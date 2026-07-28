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El pequeño pueblo a 110 km de Córdoba Capital que es un refugio natural ideal para visitar en invierno

Declarada reserva protegida en 1999, recibe durante todo el año a los turistas que buscan disfrutar la tranquilidad del Valle de Calamuchita

Río con rocas y orillas de arena, dos personas en el agua, árboles verdes, arbustos, colinas con vegetación, camino de tierra, casas, cielo azul con nubes.
Intiyaco, a 107 kilómetros de Córdoba Capital, se presenta como un refugio natural del Valle de Calamuchita (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A un poco más de una hora de Córdoba Capital, Intiyaco esconde bosques de pinos, un río de aguas cristalinas y senderos rodeados de naturaleza que lo convierten en uno de los rincones menos transitados del Valle de Calamuchita. Sin tráfico, sin multitudes y con una oferta gastronómica y artesanal propia, este pequeño pueblo y área natural protegida se presenta como una alternativa para quienes buscan desconectarse durante las vacaciones de invierno, según informó el portal oficial de Turismo de la Provincia de Córdoba.

Cómo es Intiyaco

Su nombre proviene del quechua y significa “aguas del sol”. De acuerdo con Turismo de la Provincia de Córdoba, Intiyaco es un enclave que aparece en el camino que conecta La Cumbrecita con Villa General Belgrano, a 1.050 metros sobre el nivel del mar. Entre robles, pinos y álamos, el lugar ofrece paisajes que varían con las estaciones: bosques nevados en invierno, margaritas en primavera y fauna visible —liebres, zorrinos y zorros— durante el verano.

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El río Los Reartes atraviesa la localidad y forma playas de arena clara con aguas cristalinas. A lo largo de su recorrido, se distinguen sectores como el Mimbre Viejo, la Curva del río y el Balneario Natural, donde es posible realizar clavados de hasta 15 metros en profundas ollas. El pueblo tiene muy pocos habitantes permanentes, lo que refuerza la tranquilidad que lo caracteriza.

Un río con zonas de agua oscura y arena clara en la orilla derecha. La orilla izquierda es una colina rocosa con pasto y árboles.
El río Los Reartes atraviesa Intiyaco y forma playas de arena clara, aguas cristalinas y sectores como el Mimbre Viejo, la Curva del río y el Balneario Natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turismo de la Provincia de Córdoba destaca que, pese a su reducido tamaño, Intiyaco cuenta con complejos de cabañas, casas de campo, un camping y una oferta gastronómica que incluye el restaurante La Estación, el merendero Bichitos de Luz, la casa de té Alice’s Tea Cup, el espacio Antawara con picadas y La Oma, donde se consiguen alfajores, dulces y licores artesanales.

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La identidad cultural del lugar también se expresa a través de sus talleres de vitrofusión y cerámica, donde los visitantes pueden adquirir objetos de decoupage y colgantes hechos a mano.

Qué se puede hacer en Intiyaco

La propuesta de actividades al aire libre en Intiyaco es variada. Según Turismo de la Provincia de Córdoba, los senderos boscosos recorren el área con distintos niveles de dificultad, ideales para los amantes del trekking. El río Los Reartes también habilita el buceo recreativo, con opciones que van desde bautismos subacuáticos hasta inmersiones nocturnas para los más experimentados.

Para quienes prefieren la pesca, en el río se permite la captura de truchas con devolución. Entre los atractivos más convocantes se encuentra la Cascada Tres Saltos, un salto de agua escondido entre paredones naturales de piedra al que se accede por un sendero rodeado de vegetación.

El organismo provincial también señala que Intiyaco es Área Natural Protegida desde 1999, condición que implica obligaciones para los visitantes: está prohibido estacionar sobre la costanera del río y no existe servicio de recolección de residuos en el pueblo, por lo que cada visitante debe retirarse con su propia basura.

Cerca de Intiyaco se ubican otros destinos del Valle de Calamuchita que pueden sumarse al mismo recorrido: Villa Berna, Los Reartes y los atractivos que ofrece La Cumbrecita.

Mapa de ruta con dos trayectos indicados entre Córdoba Capital e Intiyaco, mostrando nombres de ciudades, carreteras, tiempos y distancias estimadas.
Para llegar a Intiyaco desde Córdoba Capital se debe tomar la Ruta Provincial 5 y luego la Ruta Provincial 109 (Google Maps/Captura)

Cómo llegar a Intiyaco desde Córdoba Capital

Para llegar desde Córdoba Capital, se debe tomar la Ruta Provincial 5 en dirección a Villa General Belgrano. Una vez allí, se continúa por la Ruta Provincial 109 hacia La Cumbrecita hasta alcanzar Intiyaco. El recorrido total es de aproximadamente 107 kilómetros y atraviesa atractivos paisajes del Valle de Calamuchita.

El trayecto se realiza íntegramente por rutas asfaltadas, lo que facilita el acceso en automóvil. Este camino conecta dos de los principales destinos turísticos de la provincia y permite disfrutar de vistas panorámicas y de la naturaleza serrana durante todo el viaje.

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