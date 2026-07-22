Detuvieron en Bolivia a uno de los presuntos responsable de provocar incendios forestales en Tarija

Las autoridades bolivianas aprehendieron este martes a un hombre acusado de haber provocado uno de los incendios forestales que afectan al departamento de Tarija, en el sur del país.

El sospechoso fue arrestado por su presunta participación en el incendio registrado en la zona de Sella Quebrada, a unos 19 kilómetros de la ciudad capital. Según el reporte policial, la aprehensión se produjo luego de que los investigadores reunieran pruebas que lo vinculan con el inicio del fuego.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en etapa de investigación y que el aprehendido será puesto a disposición de la Justicia para que se determine su situación jurídica. “Los incendios no pueden quedar impunes y seguiremos actuando con firmeza para defender a Tarija”, afirmó el alcalde Jhonny Torrez, que agradeció el apoyo de los comunarios en la captura del sospechoso.

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En tanto, la Gobernación de Tarija declaró emergencia departamental debido a los múltiples incendios que afectan a comunidades colindantes con la ciudad. “Pareciera que en los últimos días Tarija ha sido bombardeada por el fuego”, afirmó la gobernadora María René Soruco, quien decretó la emergencia para agilizar la movilización de recursos para las tareas de combate al fuego y atender a las comunidades afectadas.

Un grupo de personas realiza labores de extinción de focos de incendio en un terreno de Tarija con vegetación carbonizada.

Los incendios iniciaron el pasado jueves en medio de condiciones climáticas adversas, marcadas por fuertes vientos y una de las sequías más intensas de los últimos años, que han favorecido la propagación de las llamas.

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El presidente Rodrigo Paz, con fuertes vínculos familiares y políticos con Tarija, señaló que existen indicios de que algunos de los incendios habrían sido provocados y pidió que se investigue el caso, pese a que el Ministerio Público ya tiene abiertos cuatro casos para establecer responsabilidades e identificar a los autores de las quemas.

Las pesquisas se desarrollan en paralelo a las labores de extinción en medio de dificultades de acceso al agua y al combustible para el traslado de brigadas, además de la precariedad de insumos y equipamiento de bomberos y voluntarios, lo que expone la capacidad limitada del Estado para responder a este tipo de emergencias.

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En ese contexto, en los últimos días surgieron campañas de donación de materiales, medicamentos, alimentos, barbijos y otros insumos para abastecer a bomberos y comunarios que combaten el fuego, mientras se movilizó un equipo de 70 personas desde una localidad fronteriza para reforzar las tareas.

ARCHIVO - Un policía trabaja para apagar un incendio forestal en Bolivia. (Foto AP/Juan Karita, Archivo)

En los últimos diez años, los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Bolivia, usualmente entre julio y octubre, cuando la sequía y los vientos favorecen la propagación del fuego.

Diversos estudios académicos y de organizaciones ambientales coinciden en que la mayoría de los focos no se originan de manera natural, sino por actividades humanas. Entre las principales causas se identifican las quemas para la preparación de cultivos, la expansión de la frontera agrícola, la distribución de predios en zonas rurales y procesos de ocupación irregular de tierras para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

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Las investigaciones también señalan que todo esto ocurre amparado en un marco normativo —que localmente se denomina “leyes incendiarias”— que ha facilitado estas prácticas mediante autorizaciones para desmontes y quemas, mientras las sanciones por incendios ilegales son leves y su aplicación suele ser deficiente.

Los incendios recientes han reactivado el debate sobre la falta de acciones estatales para la abrogación de las leyes que promueven el desmonte y las quemas, además del endurecimiento de sanciones contra los responsables.