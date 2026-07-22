La ONU ubicó a Ecuador como plataforma clave del narcotráfico mundial de cocaína

Un soldado hace guardia en el puerto marítimo de Contecon en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 5 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

La expansión sin precedentes del mercado mundial de la cocaína ha reforzado el papel de Ecuador como una de las principales plataformas logísticas utilizadas por las organizaciones criminales para abastecer a consumidores de Europa, Norteamérica y Oceanía. Así lo concluye el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sitúa al país como una ruta marítima clave dentro de una cadena de tráfico transnacional que continúa creciendo pese al aumento de las incautaciones.

El organismo de Naciones Unidas estima que durante 2024 la producción potencial de cocaína pura alcanzó aproximadamente 4.100 toneladas, la cifra más alta registrada hasta ahora. El volumen representa un crecimiento sostenido durante la última década y responde principalmente al incremento de los cultivos ilícitos y de la capacidad de producción en Colombia, además de la actividad en Perú y Bolivia, los tres países andinos donde se concentra la fabricación de la droga.

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En ese escenario, Ecuador aparece como un territorio estratégico no por su producción de cocaína, sino por su ubicación geográfica y por la magnitud de su comercio marítimo. El informe sostiene que una parte importante de la droga producida en Colombia utiliza infraestructura logística ecuatoriana antes de emprender viaje hacia mercados internacionales de alto consumo.

26/12/2024 Droga incautada en Guayaquil con destino a Vigo SOCIEDAD POLICÍA DE ECUADOR

La UNODC explica que las organizaciones criminales aprovechan la intensa actividad de los puertos ecuatorianos y el elevado movimiento de contenedores para insertar cargamentos ilícitos dentro del comercio legal. La combinación entre una amplia red exportadora, una extensa costa sobre el océano Pacífico y conexiones regulares con distintos continentes ha convertido al país en un corredor de especial interés para las redes de narcotráfico.

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Entre las modalidades identificadas por el organismo figura la contaminación de exportaciones de banano, uno de los principales productos ecuatorianos vendidos al exterior. Según el informe, los grupos criminales han desarrollado mecanismos para introducir cocaína en cargamentos legítimos durante el trayecto terrestre hacia los puertos, alterando parcialmente la mercancía sin modificar la documentación oficial del envío.

La práctica consiste en sustituir parte de la carga previamente empacada por paquetes de cocaína antes de que el contenedor ingrese a la terminal portuaria. Para la UNODC, este procedimiento representa una modalidad híbrida que combina técnicas tradicionales de ocultamiento con el denominado sistema “rip-on/rip-off”, mediante el cual la droga es incorporada y posteriormente retirada del contenedor por integrantes de la organización criminal, incluso sin conocimiento del exportador.

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Un soldado hace guardia en el puerto marítimo de Contecon en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 5 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

El organismo aclara que este mecanismo no implica, de manera general, la participación de las empresas exportadoras. Por el contrario, señala que las organizaciones buscan infiltrarse en distintos eslabones de la cadena logística mediante la colaboración de operadores de transporte, trabajadores portuarios u otros actores que facilitan la introducción y posterior recuperación de los cargamentos ilícitos.

Además del uso de exportaciones legales, el informe describe otras estrategias utilizadas para mover cocaína por vía marítima. Entre ellas menciona la construcción de compartimentos ocultos dentro de contenedores, modificaciones en las paredes de unidades refrigeradas, paquetes adheridos al casco de embarcaciones y operaciones ejecutadas por buzos para colocar o retirar la droga una vez que los barcos han zarpado o alcanzado el puerto de destino.

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La dimensión internacional del fenómeno también se refleja en los mercados de consumo. Si bien Europa y Norteamérica continúan siendo los principales destinos de la cocaína producida en Sudamérica, la UNODC advierte un creciente interés de las organizaciones criminales por Oceanía. Australia y Nueva Zelanda presentan algunos de los niveles de consumo y de precios más elevados del mundo, lo que incrementa la rentabilidad de los cargamentos que logran superar los controles internacionales.

El crecimiento del tráfico ocurre en paralelo a un aumento histórico de las incautaciones. De acuerdo con el informe, América del Sur concentró el 64% de todos los decomisos mundiales de cocaína registrados durante 2024, la mayor proporción desde que existen estadísticas comparables. Colombia encabezó ese listado con aproximadamente 966 toneladas incautadas, equivalentes a cerca del 40% del total mundial.

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