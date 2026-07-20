Waze: cómo consultar cierres y estado de las vías este 20 de julio

Waze permite anticipar el tráfico y los cierres viales del 20 de julio en Colombia con información en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El 20 de julio es una fecha que transforma la movilidad en Colombia. Waze se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan evitar atascos y planificar sus recorridos durante los desfiles y celebraciones patrias.

Este año, la magnitud de los cierres viales en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla exige un uso inteligente y anticipado de las funciones en tiempo real que ofrece la plataforma.

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Cómo usar Waze para anticipar el tráfico y los cierres viales

Quienes abran Waze encontrarán que ver el tráfico en tiempo real no requiere pasos adicionales. Basta con escribir el destino habitual en la barra “A dónde vamos” para que la aplicación despliegue las condiciones actuales del camino, marcando en rojo los tramos detenidos y mostrando íconos de construcción o peligro donde existan reportes de cierres.

Antes de iniciar la navegación, se recomienda tocar el botón “Rutas” en la parte inferior izquierda. Esto permite comparar hasta tres caminos distintos y elegir el menos congestionado.

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La aplicación muestra en rojo los tramos congestionados y señala con alertas los reportes de construcción, peligro o cierres viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al pulsar sobre los íconos de alerta —como el casco naranja o el signo de exclamación— se accede a comentarios de otros usuarios que confirman si un tramo está bloqueado por el desfile o por operativos policiales.

Uno de los puntos más valorados de Waze en jornadas como esta es la función “Viajes planeados”. Desde el menú principal, el usuario puede seleccionar “Planificar un viaje”, añadir el destino y elegir la hora de llegada deseada.

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La aplicación muestra una gráfica con las proyecciones de tráfico para las próximas horas y, tras guardar el viaje, enviará una notificación automática para indicar el mejor momento de salida.

Para quienes ingresan a Bogotá, hoy aplica el Pico y Placa Regional. Es fundamental configurar el número de placa en Ajustes > Detalles del vehículo > Matrícula para que la aplicación evite rutas restringidas según la hora y el dígito de la matrícula.

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La función “Rutas” de Waze permite comparar hasta tres recorridos y elegir el camino con menos tráfico durante los desfiles del 20 de julio. (Foto: Waze)

Cierres y desvíos en Bogotá por el desfile del 20 de julio

La capital implementa un operativo especial, ya que por primera vez el desfile se traslada al sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. El evento exige cierres desde el sábado 18 de julio debido a ensayos y alistamiento de tropas.

Las principales afectaciones son:

Avenida Boyacá , calzada lenta sentido norte-sur, entre la diagonal 52 sur y la carrera 24, de medianoche a 16:00.

Avenida Gaitán Cortés , entre avenida Boyacá y calle 68F sur en ambos sentidos, desde las 00:00 hasta las 16:00.

Avenida Villavicencio, entre la autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos, de 00:00 a 16:00.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad controla los accesos en barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho. Además, durante los ensayos, los cierres se aplican de manera gradual la noche del sábado 18 de julio, desde las 21:00 hasta las 3:00 del domingo 19.

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En el transporte público, rutas alimentadoras del Portal El Tunal como 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena dejan de operar, igual que las rutas TransMiZonales H625 Potosí y H604 Santo Domingo. Otras 34 rutas modificarán sus recorridos usando alternativas como la autopista Sur y la avenida Boyacá.

El desfile del 20 de julio en Bogotá provoca cierres viales en Ciudad Bolívar y altera rutas alimentadoras y TransMiZonales desde los ensayos previos. (Camila Díaz/Colprensa)

El 20 de julio coincide con el plan retorno del puente festivo. Hay control en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad, donde rige el Pico y Placa Regional entre las 12:00 y las 20:00.

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De 12:00 a 16:00, solo pueden ingresar vehículos con placa par, mientras que de 16:00 a 20:00 el ingreso es exclusivo para placas impares.

Cierres viales y desvíos en Medellín, Cali y Barranquilla

En Medellín, el desfile militar inicia a las 7:00 desde el Aeroparque Juan Pablo II y recorre 4,1 kilómetros hasta el Parque de los Pies Descalzos. Se cierran la carrera 70, la Avenida Bolivariana, la Avenida San Juan y la carrera 58, con reapertura prevista a las 10:30. Además, el Túnel de Oriente funcionará en sentido único Rionegro-Medellín entre las 17:00 y las 21:00 por el plan retorno.

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En Cali, los cierres y desvíos se mantienen de 6:00 a 14:00. El sistema MIO modifica tres rutas: P21E, P24B y P27D. Para evitar el eje principal del desfile, se recomiendan las carreras 3 y 4 como alternativas para quienes van de sur a norte u oeste a norte.

En Barranquilla, el cierre principal afecta la zona del río desde las 5:00 hasta las 21:00. Se cierran las calles 78, 72 y 69 entre la Vía 40 y la Avenida del Río. El acceso al Gran Malecón es solo peatonal, habilitado por andenes, y para la circulación vehicular se sugiere utilizar la Vía 40 y la carrera 46.

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