Casos de chikungunya en Costa Rica suben de 11 a 47 y activan una alerta sanitaria de Estados Unidos

Los contagios de chikungunya en Costa Rica subieron de 11 a 47 en pocas semanas, según el Ministerio de Salud. (Fuente: World Mosquito Program)

Los contagios de chikungunya en Costa Rica pasaron de 11 a 47 en cuestión de semanas, según reportó el Ministerio de Salud. Este aumento llevó a Estados Unidos a emitir una alerta sanitaria de nivel 2 para sus ciudadanos que viajen al país, con énfasis en quienes se dirijan a Santa Cruz de Guanacaste.

La provincia de Guanacaste concentra 18 casos relacionados con un brote en Playa Langosta, mientras que en Alajuela se han identificado 16, de los cuales trece corresponden a la comunidad de El Coyol.

Además, se han notificado contagios aislados en Carrizal, Atenas y Grecia, junto con un caso importado en Pavas y otro en Belén de Heredia. De acuerdo con El Observador, todos los pacientes confirmados han recibido atención ambulatoria y evolucionaron de forma favorable, sin necesidad de hospitalización.

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El Ministerio de Salud informó que la mayoría de los casos se concentra en brotes comunitarios, y que la evolución clínica de los pacientes ha permitido descartar, por el momento, complicaciones graves.

Según El Observador, el incremento de contagios motivó la advertencia internacional, aunque la recomendación principal es reforzar la prevención y no suspender viajes.

La transmisión local y el origen de los brotes

La directora de Vigilancia de la Salud, Jennyfer González, explicó que el aumento de contagios comenzó con personas que viajaron fuera del país, principalmente a Nicaragua. Luego, la presencia del mosquito Aedes aegypti permitió que el virus circulara localmente en comunidades de Guanacaste y Alajuela.

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Estados Unidos emitió una alerta sanitaria de nivel 2 por el chikungunya en Costa Rica, con énfasis en los viajes a Santa Cruz de Guanacaste. (Europa Press/Contacto/Andre M. Chang)

González indicó que, aunque el brote se originó con casos importados, ya existe transmisión local en esas zonas. La funcionaria aclaró que la alerta de Estados Unidos no implica cancelar viajes, sino reforzar las medidas de protección ante las picaduras de mosquitos para quienes mantengan sus planes de visita.

Las autoridades consideran que el brote pudo haber iniciado antes de la confirmación oficial de los primeros casos en Playa Langosta el 1.º de julio. Parte del retraso en la detección se atribuye a que algunas personas enfermas no acudieron al sistema de salud, lo que dificultó la notificación temprana.

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Acciones de vigilancia y prevención

La respuesta sanitaria contempla visitas a viviendas, comercios y lotes baldíos para eliminar criaderos, además de fumigaciones en las zonas afectadas. González advirtió que la eliminación de criaderos es fundamental, ya que la fumigación solo actúa sobre los mosquitos adultos y no impide la reproducción del vector.

El Ministerio de Salud coordina acciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y solicita apoyo a las municipalidades para organizar campañas de recolección de residuos. La consulta médica temprana facilita la identificación de las áreas donde circula el virus y activa equipos de control vectorial.

Costa Rica reforzó la vigilancia del chikungunya con visitas a viviendas, comercios y lotes baldíos, además de fumigaciones y eliminación de criaderos. (REUTERS/Norlys Perez)

En este contexto, Costa Rica emplea la prueba Trioplex, que permite diferenciar entre chikungunya, dengue y zika.

Síntomas y recomendaciones sanitarias

Los síntomas iniciales del chikungunya, como fiebre, malestar general y dolor de cabeza, pueden confundirse con los del dengue y el zika. Según las autoridades, el dolor articular intenso es una característica frecuente del chikungunya.

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El Ministerio de Salud recomienda consultar ante la aparición de síntomas para facilitar el diagnóstico y la atención, además de acelerar la adopción de medidas de control en la comunidad. Hasta el momento, la evolución de los pacientes ha sido positiva y los casos han sido manejados sin hospitalización.

La alerta internacional busca promover la prevención en turistas y residentes, resaltando la importancia de evitar la proliferación de mosquitos y protegerse ante las picaduras durante la estancia en el país.