tecnologías sanitarias, regulación de software médico, protección de datos y propiedad intelectual. El enfoque One Health, que integra la salud humana, animal-ambiental, será uno de los ejes centrales del congreso, así como la lucha contra la resistencia antimicrobiana y la regulación de sucedáneos de la leche materna.

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La Superintendencia, creada en agosto de 2024, busca consolidar su aniversario con la realización anual del congreso, proyectando la formación de profesionales en derecho sanitario y la actualización normativa. García Iraeta subrayó: “La formación es la base fundamental para que una sociedad avance y por eso el presidente le ha apostado al tema de educación, salud y seguridad”.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria define el derecho sanitario como el conjunto de normas que exige estándares en productos y establecimientos de salud. (Foto cortesía SRS)

El Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario representa un paso importante para que El Salvador comparta sus avances regulatorios.