Panamá

Las denuncias por delitos sexuales aumentan 16% en Panamá y superan los 3,200 casos en seis meses

El informe oficial revela que nueve de cada diez expedientes corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras las investigaciones crecieron un 16% frente al año anterior

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Alyssa Ann Zinger es arrestada por segunda vez acusada de delitos sexuales contra menores.
El delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años fue el más denunciado del semestre, con 1,217 investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá registraron un incremento del 16% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 2,771 casos entre enero y junio de 2025 a 3,216 en el mismo período de este año, lo que representa 445 denuncias adicionales, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

Las estadísticas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestran que la mayor parte de las investigaciones continúa concentrándose en los delitos agrupados en el Capítulo I: Violación y otros delitos sexuales, que acumularon 2,945 denuncias, equivalentes al 91.6% del total.

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El restante 8.4%, con 271 casos, corresponde al Capítulo II, que comprende delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito más denunciado durante el semestre fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, con 1,217 investigaciones, cifra que representa cerca de cuatro de cada diez denuncias registradas y que, además, experimentó un aumento del 35% respecto a las 902 denuncias contabilizadas en igual período de 2025.

Vista aérea de dos personas en un despacho. Una carpeta amarilla con 'DENUNCIA POR DELITOS SEXUALES' es prominente en el escritorio de madera.
La provincia de Panamá encabezó el número de denuncias con 663 casos, seguida por Chiriquí, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Le siguieron las denuncias por violación, con 1,070 casos, que prácticamente se mantuvieron estables frente a las 1,065 investigaciones del año anterior, mientras que las violaciones doblemente agravadas ascendieron a 133 expedientes, un incremento del 2%.

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Los actos libidinosos sumaron 504 denuncias, un crecimiento del 13%, mientras que el acoso sexual fue el único delito de este grupo que disminuyó, al pasar de 22 a 21 casos, una reducción del 5%.

Entre los delitos contemplados en el Capítulo II, el mayor aumento porcentual correspondió a corrupción de personas menores de edad, que pasó de 135 a 192 denuncias, un incremento del 42%.

También sobresale el crecimiento de las investigaciones por pornografía infantil, que aumentaron un 50%, al pasar de 30 a 45 casos, y de la exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces, que igualmente subió un 50%, aunque en cifras absolutas pasó de cuatro a seis denuncias.

El Ministerio Público registró 3,216 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y junio de 2026, un 16% más que en el mismo período del año anterior. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)
El Ministerio Público registró 3,216 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y junio de 2026, un 16% más que en el mismo período del año anterior. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

En contraste, las denuncias por explotación sexual disminuyeron de ocho a seis casos (-25%), la posesión de pornografía infantil bajó ligeramente de 17 a 16 investigaciones (-6%) y las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes entre 14 y 18 años descendieron de cinco a cuatro casos (-20%). Los delitos de turismo sexual permanecieron sin variación, con un caso registrado en ambos años.

El informe también revela una marcada concentración territorial de las denuncias. La provincia de Panamá encabezó el listado con 663 casos, seguida por Chiriquí, con 473; Panamá Oeste, con 423; la Comarca Ngäbe Buglé, con 389; y Bocas del Toro, con 308 denuncias. En el otro extremo se ubicaron la Comarca Emberá, con apenas 10 casos, y la Comarca Guna Yala, con 31.

Sin embargo, al comparar los resultados con los del primer semestre de 2025, la Comarca Guna Yala presentó el mayor crecimiento relativo del país, con un incremento del 107%, al pasar de 15 a 31 denuncias.

También registraron aumentos importantes la Comarca Ngäbe Buglé (+28%), la provincia de Panamá (+27%), Herrera (+21%), Darién (+20%), Panamá Oeste (+16%), Chiriquí (+15%) y San Miguelito (+15%).

crédito El Sol
Las denuncias por corrupción de personas menores de edad aumentaron 42%, mientras que los casos de pornografía infantil crecieron 50% respecto al primer semestre de 2025. (Fotografía de Infobae)

Las únicas jurisdicciones que mostraron una disminución fueron la Comarca Emberá, donde las denuncias cayeron un 62%, al pasar de 26 a 10 casos, y Veraguas, con una reducción del 3%, al bajar de 209 a 203 investigaciones.

Mientras tanto, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas del Toro también reportaron incrementos, aunque por debajo del promedio nacional.

En cuanto al comportamiento mensual, mayo fue el período con mayor cantidad de denuncias, al registrar 685 casos, seguido por junio, con 551, y abril, con 539. El mes con menos reportes fue febrero, cuando se contabilizaron 416 investigaciones.

El Ministerio Público recordó que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las investigaciones o se actualicen los registros dentro del Sistema Penal Acusatorio.

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