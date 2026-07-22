Economía

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en agosto de 2026 con el aumento y el bono

El ajuste mensual será de 1,89% por la movilidad. También se actualizarán pensiones y asignaciones, mientras el refuerzo extraordinario continuará con el mismo monto

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Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima aumentará a $419.775,92 y llegará a $489.775,92 con la incorporación del bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jubilados de la mínima cobrarán en agosto de 2026 un haber superior al de julio como consecuencia del aumento de 1,89% que se aplicará por la fórmula de movilidad. Además, continuará vigente el bono de $70.000, que se sumará al haber actualizado para quienes perciban la jubilación mínima.

La actualización alcanzará a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El porcentaje surge de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. En este caso, la inflación de junio, que fue de 1,89%, según el índice.

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Con el incremento de agosto, el haber mínimo pasará de $411.989,33 a $419.775,92. A ese monto se le agregará el bono extraordinario de $70.000, que mantendrá el mismo valor. De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima percibirán un total de $489.775,92.

El aumento se aplicará únicamente sobre el haber previsional. En cambio, el bono extraordinario continuará como un monto fijo y se sumará al resultado de la actualización mensual. En el caso de quienes perciban un haber superior al mínimo, el esquema continuará con un plus proporcional hasta alcanzar el mismo monto total previsto para los beneficiarios de la jubilación mínima.

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En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La PUAM y las Pensiones No Contributivas también recibirán el incremento del 1,89%, mientras el bono extraordinario mantendrá el mismo valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El haber pasará de $329.591,46 a $335.821,74. Con el bono de $70.000, el ingreso total será de $405.821,74.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez tendrán un haber de $293.842,15, frente a los $288.392,53 vigentes durante julio. Al sumar el bono extraordinario, el monto total ascenderá a $363.842,15.

El incremento del 1,89% también impactará sobre las asignaciones que administra ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará de $148.049 a $150.847,13, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasará de $482.062 a $491.172,97.

A su vez, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos se actualizará de $74.033 a $75.432,22.

Recuperación no suficiente

La desaceleración de la inflación registrada en mayo no terminó de reflejarse en el bolsillo de los hogares. Según el último informe de la consultora Equilibra, el dinero que les queda a las familias argentinas después de cubrir sus gastos fijos volvió a retroceder el quinto mes del año, en una tendencia que ya lleva varios meses y que profundiza la distancia respecto de los niveles previos al cambio de gestión.

En este contexto, en el que el ingreso disponible cayó 2,1% en la comparación mensual y 5,1% en la interanual durante mayo, los jubilados fueron de los más favorecidos, al lograr una mejora en el mes gracias a la desaceleración de la inflación, aunque de manera desigual entre quienes cobran la mínima y el resto.

Según el informe, quienes cobran la jubilación mínima registraron una suba de 0,9%, mientras que el resto de las jubilaciones avanzó 1,8 por ciento. Sin embargo, esa mejora no alcanza a compensar la comparación interanual, donde el grupo de la mínima acumula una baja de 10,2% y el de las no mínimas, de 5 por ciento.

Cómo quedarán los principales montos en agosto

Con el aumento del 1,89%, los principales valores serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: haber de $419.775,92. Con el bono de $70.000, el total ascenderá a $489.775,92.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de $335.821,74. Con el bono, el total será de $405.821,74.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: haber de $293.842,15. Con el bono, el monto final llegará a $363.842,15.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.847,13.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $491.172,97.
  • Asignación Familiar por Hijo del primer rango de ingresos: $75.432,22.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario habitual de ANSES, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el tipo de prestación correspondiente.

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