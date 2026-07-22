Ecuador firmará un un histórico Tratado de Libre Comercio con Canadá: qué cambia para el comercio bilateral y qué sectores estarán protegidos

06/02/2025 Ecuador y Canadá ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID MIN

Ecuador y Canadá pondrán fin el próximo 24 de julio a más de dos años de negociaciones comerciales con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ampliará el acceso preferencial entre ambas economías y marcará un nuevo paso en la estrategia ecuatoriana de diversificación de mercados. La suscripción del acuerdo fue confirmada por el viceministro de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Roger Crespo, quien calificó el hecho como un hito para la relación bilateral entre ambos países.

La firma tendrá lugar en Canadá y convertirá al país norteamericano en el más reciente socio comercial de Ecuador bajo un acuerdo de libre comercio, después de los convenios alcanzados con la Unión Europea, el Reino Unido, China y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Sin embargo, el tratado no entrará en vigor de inmediato, ya que deberá cumplir los procedimientos de ratificación previstos por la legislación de ambos Estados.

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El acuerdo redefine las condiciones del intercambio comercial entre dos economías que durante los últimos años han incrementado su relación tanto en comercio como en inversiones. Según cifras oficiales canadienses, el intercambio bilateral alcanzó en 2025 un valor récord superior a los 2.100 millones de dólares canadienses, mientras que la inversión de empresas de ese país en Ecuador ronda los 5.000 millones de dólares canadienses, concentrada principalmente en proyectos mineros y de recursos naturales.

El Ministro de Producción de Ecuador, Luis Jaramillo, y el Ministro de Promoción de Exportaciones de Canadá, Maninder Sidhu. (Cancillería de Ecuador)

El tratado no se limita a reducir aranceles para el intercambio de mercancías. El texto negociado incorpora disciplinas sobre comercio de servicios, inversiones, comercio digital, telecomunicaciones, contratación pública, servicios financieros, facilitación del comercio, empresas estatales y mecanismos para la solución de controversias. Además, incluye capítulos específicos relacionados con derechos laborales, protección ambiental, igualdad de género, participación de pueblos indígenas y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, temas que Canadá ha incorporado de forma sistemática en sus acuerdos comerciales más recientes.

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Uno de los aspectos centrales del convenio será la eliminación gradual de barreras arancelarias. El Gobierno canadiense informó que, una vez implementado completamente el tratado, Ecuador eliminará aranceles para el 97,2 % de sus líneas arancelarias aplicadas a productos originarios de Canadá. Al mismo tiempo, los exportadores ecuatorianos obtendrán un acceso preferencial para colocar sus productos en un mercado de cerca de 40 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo.

Entre los sectores ecuatorianos que podrían beneficiarse del acuerdo figuran el banano, las flores, el cacao, el atún, otros productos pesqueros, alimentos procesados, textiles, manufacturas, madera, cerámica, calzado, cosméticos y artículos elaborados con tagua. Para Canadá, en cambio, el tratado facilitará las exportaciones de cereales, legumbres, oleaginosas, carnes y otros productos agroalimentarios, además de maquinaria e insumos industriales.

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Además de derivados de petróleo y minería, Ecuador exporta hacia Canadá flores, frutas, vegetales congelados, cacao, entre otros (Foto: Shutterstock)

Las negociaciones también contemplaron excepciones para sectores considerados estratégicos o particularmente sensibles para ambas economías. Ecuador mantuvo protegidos productos como arroz, maíz, azúcar, lácteos y carnes bovina, porcina y avícola, mientras que Canadá conservó los mecanismos de protección que aplica a sus industrias de lácteos, aves de corral y huevos, tradicionalmente excluidas de la liberalización plena en sus tratados comerciales.

El proceso de negociación comenzó con conversaciones exploratorias en 2022 y tomó forma oficial en abril de 2024. Tras seis rondas de negociación, ambos gobiernos anunciaron en enero de 2025 la conclusión técnica del tratado. Meses después, durante la visita de autoridades canadienses a Quito con motivo de la posesión presidencial de Daniel Noboa, las dos partes firmaron una declaración conjunta para acelerar la revisión jurídica del documento y preparar su suscripción definitiva.

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Hasta el 22 de julio, las autoridades ecuatorianas no habían publicado el texto consolidado del tratado ni los anexos con los cronogramas específicos de desgravación arancelaria para cada producto, información que será determinante para conocer cuáles sectores accederán de forma inmediata a las nuevas preferencias comerciales y cuáles enfrentarán períodos de transición.