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Duelo de gigantes: Apple recuperó terreno y destronó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

El gigante tecnológico fabricante del iPhone se convirtió en la segunda empresa en alcanzar este hito en Wall Street

Apple se prepara para lanzar al mercado el nuevo iPhone 18 antes de fin de año.
Apple se prepara para lanzar al mercado el nuevo iPhone 18 antes de fin de año.
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Las acciones de Apple gana 0,8% este martes, un avance que la convirtió en la compañía más valiosa entre sus pares cotizan¡tes, y en la segunda empresa negociada en bolsa en la historia en alcanzar una capitalización de mercado de 5 billones de dólares. Así supera en valor a los USD 4,8 billones de Nvidia y mantiene en el tercer puesto a Alphabet (Google) con 4,06 billones de dólares.

El gigante tecnológico comandado por Tim Cook alcanzó este hito menos de un año después de superar los 4 billones de dólares en octubre de 2025. Las acciones de Apple subieron aproximadamente un 24% en lo que va del año y casi un 60% en los últimos doce meses, impulsadas por las sólidas ventas del iPhone.

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En los últimos años, los inversores fueron críticos a la dirección tomada por Apple, con sede en Cupertino, California, preocupados por el retraso de la compañía en la carrera de la IA. Si bien Apple presentó inicialmente su plataforma Apple Intelligence en 2024, retrasó componentes clave del software, incluida una versión mejorada de Siri.

La escalada de las acciones de Apple en el último año.
La escalada de las acciones de Apple en el último año.

Eso provocó cambios en la cúpula directiva de la empresa. Finalmente, Apple firmó un acuerdo para utilizar los modelos de IA Gemini de Google -cuya acción se dispara 6% este martes- para potenciar el asistente de voz. Se espera que Apple lance la versión beta de Siri renovada junto con su muy esperado primer iPhone plegable y la línea iPhone 18 a finales de año.

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“La falta de una fuerte exposición de la empresa al campo de la IA ha significado que no haya experimentado el mismo tipo de crecimiento explosivo que algunos de sus competidores de las grandes tecnológicas desde que OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022”, señaló Yahoo Finance.

La batalla de las Siete Magníficas

Del grupo de los gigantes tecnológicos que vienen liderando la expansión del mercado bursátil en esta década, las acciones de Nvidia fueron las más beneficiadas, con un aumento de alrededor del 1.125% desde la pandemia de 2020, mientras que las de Meta subieron cerca del 386% y las de Google un 226%. Las acciones de Apple, por su parte, aumentaron un 130% durante ese período.

Pero Apple también se libró de algunas de las fuertes caídas que sufrieron sus rivales centrados en la IA. Las acciones de Microsoft, por ejemplo, han tenido dificultades desde que alcanzaron un máximo histórico de cierre de 542,07 dólares en octubre de 2025, para retroceder aproximadamente un 28% debido a las dudas sobre el gasto y el crecimiento en IA.

Tim Cook, el CEO de Apple, será reemplazado en el cargo por John Ternus el 1 de septiembre.
Tim Cook, el CEO de Apple, será reemplazado en el cargo por John Ternus el 1 de septiembre.

Sin embargo, la IA afectó igualmente a Apple de otra manera. La compañía, al igual que gran parte de la industria de la tecnología de consumo, se enfrenta actualmente a la escasez mundial de memoria y almacenamiento provocada por la IA.

Esto obligó a Apple a subir los precios de sus productos emblema Mac e iPad, entre otros. Y aunque la compañía aún no ha aumentado los precios del iPhone, eso podría cambiar con sus próximos teléfonos inteligentes. Todo esto ocurre mientras su CEO y sucesor de Steve Jobs, Tim Cook, se prepara a subes a ceder las riendas al nuevo CEO, John Ternus, el 1 de septiembre de este año, lo que supone una de las mayores transiciones de liderazgo en la historia de la compañía.

Balances críticos

Lejos de la euforia, el Nasdaq tecnológico Nasdaq de Wall Street caía más de 1% este martes, reflejo del clima de cautela en los mercados mundiales respecto a las acciones de los fabricantes de chips de IA, que a su vez se fundamenta en la preocupación por el elevado gasto corporativo y la creciente competencia china, a la espera de los resultados de algunas de las mayores firmas de Wall Street.

Los mercados mundiales se volvieron cada vez más volátiles este mes, ya que los inversores analizan la necesidad de un mayor gasto empresarial en infraestructuras de IA, como los semiconductores, que sustentaron las fuertes subidas de las acciones de los fabricantes de chips en el trimestre anterior.

El fondo cotizado en bolsa Memory Exchange de Roundhill se hundía un 10% el martes a su mínimo en más de dos meses, y lleva dos semanas cotizando por debajo de su media móvil de 50 días, lo que refleja un débil impulso a corto plazo. El índice Philadelphia SE Semiconductor cedía un 4% y acumuló una caída de más de un 20% desde el máximo histórico alcanzado en junio.

Las señales de que las mayores empresas de Wall Street, como Alphabet y Tesla, se están quedando sin liquidez para financiar sus ambiciones también inquietan a los mercados, mientras que China presenta modelos de IA más económicos y refuerza su presencia en el competitivo sector de los semiconductores.

Cuando los hiperescaladores de IA -Amazon.com, Meta, Apple y Microsoft- publiquen sus resultados trimestrales esta semana, los inversores estarán ansiosos por ver si sus enormes inversiones están generando rentabilidad.

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