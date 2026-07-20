Tecno

Waze: cómo consultar cierres y estado de las vías este 20 de julio

La aplicación puede evitar rutas restringidas por el Pico y Placa Regional si el usuario configura la matrícula del vehículo

Guardar
Google icon
Waze permite anticipar el tráfico y los cierres viales del 20 de julio en Colombia con información en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Waze permite anticipar el tráfico y los cierres viales del 20 de julio en Colombia con información en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El 20 de julio es una fecha que transforma la movilidad en Colombia. Waze se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan evitar atascos y planificar sus recorridos durante los desfiles y celebraciones patrias.

Este año, la magnitud de los cierres viales en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla exige un uso inteligente y anticipado de las funciones en tiempo real que ofrece la plataforma.

PUBLICIDAD

Cómo usar Waze para anticipar el tráfico y los cierres viales

Quienes abran Waze encontrarán que ver el tráfico en tiempo real no requiere pasos adicionales. Basta con escribir el destino habitual en la barra “A dónde vamos” para que la aplicación despliegue las condiciones actuales del camino, marcando en rojo los tramos detenidos y mostrando íconos de construcción o peligro donde existan reportes de cierres.

Antes de iniciar la navegación, se recomienda tocar el botón “Rutas” en la parte inferior izquierda. Esto permite comparar hasta tres caminos distintos y elegir el menos congestionado.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La aplicación muestra en rojo los tramos congestionados y señala con alertas los reportes de construcción, peligro o cierres viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al pulsar sobre los íconos de alerta —como el casco naranja o el signo de exclamación— se accede a comentarios de otros usuarios que confirman si un tramo está bloqueado por el desfile o por operativos policiales.

Uno de los puntos más valorados de Waze en jornadas como esta es la función “Viajes planeados”. Desde el menú principal, el usuario puede seleccionar “Planificar un viaje”, añadir el destino y elegir la hora de llegada deseada.

La aplicación muestra una gráfica con las proyecciones de tráfico para las próximas horas y, tras guardar el viaje, enviará una notificación automática para indicar el mejor momento de salida.

Para quienes ingresan a Bogotá, hoy aplica el Pico y Placa Regional. Es fundamental configurar el número de placa en Ajustes > Detalles del vehículo > Matrícula para que la aplicación evite rutas restringidas según la hora y el dígito de la matrícula.

Conoce qué significa el fantasma de Waze.
La función “Rutas” de Waze permite comparar hasta tres recorridos y elegir el camino con menos tráfico durante los desfiles del 20 de julio. (Foto: Waze)

Cierres y desvíos en Bogotá por el desfile del 20 de julio

La capital implementa un operativo especial, ya que por primera vez el desfile se traslada al sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. El evento exige cierres desde el sábado 18 de julio debido a ensayos y alistamiento de tropas.

Las principales afectaciones son:

  • Avenida Boyacá, calzada lenta sentido norte-sur, entre la diagonal 52 sur y la carrera 24, de medianoche a 16:00.
  • Avenida Gaitán Cortés, entre avenida Boyacá y calle 68F sur en ambos sentidos, desde las 00:00 hasta las 16:00.
  • Avenida Villavicencio, entre la autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos, de 00:00 a 16:00.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad controla los accesos en barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho. Además, durante los ensayos, los cierres se aplican de manera gradual la noche del sábado 18 de julio, desde las 21:00 hasta las 3:00 del domingo 19.

En el transporte público, rutas alimentadoras del Portal El Tunal como 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena dejan de operar, igual que las rutas TransMiZonales H625 Potosí y H604 Santo Domingo. Otras 34 rutas modificarán sus recorridos usando alternativas como la autopista Sur y la avenida Boyacá.

Miles de personas salen cada año a acompañar el desfile y exaltar la labor de los miembros de las Fuerzas Militares - crédito Camila Díaz/Colprensa
El desfile del 20 de julio en Bogotá provoca cierres viales en Ciudad Bolívar y altera rutas alimentadoras y TransMiZonales desde los ensayos previos. (Camila Díaz/Colprensa)

El 20 de julio coincide con el plan retorno del puente festivo. Hay control en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad, donde rige el Pico y Placa Regional entre las 12:00 y las 20:00.

