Un estudio advierte sobre el riesgo de “autoritarismo digital” por el avance chino en infraestructura tecnológica global

Personas observan un sistema de refrigeración líquida en el stand de SCNet durante la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial, en Shanghái, China. Un informe advierte sobre el avance chino en infraestructura tecnológica global (archivo, 17 de julio de 2026, REUTERS/Go Nakamura).

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Un informe del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital advierte que la creciente dependencia mundial de la tecnología china podría exportar dinámicas de autoritarismo digital, en momentos en que Estados Unidos y China concentran el liderazgo mundial en infraestructura tecnológica y Rusia se consolida como una potencia capaz de disputar las reglas del orden digital internacional.

El estudio, titulado “Infraestructura crítica y ciberpoder: el nuevo mapa de influencia internacional” y al que tuvo acceso Infobae, sostiene que las principales Big Tech son de capitales estadounidenses o chinos y representan modelos de gobernanza opuestos: las alineadas con Estados Unidos —Google, Meta, Microsoft, Amazon— refuerzan la interdependencia global y facilitan la vigilancia y el poder estructural estadounidense, mientras que las alineadas con China —Alibaba, Tencent, ByteDance, China Mobile— amplifican el control estatal chino.

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“Aquellas empresas transnacionales originalmente de Estados Unidos se manejan con valores democráticos, mientras que aquellas provenientes de China, donde no hay en la praxis distinción entre el sector privado y público, exportan finalmente dinámicas de autoritarismo digital“, sostiene el documento. El centro de estudios es un espacio de análisis creado por la consultora en ciberseguridad BTR Consulting dedicado a investigar los desafíos que surgen de la interacción entre tecnología, ciberseguridad y sociedad.

Un rápido aumento de la dependencia tecnológica de China

Personas visitan el stand de MetaX, donde se exhibe el supernodo de IA Xijing S600, durante la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái, China. China ganó protagonismo tecnológico a partir de su expansión en la manufactura de infraestructura digital (archivo, 18 de julio de 2026. (REUTERS/Go Nakamura).

El informe detalla que, tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, China incrementó de forma acelerada su participación en el comercio global de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): entre 2000 y 2019, la dependencia de numerosos países respecto de los bienes tecnológicos chinos creció en promedio un 50%, impulsada por su liderazgo en cadenas de suministro y manufactura. En paralelo, el estudio señala un descenso relativo de la centralidad de Estados Unidos en ese mismo comercio, por procesos de desindustrialización y externalización de la producción, aunque aclara que esto no implica una pérdida de poder global sino una reducción de su influencia específicamente en la manufactura, ya que mantiene su liderazgo en software, innovación y servicios digitales.

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Un sistema bipolar con Rusia como potencia “revisionista”

Según el informe, Estados Unidos y China tienen control clave en poder tecnológico y militar, capacidad de regular parcialmente a las grandes plataformas digitales y capacidad de militarización de la tecnología. En tercer lugar aparece Rusia, definida como una “ciberpotencia revisionista” que busca influir más en las reglas del orden digital global que en la infraestructura y el mercado.

Detrás se ubica un grupo de potencias tecnológicas intermedias —Reino Unido, Australia, Países Bajos, Corea del Sur, Vietnam, Francia e Irán— con influencia desigual sobre puntos críticos, pero sin gran autonomía real. Otros estudios citados agregan a esa lista a Alemania, India, Ucrania, Canadá, Japón, Taiwán, Singapur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Brasil, mientras que casi todos los países del Sur Global presentan alta dependencia y vulnerabilidad tecnológica.

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El estudio también señala una doble dependencia —de EEUU y China a la vez— en países como México, Brasil, Reino Unido, India y Alemania, lo que “rigidiza cada vez más el sistema tecnológico global” y hace que abandonar esos niveles de dependencia implique más riesgos que quedarse. En contraste, Corea del Sur, Taiwán y Singapur muestran autonomía relativa respecto de China gracias a su capacidad industrial propia en TIC.

Los cables submarinos, la columna invisible de internet

Un buzo trabaja sobre un cable submarino, la infraestructura que transporta cerca del 99% del tráfico mundial de internet, según cifras citadas en un reciente informe sobre ciberpoder. La logística de los cables submarinos no solo asegura la comunicación entre personas: constituye un pilar para el comercio internacional (Ilustración: Movant Connection).

El informe destaca además un componente poco visibilizado de la infraestructura crítica: los cables submarinos, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU transportan alrededor del 99% del tráfico mundial de internet, habilitando transacciones financieras, la operación de la nube y comunicaciones gubernamentales. El estudio remarca una fuerte correlación entre este tipo de capacidades y el nivel de conocimiento científico y técnico de los países.

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“La competencia ya no se limita a los Estados. Las empresas tecnológicas administran infraestructura crítica y participan activamente de la configuración del ecosistema digital global”, sostuvo Ludmila Gonzalez Cerulli, coordinadora del Observatorio en Geopolítica Tecnológica del centro. Para Patricio Degiorgis, director del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital, ese cruce entre poder estatal y poder corporativo redefine hoy la influencia internacional: “Hoy el poder también se mide por la capacidad de desarrollar, administrar y proteger infraestructura digital”, afirmó.