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Cuáles son los nombres de los Saja Boys, sus canciones y más búsquedas en Google

Los antagonistas de Las Guerreras K-pop generan un gran interés entre los fanáticos de la película por su estética y música

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Las guerreras k-pop
Los Saja Boys representan una boy band en el plano físico pero son espíritus malignos. (Foto: Netflix)

A pesar de que ha transcurrido más de un año desde su estreno en plataformas digitales, la película animada Las Guerreras K-pop se mantiene firme dentro de las tendencias más buscadas en Google.

Dentro de este fenómeno, los datos sobre la agrupación de antagonistas, conocida como los Saja Boys, han acaparado buena parte de las tendencias de búsqueda.

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Los internautas buscan constantemente precisar la identidad de sus integrantes y la lista oficial de sus canciones, al tiempo que indagan sobre detalles técnicos y mitológicos relativos a las protagonistas de la historia.

Quiénes son los Saja Boys y cuáles son sus nombres

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)
Cinco integrantes hacen parte de los Saja Boys. (Foto: Netflix)

En la trama de la película de Netflix, los Saja Boys representan a la banda masculina rival del grupo femenino HUNTR/X. Detrás de su cuidada estética de estrellas de pop coreano, estos personajes funcionan como entidades demoníacas cuyo objetivo principal es capturar la devoción y las almas de sus fanáticos a través de la música.

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El quinteto de antagonistas está conformado por cinco integrantes con roles y personalidades claramente marcados dentro de la estructura del grupo.

Los nombres oficiales de los integrantes son Jinu Saja (quien ejerce el rol de líder de la agrupación), Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja.

Qué canciones interpretan los Saja Boys en la Las Guerreras K-pop

Cinco figuras humanoides masculinas con piel azul y ojos amarillos brillantes usan sombreros negros de ala ancha y ropa oscura, con fondo magenta
"Your Idol" es una de las canciones de los Saja Boys. (Foto: Netflix)

La banda sonora del largometraje ha alcanzado altas posiciones en listas internacionales de música como el Billboard 200. El tema principal asignado a los Saja Boys en la narrativa es “Your Idol”, una pieza concebida dentro del universo de la película para simbolizar el control hipnótico que los villanos ejercen sobre la audiencia del estadio.

Aparte de su tema insignia, la participación de los Saja Boys se complementa con fragmentos musicales interpretados por cantantes profesionales en las versiones en inglés y español.

La popularidad de este repertorio ha llevado a Netflix a distribuir listas de reproducción oficiales y videos con letra para karaoke en diversas plataformas.

Cuáles son las consultas más comunes sobre las protagonistas de Las Guerreras K-pop

(Netflix)
Tres integrantes conforman a las protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Más allá de los antagonistas, las búsquedas asociadas a la película abordan la estructura de las heroínas. El grupo HUNTR/X está integrado por Rumi, Mira y Zoey, tres superestrellas que dividen su tiempo entre las giras musicales y la caza de amenazas sobrenaturales.

Las consultas en la red suelen enfocarse en las actrices que prestan sus voces, entre las que figuran nombres como Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo.

Además, el público indaga con frecuencia sobre las canciones interpretadas por HUNTR/X, destacando temas como “Golden”, “How It’s Done” y “What It Sounds Like”.

Asimismo, existen búsquedas relacionadas con los elementos del chamanismo coreano presentes en la obra, como el uso de dagas rituales (Shin-kal) y la simbología de las criaturas a las que se enfrentan.

Dónde se puede ver la película de Las Guerreras K-pop

Netflix es la única plataforma legal para ver Las Guerreras K-pop. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)
Netflix es la única plataforma legal para ver Las Guerreras K-pop. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

La consulta sobre la disponibilidad del título se mantiene constante en los motores de búsqueda. Las Guerreras K-pop forma parte del catálogo exclusivo de Netflix a nivel global, contando con versiones interactivas, edición sing-along y contenidos adicionales de corta duración.

Es clave nunca ver la película en aplicaciones ilegales que prometen acceso gratuito y sin suscripción, porque el usuario queda expuesto a robos de datos y virus en el dispositivo.

A la par de las reproducciones oficiales, la película ha generado una fuerte corriente de contenido derivado en redes sociales como TikTok.

Destacan las tendencias en las que los usuarios reimaginan a los Saja Boys y a HUNTR/X dentro de otros universos de la animación, como Intensamente o Sailor Moon, lo que confirma que el interés por esta franquicia continúa vigente.

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