De 12:00 a 16:00, solo pueden ingresar vehículos con placa par, mientras que de 16:00 a 20:00 el ingreso es exclusivo para placas impares.

Cierres viales y desvíos en Medellín, Cali y Barranquilla

En Medellín, el desfile militar inicia a las 7:00 desde el Aeroparque Juan Pablo II y recorre 4,1 kilómetros hasta el Parque de los Pies Descalzos. Se cierran la carrera 70, la Avenida Bolivariana, la Avenida San Juan y la carrera 58, con reapertura prevista a las 10:30. Además, el Túnel de Oriente funcionará en sentido único Rionegro-Medellín entre las 17:00 y las 21:00 por el plan retorno.

En Cali, los cierres y desvíos se mantienen de 6:00 a 14:00. El sistema MIO modifica tres rutas: P21E, P24B y P27D. Para evitar el eje principal del desfile, se recomiendan las carreras 3 y 4 como alternativas para quienes van de sur a norte u oeste a norte.

En Barranquilla, el cierre principal afecta la zona del río desde las 5:00 hasta las 21:00. Se cierran las calles 78, 72 y 69 entre la Vía 40 y la Avenida del Río. El acceso al Gran Malecón es solo peatonal, habilitado por andenes, y para la circulación vehicular se sugiere utilizar la Vía 40 y la carrera 46.

Temas Relacionados

WazeDía de la independencia de colombia 2026AplicaciónDesfile 20 de julio 2026Cierres viales 20 de julioTráficoBogotáCaliMedellínBarranquillaColombia-noticiasTecno autos y movilidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo activar el modo Lamine Yamal en WhatsApp

España logró su segundo campeonato mundial en 2026 así que varios usuarios personalizan la aplicación con fotos, fondos y reacciones inspiradas en el delantero

Cómo activar el modo Lamine Yamal en WhatsApp

¿Te perdiste el show de medio tiempo del Mundial? Dónde ver la presentación de Shakira, Madonna y BTS en HD

La organización habilita la reproducción oficial del espectáculo completo y los mejores fragmentos, con acceso desde teléfonos, televisores inteligentes y computadoras

¿Te perdiste el show de medio tiempo del Mundial? Dónde ver la presentación de Shakira, Madonna y BTS en HD

Google Maps: cómo revisar el estado del tráfico y las vías este 20 de julio

Colombia celebra el Día de la Independencia con desfiles militares y cierres viales en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Google Maps: cómo revisar el estado del tráfico y las vías este 20 de julio

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 20 de julio

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 20 de julio

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

La función opera desde Android 5.0, se activa desde la app de Teléfono y ofrece alertas sobre intentos de fraude o suplantación de identidad

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

DEPORTES

“Superestrellas” y “El mundo es nuestro”: las tapas de los diarios tras la final del Mundial que España le ganó a la Argentina

“Superestrellas” y “El mundo es nuestro”: las tapas de los diarios tras la final del Mundial que España le ganó a la Argentina

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El alocado festejo de un jugador de la selección de Brasil por el gol de España ante Argentina en la final del Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

De la imagen de Messi que emocionó a Ginóbili al posteo de Colapinto: los mensajes del deporte argentino tras la final del Mundial

TELESHOW

Un Mundial con dos pasiones: Eva De Dominici mostró cómo su hijo vivió la final alentando a Argentina y España

Un Mundial con dos pasiones: Eva De Dominici mostró cómo su hijo vivió la final alentando a Argentina y España

Wanda Nara contó las medidas de seguridad que tendrá su familia en Milán después del robo a su casa

El emotivo mensaje de las parejas de la Scaloneta tras la derrota de Argentina ante España

El homenaje de Cris Morena a Lionel Messi y la Selección después de la derrota ante España: “No te digo adiós”

Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

INFOBAE AMÉRICA

Un temporal con vientos de 130 km/h dejó una muerta y miles de damnificados en Uruguay: “Voló todo”

Un temporal con vientos de 130 km/h dejó una muerta y miles de damnificados en Uruguay: “Voló todo”

Guatemala: La cantante Yuri dará un concierto benéfico “El Amor Nos Une” el 5 de septiembre de 2026

Las frutas menos vendidas en los mercados de San Salvador: precios altos y preferencias de consumo

La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece y gana espacio en Estados Unidos

Tesla desembarcó en Uruguay con precios bajos y vendió 200 autos en un día