Starlink Mini: qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas

Starlink Mini es la versión más pequeña de la antena satelital de Starlink. (Starlink)

Starlink continúa ampliando su catálogo de equipos para ofrecer internet satelital en diferentes escenarios de uso. Uno de sus dispositivos más populares es Starlink Mini, una versión más compacta y portátil de la antena tradicional diseñada para quienes necesitan conectividad fuera del hogar, como viajeros, campistas o personas que trabajan desde lugares remotos.

En las últimas semanas, además, han surgido filtraciones sobre una posible segunda generación del dispositivo, conocida de forma provisional como Starlink Mini 2, que incorporaría una batería integrada y un diseño aún más compacto.

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Aunque SpaceX todavía no ha confirmado oficialmente este nuevo modelo, la información publicada por el especialista Oleg Kutkov ha despertado el interés de la comunidad de usuarios.

Starlink Mini es la antena satelital más pequeña de SpaceX. (starlink.com)

Qué es Starlink Mini

Starlink Mini es una antena portátil desarrollada por SpaceX para conectarse a la red de satélites Starlink y ofrecer acceso a internet de alta velocidad prácticamente en cualquier lugar con vista despejada al cielo.

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A diferencia del kit residencial tradicional, este modelo fue diseñado para facilitar el transporte y la instalación, permitiendo utilizar el servicio durante viajes, actividades al aire libre o desplazamientos frecuentes.

Su funcionamiento es similar al resto de equipos Starlink: la antena se comunica con los satélites de órbita baja de la compañía, que a su vez enlazan la conexión con estaciones terrestres para proporcionar acceso a internet.

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Kit de Starlink Mini. (PcMag)

Gracias a esta infraestructura, el servicio puede funcionar incluso en zonas rurales o alejadas donde no existe cobertura de fibra óptica o redes móviles.

Sus principales ventajas

El mayor atractivo de Starlink Mini es su portabilidad. Su tamaño reducido facilita llevar la antena dentro de una mochila, una camioneta, una casa rodante o cualquier vehículo preparado para viajes largos.

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Además, está pensada para ofrecer una instalación rápida, lo que permite comenzar a utilizar la conexión en pocos minutos sin necesidad de herramientas complejas.

Otra ventaja importante es la posibilidad de utilizar el equipo en movimiento, siempre que el plan contratado y la configuración del dispositivo sean compatibles con ese tipo de uso.

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La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg. (SpaceX)

Por ello, se ha convertido en una opción popular entre quienes viajan en campers, embarcaciones o vehículos recreativos y necesitan mantenerse conectados durante el trayecto.

Así podría ser Starlink Mini 2

Aunque SpaceX no ha realizado un anuncio oficial, diversas filtraciones apuntan a que la empresa ya trabaja en una segunda generación del dispositivo.

Según la información compartida por Oleg Kutkov, el nuevo modelo tendría unas dimensiones ligeramente inferiores a las del Starlink Mini original, pasando aproximadamente de 236 × 276 milímetros a 225 × 273 milímetros.

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La principal novedad sería la incorporación de una batería de litio integrada de cuatro celdas, una característica que durante mucho tiempo había sido solicitada por los usuarios.

Starlink Mini fue creado para usuarios que se encuentran desplazándose constantemente. (Starlink)

Esta batería permitiría utilizar la antena durante un tiempo sin depender de una fuente de alimentación externa, aumentando la movilidad del dispositivo.

Las filtraciones también indican que la carga se realizaría mediante un puerto USB-C y que el sistema incluiría un gestor inteligente de batería (BMS) para controlar su funcionamiento y seguridad.

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Qué cambios técnicos tendría

Además del nuevo diseño, Starlink Mini 2 incorporaría algunos cambios internos. Según la información filtrada, la antena pasaría de contar con 571 elementos radiantes a 549, una modificación que respondería a una optimización del diseño y no necesariamente a una reducción significativa de su rendimiento.

También conservaría el sistema GPS presente en el modelo actual, permitiendo mantener la compatibilidad con el uso en movimiento. Otro aspecto destacado es que el nuevo equipo podría soportar temperaturas de funcionamiento más elevadas.

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El filtrador Oleg Kutkov dio detalles de lo que sería la Starlink Mini 2.

Mientras el modelo actual trabaja dentro de un rango aproximado de entre 79 y 83 grados Celsius antes de reducir su rendimiento, la nueva versión alcanzaría límites cercanos a los 95 o 99 grados Celsius, lo que favorecería su utilización en ambientes especialmente calurosos.

¿Habrá algún sacrificio?

Las filtraciones también mencionan algunos posibles compromisos técnicos derivados de la incorporación de la batería.

Entre ellos figura una ligera reducción del EIRP (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente), que pasaría de 27,57 dBW a 27,4 dBW.

Aunque la diferencia es pequeña y probablemente imperceptible para la mayoría de los usuarios, algunos especialistas consideran que podría existir una reducción en determinados parámetros relacionados con la transmisión de datos.

No obstante, al tratarse de información no confirmada oficialmente, todavía es posible que SpaceX realice modificaciones antes del lanzamiento definitivo.