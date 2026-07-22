República Dominicana

Docentes y estudiantes dominicanos serán capacitados en inteligencia artificial e innovación de la mano de empresa privada

El acuerdo de Casio con el Mescyt incluye robótica, ciencias y matemáticas, y apunta a reconvertir perfiles laborales con diplomados y trayectos cortos

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Mescyt y Casio firman un convenio en República Dominicana y dejan una pregunta clave sobre el nuevo empleo (Foto cortesía Presidencia)
Mescyt y Casio firman un convenio en República Dominicana y dejan una pregunta clave sobre el nuevo empleo (Foto cortesía Presidencia)

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la empresa Casio firmaron un convenio para fortalecer la formación de docentes y estudiantes en inteligencia artificial, robótica, ciencias, matemáticas y otras tecnologías emergentes en la República Dominicana. El objetivo es preparar capital humano para la economía digital y adaptar la oferta educativa a los cambios del mercado laboral.

El acuerdo se inscribe en una estrategia de reconversión profesional y aprendizaje continuo. Según informó la Presidencia de la República, el ministerio prevé seguir impulsando, junto con las instituciones de educación superior, programas de técnico superior, diplomados y otras modalidades cortas para que los profesionales incorporen nuevas competencias.

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El ministro Rafael Santos Badía sostuvo durante la firma que la educación superior necesita acelerarse al ritmo de la transformación productiva y tecnológica. También planteó que la enseñanza debe vincularse con las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos.

Cambio en las zonas francas y demanda de personal especializado

Santos Badía afirmó que la República Dominicana atraviesa un cambio en su modelo productivo, en especial en las zonas francas. Señaló que allí se fabrican dispositivos médicos, componentes eléctricos y otros productos de alta tecnología que requieren trabajadores con mayor especialización.

Un aula con una docente señalando una pizarra interactiva, dieciséis estudiantes sentados frente a laptops, algunos con la mano levantada.
El acuerdo busca preparar a profesores y alumnos en robótica, ciencias y matemáticas para responder a la economía digital y a los cambios que ya viven las zonas francas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mucha gente cree que las zonas francas siguen siendo maquilas, pero hace tiempo dejaron de serlo. Hoy fabricamos dispositivos médicos, componentes eléctricos y otros productos tecnológicos en los que trabajan jóvenes altamente capacitados”, dijo el funcionario.

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El ministro agregó que el avance acelerado de la inteligencia artificial obliga a modificar tanto la formación de los futuros profesionales como la actualización de los docentes. En ese punto, vinculó el convenio con una necesidad concreta del sistema educativo y del mercado de trabajo.

“Con este convenio podremos formar profesores en inteligencia artificial, robótica y otras áreas estratégicas, porque la velocidad con la que avanzan estas tecnologías exige una educación diferente”, afirmó Santos Badía.

Capacitación y actualización para docentes y estudiantes

El convenio entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Casio contempla iniciativas conjuntas para reforzar la enseñanza de ciencias, matemáticas y nuevas tecnologías. También prevé la capacitación de docentes y estudiantes en áreas vinculadas con la innovación.

Una mujer adulta presenta un diagrama de inteligencia artificial en una pantalla a estudiantes y adultos en un aula. Hay laptops, kits de robótica y una bandera dominicana.
El ministerio apuesta por actualizar saberes en profesores y jóvenes ante la fabricación de dispositivos médicos y componentes eléctricos, donde ya se necesitan perfiles más especializados para seguir siendo competitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministerio considera necesario ampliar las oportunidades de formación continua y reconversión profesional a través de trayectos educativos de corta duración, ante la idea de que numerosas ocupaciones cambiarán por efecto de la transformación tecnológica.

Santos Badía añadió que el aumento de la esperanza de vida prolongará la permanencia de muchas personas en actividad laboral. Ese escenario, indicó, incrementará la necesidad de actualizar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades para mantener la competitividad.

El ministro valoró la participación de Casio en el fortalecimiento del sistema educativo dominicano mediante transferencia de conocimientos, herramientas y soluciones tecnológicas. “Ustedes son de los primeros que llegan con las manos dispuestas a aportar. Normalmente, muchos vienen buscando apoyo; ustedes han venido a traer oportunidades para nuestra educación. Eso me alegra y los felicito”, expresó.

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