Economía

Tras el superávit energético récord, el Gobierno simplificó y liberó la exportación de petróleo y derivados

La Secretaría de Energía derogó normas vigentes desde 1994, y las reemplazó por un único procedimiento que habilita las exportaciones de crudo y derivados por simple notificación

Guardar
Google icon
Imagen 2VRDNHJLFBHRZJRMEQAFERNN4Y

Con el superávit energético en su nivel más alto en décadas, la Secretaría de Energía aprobó este miércoles un nuevo procedimiento para la exportación de hidrocarburos líquidos y sus derivados. La medida se publicó en el Boletín Oficial bajo la Resolución 166/2026, elimina la oferta previa obligatoria en el mercado interno que regía desde 2017, reemplaza tres resoluciones dispersas —algunas con más de tres décadas de vigencia— por un único marco normativo y crea el Registro de Operaciones de Exportación.

La nueva resolución apunta a remover los obstáculos administrativos que frenaban la salida de esos volúmenes al exterior. Hasta ahora, el exportador debía publicar una oferta de venta del producto en el mercado interno, dirigida a toda la cadena comercial, antes de tramitar la autorización de exportación.

PUBLICIDAD

El mecanismo, extendido en 2023 a las exportaciones de crudo por oleoductos transfronterizos, generaba pasos burocráticos sin cumplir eficazmente su objetivo original de garantizar el abastecimiento doméstico. Una resolución de 1994 sumaba, además, la exigencia de información ya reportada por otras vías, con la consecuente duplicación de trámites.

El nuevo esquema reemplaza la oferta previa por un sistema de notificación: el exportador deberá informar la operación y la Secretaría dispondrá de 30 días para formular objeciones con fundamento técnico o económico vinculado a la seguridad de suministro. Vencido ese plazo sin objeción, la exportación quedará habilitada de pleno derecho.

PUBLICIDAD

Los productos alcanzados incluyen petróleo crudo, gasolinas, gasoil, propano, butano y gas licuado de petróleo (GLP), y la Secretaría podrá ajustar ese listado según las condiciones del mercado interno. La medida se enmarca en los principios de libre mercado establecidos por la Ley Bases (N° 27.742) y el Decreto 70/2023, que reconocen a productores y comercializadores el derecho a exportar libremente los hidrocarburos que extraen.

Una imagen tomada desde un dron muestra la planta de compresión de gas de Cochico, perteneciente a Transportadora Gas del Norte (TGN), situada en la formación Vaca Muerta, en Veinticinco de Mayo (Argentina), el 31 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas
Una imagen tomada desde un dron muestra la planta de compresión de gas de Cochico, perteneciente a Transportadora Gas del Norte (TGN), situada en la formación Vaca Muerta, en Veinticinco de Mayo (Argentina), el 31 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas

El récord que empuja la desregulación

El anuncio llega en un año récord para el sector. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la balanza comercial de combustibles y energía acumuló en el primer semestre de 2026 un superávit de USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente a los USD 3.139 millones del mismo período de 2025. Las exportaciones del sector totalizaron USD 6.594 millones, con un alza del 42,5% interanual, mientras las importaciones se mantuvieron en USD 1.518 millones.

El motor principal de ese crecimiento fue Vaca Muerta. El aumento del saldo exportador no respondió principalmente a la suba de precios internacionales —aunque el conflicto en Medio Oriente aportó como factor secundario—, sino al incremento sostenido de la producción. “Vaca Muerta produce más, y eso es lo que mueve el negocio”, señalaron fuentes del sector al Infobae.

En este escenario, el petróleo crudo lideró el avance: los despachos de aceites crudos crecieron 47,7% en el semestre y acumularon USD 4.693 millones, el 71,2% del total exportado por el rubro. Le siguieron las naftas (USD 346 millones, con u alza del 41,5%), los butanos licuados (USD 231 millones, creció 37,3%) y el propano licuado (USD 177 millones, subió 23 por ciento).

infografia

La trayectoria del primer semestre anticipa números sin precedentes para el cierre del año. Las proyecciones del sector apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones en 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en USD 82, lo que llevaría la balanza energética anual por encima de los USD 12.000 millones, muy por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

Un factor adicional podría acelerar ese crecimiento hacia fin de año. El oleoducto VMOS —que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros— prevé su puesta en marcha para fines de 2026. El proyecto sumaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para alcanzar los 550.000. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, con proyecciones de exportaciones energéticas anuales por encima de los USD 18.500 millones.

Temas Relacionados

superávit energéticobalanza comercialexportacionespetróleogasvaca muertadivisasdólaressecretaría de energíaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empleo joven: cuáles son los 7 puestos en los que es más fácil conseguir el primer trabajo en blanco y cuánto pagan

Un estudio privado identificó posiciones operativas iniciales con oportunidades para quienes buscan ingresar al sector privado formal, sumar experiencia y desarrollar nuevas habilidades laborales

Empleo joven: cuáles son los 7 puestos en los que es más fácil conseguir el primer trabajo en blanco y cuánto pagan

Se abrieron los sobres con ofertas económicas para la concesión de 8 tramos de rutas nacionales: cuáles fueron los resultados

La instancia de evaluación financiera atrajo el interés de empresas que buscan gestionar corredores viales clave en el país bajo un esquema de inversión privada

Se abrieron los sobres con ofertas económicas para la concesión de 8 tramos de rutas nacionales: cuáles fueron los resultados

Mercados: la Bolsa sube por cuarto día y avanzan las acciones argentinas en Wall Street

La mejora de calificación soberana emitida por Moody’s sostiene las ganancias de 2% en los títulos bancarios. También suben los papeles petroleros por el salto del crudo. El S&P Porteño gana 1,3%

Mercados: la Bolsa sube por cuarto día y avanzan las acciones argentinas en Wall Street

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”

El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”

Aumentaron el boleto y los subsidios para colectivos pero los empresarios del sector dicen que no alcanza

La Secretaría de Transporte actualizó la tarifa técnica, pero los empresarios denuncian que no utilizaron valores de mercado. Cuándo pueden llegar más incrementos para los usuarios y de qué depende

Aumentaron el boleto y los subsidios para colectivos pero los empresarios del sector dicen que no alcanza

DEPORTES

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

TELESHOW

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

INFOBAE AMÉRICA

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas