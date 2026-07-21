Tras el recibimiento a la Selección, el Gobierno retoma el debate por las reformas y acelera el proceso preelectoral

Javier Milei (REUTERS)

“Calculo que se acelerará el proceso preelectoral”, vaticinó ante Infobae un integrante de la mesa política horas después de que el Gobierno notificara la cancelación del feriado nacional que había anunciado el presidente Javier Milei a través de su cuenta de X para habilitar los festejos de la Selección Argentina por el subcampeonato mundial. Con el megaevento deportivo concluido, la administración libertaria se enfoca en los próximos pasos: las reformas y el operativo por la reelección del libertario, en un escenario complejo.

En el oficialismo hay quienes consideran que falló la comunicación. Sin tener en claro cuál era la voluntad de los dirigidos por Lionel Scaloni, el mandatario libertario anticipó en redes la posibilidad de concretar los festejos en el país, algo que se diluyó horas más tarde. Según supo este medio, algunas voces violetas pujaron por evitar la publicación en redes, que finalmente tuvo lugar horas después de que Argentina perdiera por 1 a 0 ante España.

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Durante la noche del mismo domingo, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le trasladó a un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no había ánimos de festejos, pese a que el plantel había analizado en detalle las distintas propuestas del oficialismo. La decisión del capitán Lionel Messi y de varias figuras de retornar a sus clubes sin previa escala en el país torcieron los planes de recibimiento.

La posibilidad del feriado nacional, anunciado sin mayores precisiones, abrió un escenario de desconcierto el lunes por la mañana, con una Casa Rosada vallada y los accesos cortados a la espera de una escena que finalmente no ocurriría. Ese mismo día, por los pasillos de Balcarce 50 se esmeraban en aclarar que el Gobierno no había paralizado la dinámica de gestión, el gran fantasma desde la polémica abierta por el caso Adorni, y remarcaban que a pesar del desconcierto, este martes retomarían la actividad marcada por los complejos desafíos legislativos.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Para eso, la mesa política volverá a reunirse hoy a las 13, bajo la coordinación de Karina Milei con la intención de realizar un repaso del estado de situación de las reformas prioritarias que parecen no contar con los apoyos necesarios para ser sancionadas. Entre los proyectos claves figuran la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, que enviarán al Congreso y presentarán esta semana mediante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, y la reforma electoral, que incluye además la definición sobre el futuro de las PASO.

Licuado en la fiebre mundialista que abrió el triunfo de Argentina contra Inglaterra quedó el traspié de la Casa Rosada, luego de que el Senado debiera postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el pasado jueves.

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En varios despachos oficiales culparon a la titular del bloque, Patricia Bullrich, de haber empantanado la sesión por lo que evalúan la posibilidad de invertir la lógica que regía hasta entonces, según la cual los proyectos de mayor sensibilidad ingresaban por la Cámara Alta. De esta forma, fuentes legislativas confirmaron que los cambios propuestos a la normativa de Inocencia Fiscal ingresarán por la Cámara Baja.

Más allá del tropezón en la sesión y del fallido operativo de festejos, en el oficialismo buscan desdramatizar el panorama y aseguran que profundizarán el vínculo con los gobernadores de cara a los desafíos que se vienen: por un lado, la agenda legislativa, condicionada por el receso invernal del Congreso, y por el otro los debates electorales. “La performance argentina no tiene que ver con la gestión”, insistieron en aclarar ante este medio.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli (Jaime Olivos)

Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli —quien, al ser notificado de su ascenso, pidió continuar al frente del vínculo con los mandatarios provinciales—, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, deberán intensificar las relaciones y agendar nuevas reuniones.

En ese marco, el próximo miércoles, Santilli, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán en Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y firmarán un convenio de traspaso de obras viales. Se trata de uno de los mandatarios provinciales de vínculo complejo con la administración libertaria que interna acortar la distancia desde hace tiempo.

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El desafío de suspender las PASO -una de las claves en el esquema reeleccionista- parece haberse complejizado aún más en los últimos días, pero en el Poder Ejecutivo no pierden las esperanzas. “Hay un 70% de probabilidades de que salga en función de los acuerdos políticos”, planteó un integrante de la mesa chica. “La reforma no va a salir hasta que no haya un acuerdo más global”, coincidió otro miembro. “Van a estar los votos, pero la reforma electoral depende de decisiones políticas”, precisó una fuente legislativa.

A las dificultades para ordenar los acuerdos con los gobernadores se suma otro frente: los aliados del PRO, que parecen haber anticipado al Gobierno que no acompañarían los deseos del mandatario. Esto genera malestar en las filas violetas que detectan que el expresidente Mauricio Macri utiliza el debate para fortalecer su posición en las negociaciones electorales.

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Asimismo, aún sin el calendario electoral definido, el armado de La Libertad Avanza acelerará las primeras definiciones para la confección de las listas con las que competirá en 2027. Con una vocación acuerdista que dista de la exhibida en 2025, se avecinan nuevos contactos con los representantes provinciales y hay quienes, puertas adentro, descuentan acuerdos en al menos ocho provincias.

Desde el campamento violeta evitan confirmar esas cifras, aunque proyectan que se repetirán los entendimientos en Mendoza, Chaco, San Luis y Entre Ríos. “Se conversará provincia por provincia”, expresaron al tiempo que destacaron que el criterio será diferente ante quienes acompañen los planes libertarios en el Congreso.

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