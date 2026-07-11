El wifi gratis no siempre es seguro: así puedes identificar una red confiable y proteger tus datos personales

Varios turistas esperan en una sala de embarque de aeropuerto y utilizan sus laptops y teléfonos móviles, mientras se muestra en primer plano un cartel de Wi-Fi Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los viajes, la conectividad a internet se transforma en una aliada fundamental para turistas y viajeros frecuentes. Acceder a mapas, gestionar reservas, solicitar transporte o informar a familiares son solo algunas de las acciones cotidianas que dependen de estar en línea. Este acceso, sin embargo, implica retos y responsabilidades para preservar la información personal.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, publicada a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el uso de redes wifi públicas en lugares como aeropuertos, hoteles o comercios es una práctica extendida por su comodidad y alcance. A pesar de esto, la exposición a riesgos digitales aumenta si no se toman precauciones básicas. Identificar la legitimidad de la conexión y comprender las diferencias entre el servicio abierto y protegido es el primer paso para navegar con seguridad.

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Aunque la gratuidad y disponibilidad del internet público resulta atractiva, la protección de datos personales y financieros exige medidas adicionales. La prudencia al elegir una conexión y el uso responsable de aplicaciones minimizan la probabilidad de incidentes. Adoptar hábitos seguros al conectarse es tan relevante como el propio acceso.

¿Qué es el wifi público?

El concepto de wifi público hace referencia a conexiones accesibles a varios usuarios, usualmente sin costo y en zonas de alta circulación. No todas estas redes ofrecen la misma seguridad: mientras algunas requieren clave de acceso y poseen cifrado, otras son abiertas y carecen de resguardos técnicos.

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Las protegidas por contraseña dificultan el acceso a personas no autorizadas, sumando una capa de defensa a tus datos. En cambio, las abiertas facilitan que terceros intercepten información o manipulen la navegación, dirigiéndote a portales apócrifos. Por eso, antes de conectarte, conviene identificar al proveedor del servicio y valorar qué tipo de información compartirás.

Una persona usa su teléfono móvil para buscar un punto de acceso WiFi público, con el símbolo "Activo Público" en la pantalla, cerca de un poste con señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no siempre es posible verificarlo en su totalidad, existen pistas útiles para tomar decisiones: averigua quién administra la red, si es necesario ingresar algún código y qué datos se solicitan para acceder. Estos elementos te ayudarán a reducir vulnerabilidades mientras aprovechas los beneficios.

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Semáforo de conexión: cómo saber cuándo y dónde conectarte

El nivel de confianza para usar un servicio público varía según ciertas características. La siguiente guía puede ayudarte a decidir:

Puedes conectarte con confianza básica si: El servicio lo ofrece una entidad reconocida, como un hotel, cafetería, aeropuerto o dependencia gubernamental. El acceso requiere una clave personal. No se solicitan datos innecesarios, como correo electrónico, número telefónico, información bancaria o claves de otras aplicaciones. Ideal para consultar mapas, enviar mensajes o hacer búsquedas generales.

Conéctate solo con precaución si: La red está abierta y no pide contraseña. El nombre es ambiguo o poco claro, por ejemplo, “wifi gratis 123”. No identificas al responsable de la red. Limítate a consultas rápidas y evita ingresar información sensible.

Evita conectarte, o elige otra red, si: Aparecen opciones duplicadas o sospechosas, como “Café Oficial" y “Café Free". Se solicita información inusual o excesiva, como contraseñas o datos personales. La navegación te lleva de forma insistente a páginas no solicitadas.



Uso responsable y recomendaciones prácticas

La seguridad digital durante los viajes no depende solo de la red elegida, sino también de los hábitos al navegar. Descargar aplicaciones de transporte, mapas y reservas es frecuente, pero conviene asegurarse de que se trate de versiones auténticas y obtenerlas únicamente de tiendas oficiales.

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Es recomendable desconfiar de plataformas que presenten nombres ligeramente alterados, permisos injustificados o pocas descargas y valoraciones. Además, debes comprobar que los sitios web incluyan el prefijo “https://” y el ícono de un candado cerrado, lo que señala una transmisión segura de datos.

Para minimizar riesgos, verifica siempre la autenticidad, evita iniciar sesión en cuentas sensibles y no guardes contraseñas en el navegador. Cierra las sesiones después de usarlas, no realices transacciones financieras ni compartas información privada en conexiones públicas, y desactiva la vinculación automática a redes abiertas.

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