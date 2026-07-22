Panamá ordena cerrar ocho cementerios para dar paso al nuevo embalse del Canal

Ocho cementerios ubicados en Coclé, Colón y Panamá Oeste dejarán de recibir nuevos entierros como parte del proyecto del embalse de Río Indio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Panamá estableció las fechas límite para realizar nuevos entierros en ocho cementerios comunitarios ubicados dentro del área donde se desarrollará el futuro embalse multipropósito de Río Indio, una obra impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para reforzar el abastecimiento de agua potable y garantizar la operación de la vía interoceánica durante las próximas décadas.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. La medida forma parte de los preparativos para el reasentamiento de cerca de 500 familias residentes en comunidades de Coclé, Panamá Oeste y Colón que serán impactadas por el proyecto.

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De acuerdo con el decreto, el 30 de julio de 2026 será el último día permitido para efectuar nuevos entierros en el cementerio El Limón, ubicado en la comunidad El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón. Tras esa fecha comenzará el cierre progresivo y definitivo de ese camposanto.

Para los otros siete cementerios, la fecha límite fue fijada para el 15 de enero de 2027. Se trata de Las Quebradas, ubicado en la comunidad del Coquillo de Uracillo; Boca de Uracillo; Palma Real, en El Barrero; Los Cajoncitos, en La Arenosa; y San Cristóbal, en Boquilla de Las Postreras. Todos están localizados en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

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El proyecto de Río Indio contempla el reasentamiento de cerca de 500 familias y la reubicación de infraestructura comunitaria en las áreas de influencia. Cortesía ACP

La lista se completa con los cementerios Tres Hermanas y Los Uveros, situados en comunidades del mismo nombre en el corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste. El cumplimiento de los plazos supondrá el cese definitivo de sus actividades, como parte del cierre operativo progresivo ordenado por el Ejecutivo.

La razón es que los ocho camposantos se encuentran dentro de la huella del futuro lago de Río Indio. Una vez construida la presa y comenzado el llenado gradual del reservorio, esas áreas quedarán expuestas a inundaciones permanentes, por lo que no son aptas para mantener cementerios ni recibir nuevos entierros.

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El decreto explica que el cronograma técnico contempla el inicio de las fases de diseño y construcción a partir de 2027. Esos trabajos darán origen al futuro lago y obligan a adelantar la reubicación de estructuras comunitarias, especialmente los cementerios, por los plazos sanitarios que deben cumplirse antes de trasladar restos humanos.

La medida no significa que los restos actualmente sepultados quedarán abandonados o bajo el agua. El decreto autoriza excepcionalmente su retiro y traslado, siempre que hayan transcurrido por lo menos 18 meses desde el último entierro. La excepción se aplicará cuando exista una solicitud del Ministerio Público o una orden del Órgano Judicial.

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Los restos humanos serán trasladados a nuevos cementerios o a camposantos autorizados, conforme al plan de reasentamiento de la Autoridad del Canal de Panamá. Archivo

Los restos serán llevados a nuevos cementerios que deberán construirse en las áreas de reasentamiento o, cuando resulte necesario, a camposantos autorizados cercanos. Los traslados deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria regional y realizarse bajo las normas de salud pública vigentes.

Las autoridades locales coordinarán con la ACP la cobertura de todos los costos relacionados con la apertura de las sepulturas, el traslado de los restos y su posterior entierro. También se suministrarán ataúdes o urnas y se reemplazarán nichos, lápidas, tumbas o mausoleos en condiciones iguales o mejores que las existentes.

El decreto ordena que el proceso respete las creencias religiosas, el arraigo cultural, los derechos humanos y los vínculos afectivos de las comunidades. El Ministerio de Salud, la ACP y los municipios deberán mantener canales de diálogo con los familiares y divulgar las disposiciones en casas locales, casas de paz y centros sanitarios.

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El proyecto hídrico de Río Indio

El embalse forma parte del Plan de Acción de Reasentamiento de Río Indio, que contempla la adquisición de tierras, la reposición de viviendas y el traslado de instalaciones comunitarias. El proceso será gradual y la ACP prevé acompañar a las familias más allá de 2034, hasta que recuperen sus medios de vida.

La ACP estima invertir 1,500 millones de dólares en el nuevo reservorio, considerado clave para garantizar agua al Canal y al consumo humano durante los próximos 50 años. (AP Foto/Matias Delacroix)

La obra principal requerirá una inversión estimada de 1,500 millones de dólares e incluirá una presa de concreto, tres presas auxiliares y un sistema para trasladar agua hacia el lago Gatún por gravedad. Su construcción tomaría aproximadamente cuatro años y generaría cerca de 2,700 empleos directos.

La ACP sostiene que el reservorio permitirá asegurar agua para el consumo humano y el funcionamiento del Canal durante los próximos 50 años. El cierre de los cementerios constituye así uno de los primeros efectos concretos del proyecto sobre las comunidades que deberán dejar los territorios donde se formará el nuevo lago.

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