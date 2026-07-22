Tras el superávit energético récord, el Gobierno simplificó y liberó la exportación de petróleo y derivados

Con el superávit energético en su nivel más alto en décadas, la Secretaría de Energía aprobó este miércoles un nuevo procedimiento para la exportación de hidrocarburos líquidos y sus derivados. La medida se publicó en el Boletín Oficial bajo la Resolución 166/2026, elimina la oferta previa obligatoria en el mercado interno que regía desde 2017, reemplaza tres resoluciones dispersas —algunas con más de tres décadas de vigencia— por un único marco normativo y crea el Registro de Operaciones de Exportación.

La nueva resolución apunta a remover los obstáculos administrativos que frenaban la salida de esos volúmenes al exterior. Hasta ahora, el exportador debía publicar una oferta de venta del producto en el mercado interno, dirigida a toda la cadena comercial, antes de tramitar la autorización de exportación.

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El mecanismo, extendido en 2023 a las exportaciones de crudo por oleoductos transfronterizos, generaba pasos burocráticos sin cumplir eficazmente su objetivo original de garantizar el abastecimiento doméstico. Una resolución de 1994 sumaba, además, la exigencia de información ya reportada por otras vías, con la consecuente duplicación de trámites.

El nuevo esquema reemplaza la oferta previa por un sistema de notificación: el exportador deberá informar la operación y la Secretaría dispondrá de 30 días para formular objeciones con fundamento técnico o económico vinculado a la seguridad de suministro. Vencido ese plazo sin objeción, la exportación quedará habilitada de pleno derecho.

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Los productos alcanzados incluyen petróleo crudo, gasolinas, gasoil, propano, butano y gas licuado de petróleo (GLP), y la Secretaría podrá ajustar ese listado según las condiciones del mercado interno. La medida se enmarca en los principios de libre mercado establecidos por la Ley Bases (N° 27.742) y el Decreto 70/2023, que reconocen a productores y comercializadores el derecho a exportar libremente los hidrocarburos que extraen.

Una imagen tomada desde un dron muestra la planta de compresión de gas de Cochico, perteneciente a Transportadora Gas del Norte (TGN), situada en la formación Vaca Muerta, en Veinticinco de Mayo (Argentina), el 31 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas

El récord que empuja la desregulación

El anuncio llega en un año récord para el sector. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la balanza comercial de combustibles y energía acumuló en el primer semestre de 2026 un superávit de USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente a los USD 3.139 millones del mismo período de 2025. Las exportaciones del sector totalizaron USD 6.594 millones, con un alza del 42,5% interanual, mientras las importaciones se mantuvieron en USD 1.518 millones.

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El motor principal de ese crecimiento fue Vaca Muerta. El aumento del saldo exportador no respondió principalmente a la suba de precios internacionales —aunque el conflicto en Medio Oriente aportó como factor secundario—, sino al incremento sostenido de la producción. “Vaca Muerta produce más, y eso es lo que mueve el negocio”, señalaron fuentes del sector al Infobae.

En este escenario, el petróleo crudo lideró el avance: los despachos de aceites crudos crecieron 47,7% en el semestre y acumularon USD 4.693 millones, el 71,2% del total exportado por el rubro. Le siguieron las naftas (USD 346 millones, con u alza del 41,5%), los butanos licuados (USD 231 millones, creció 37,3%) y el propano licuado (USD 177 millones, subió 23 por ciento).

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La trayectoria del primer semestre anticipa números sin precedentes para el cierre del año. Las proyecciones del sector apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones en 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en USD 82, lo que llevaría la balanza energética anual por encima de los USD 12.000 millones, muy por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

Un factor adicional podría acelerar ese crecimiento hacia fin de año. El oleoducto VMOS —que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros— prevé su puesta en marcha para fines de 2026. El proyecto sumaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para alcanzar los 550.000. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, con proyecciones de exportaciones energéticas anuales por encima de los USD 18.500 millones.

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