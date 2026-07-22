“De La Odisea a Antigua”: El viaje que llevó al actor Matt Damon aprender español y amar Guatemala

Matt Damon se mete en la piel de Odiseo en la épica superproducción "La Odisea". (Créditos: Universal Pictures)

Las redes sociales están encendidas tras revelarse un detalle inédito y supercurioso sobre una de las estrellas más grandes de Hollywood. Resulta que Matt Damon, el aclamado actor estadounidense ganador del Oscar, no solo guarda un cariño enorme por América Latina, sino que habla un español fluido y seguro por una razón fascinante: aprendió el idioma recorriendo Guatemala con su mochila a la espalda cuando era apenas un adolescente.

La revelación surgió durante una divertida charla promocional y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos centroamericanos, dejando a más de uno con la boca abierta al escuchar al actor soltar frases en perfecto español con total soltura.

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Intrigado y emocionado por la espontánea respuesta de la estrella de cine, el guatemalteco Javier Girón le preguntó de inmediato si alguna vez había tenido la oportunidad de visitar Guatemala.

Fue en ese instante cuando Matt Damon abrió el baúl de los recuerdos y compartió una hermosa anécdota de su juventud que dejó a todos fascinados.

El actor confesó que su vínculo con la cultura hispana nació mucho antes de alcanzar la fama en Hollywood. En 1988, a los 15 años de edad, decidió aventurarse como mochilero y viajar a Centroamérica con el firme objetivo de sumergirse de lleno en la lengua española.

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«Yo estudiaba español en Guatemala en 1988. Sí, en Antigua, y en Panajachel, Guatemala City. Yo amo Guatemala», relató Damon con la fluidez de quien guarda memoria de un viaje imborrable.

¿Sabías que Matt Damon habla español? En esta entrevista, el famoso actor de Hollywood revela que aprendió el idioma en Guatemala en 1988, recordando con cariño su tiempo en Antigua y Panajachel.

Durante su travesía en la década de los 80, el galardonado actor recorrió las icónicas calles empedradas y coloniales de Antigua Guatemala, disfrutó de las espectaculares vistas del Lago de Atitlán desde Panajachel y exploró la vibrante Ciudad de Guatemala.

El actor de origen colombiano John Leguizamo, al escuchar a su compañero soltar el español con tanta naturalidad y firmeza, no pudo ocultar su sorpresa y admiración. Por lo que, lo elogió enérgicamente las habilidades lingüísticas de Damon, destacando lo seguro y fluido que se escuchaba expresándose en un idioma extranjero ante las cámaras.

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La anécdota ha generado una auténtica ola de comentarios positivos, demostrando que lo que bien se aprende nunca se olvida ¡y mucho menos si se aprende disfrutando del calor, la cultura y los paisajes de la tierra del quetzal!.

Los actores de Hollywood, Matt Damon y John Leguizamo, envían un cariñoso saludo a todos los guatemaltecos y los invitan a disfrutar de su nueva película épica, "La Odisea".

La Odisea: La nueva gran producción que reúne a Matt Damon y John Leguizamo

El insólito momento se dio en el marco del tour de prensa para la esperada película “La Odisea”, dirigida por el aclamado cineasta Christopher Nolan. Este megaproyecto cinematográfico, basado en el emblemático poema épico de Homero, relata la peligrosa y legendaria travesía del rey de Ítaca para regresar a su hogar tras la Guerra de Troya, enfrentando despiadadas criaturas mitológicas, inclemencias del mar y la furia de los dioses.

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En esta superproducción, Matt Damon asume el papel protagónico encarnando al audaz Odiseo (Ulises). El actor se sometió a una estricta preparación física para dar vida a un estratega ingenioso, astuto y resiliente, cuyo liderazgo es puesto a prueba mientras intenta reunirse con su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland).

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Damon comparte créditos con un elenco estelar que incluye al talentoso y polifacético actor hispano John Leguizamo, quien interpreta al leal servidor Eumeo, un personaje clave que representa la fidelidad y la hospitalidad al recibir a Odiseo en su retorno.

Durante la entrevista promocional con el conocido periodista guatemalteco Javier Girón, la conversación dio un giro totalmente inesperado. Al arrancar la charla, Girón aprovechó la oportunidad para transmitirles a ambos actores el enorme cariño, admiración y respeto que el público guatemalteco siente por sus destacadas carreras en la gran pantalla.

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