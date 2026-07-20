Economía

Economías regionales: la brecha entre las que crecen gracias a las exportaciones y las que siguen en crisis de costos

Mientras sectores ligados a las ventas externas y a Vaca Muerta aceleran, otros siguen presionados por baja competitividad y precios rezagados, en un escenario que ahora suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Guardar
Google icon
Concordia solo para uso de Inhouse
El vino y el mosto mantiene problemas de rentablidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interior productivo argentino no se mueve como un solo bloque. Mientras algunas actividades ligadas a la exportación acumulan meses de expansión y renovados récords, otras siguen atrapadas en un ciclo de costos que no cede y precios que no logran despegar. Ese contraste se explica por la manera en que cada sector y cada región lograron (o no) acomodarse al nuevo mapa de inversiones, comercio exterior y condiciones macroeconómicas que atraviesa el país.

Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea destaca: “Para quien la agroindustria, la foresto industria, los servicios basados en el conocimiento y las energías renovables “abren un abanico de oportunidades con características sustancialmente diferentes en términos de distribución geográfica, dinamismo exportador y, fundamentalmente, capacidad de generación de empleo directo y calificado”.

PUBLICIDAD

Ese proceso, aclara, no se traslada de manera uniforme a todas las provincias, porque cada región cuenta con capacidades industriales previas que condicionan qué actividades pueden sumarse al ciclo expansivo, ya que “las economías regionales no se diversifican de forma caótica o mediante saltos al vacío, sino que tienden a migrar de manera natural hacia actividades que requieren capacidades similares a las ya disponibles localmente”.

Los sectores que traccionan y los que no despegan

Para José Vargas, economista de Evaluecon, ese fenómeno tiene nombres concretos. Entre las actividades con mejores expectativas para lo que resta del año ubica a la minería de litio, cobre y oro, al complejo energético vinculado a Vaca Muerta, a la producción de petróleo y gas, a segmentos de la agroindustria exportadora, a la vitivinicultura orientada a mercados internacionales y a determinadas economías del NOA y el NEA “que cuentan con mayor inserción en el resto del mundo”. A ese grupo suma la economía del conocimiento, sobre la que dice tener “grandes expectativas positivas”.

PUBLICIDAD

El complejo granario concentró el 79% de los USD 26.183 millones exportados por las economías regionales entre enero y mayo (Foto: Reuters)
El complejo granario concentró el 79% de los USD 26.183 millones exportados por las economías regionales entre enero y mayo (Foto: Reuters)

Vargas agrega: “Los mayores desafíos siguen concentrándose en aquellos sectores que dependen casi exclusivamente del consumo doméstico”, como la construcción privada, el comercio minorista, parte de la industria manufacturera y la mayoría de las pyme, que enfrentan un escenario complejo porque la recuperación del salario real y del consumo avanza lentamente. A esto se agrega, según explica, que el costo financiero elevado, la presión impositiva, los costos logísticos y un tipo de cambio relativamente apreciado reducen la competitividad de buena parte de los sectores productivos.

Los mayores desafíos siguen concentrándose en aquellos sectores que dependen casi exclusivamente del consumo doméstico (Vargas)

Vargas resume los factores que hoy empujan y frenan a las economías regionales:

  • Impulsores: la desaceleración de la inflación, la mayor estabilidad macroeconómica, la apertura de nuevos mercados y la creciente demanda internacional de alimentos, energía y minerales.
  • Obstáculos: la elevada carga tributaria, los costos logísticos, la infraestructura insuficiente, el costo del financiamiento y la apreciación del tipo de cambio real para algunos sectores exportadores.

Su conclusión es que el potencial de las economías regionales “dependerá de consolidar un entorno macroeconómico estable y, al mismo tiempo, avanzar en reformas que mejoren la competitividad estructural”.

Ese diagnóstico coincide con lo que refleja, mes a mes, el Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro. En mayo, la entidad indicó que se encuentran en “rojo” la yerba mate, el arroz, el vino y el mosto, las hortalizas, el algodón, el maní, la leche y la mandioca, un grupo en el que, según el informe, “el problema principal está en el componente de negocio”, ya que los precios que reciben los productores se mantienen por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que termina deteriorando la rentabilidad.

Ganado Bovino Raza Angus (Rojo)
La ganadería bovina mantiene el viento a favor y tiene buenas expectativas para lo que resta del año (Foto: Asociación Argentina de Angus)

En el extremo opuesto, los bovinos, los ovinos, los granos y la miel son las únicas cuatro actividades en “verde”, con precios que crecen por encima de la inflación y un desempeño de mercado que acompaña, aunque el propio informe marca una alerta en granos por el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.

En amarillo figuran el sector forestal, el tabaco, los cítricos dulces, las peras y manzanas, las aves, los porcinos y la papa, actividades en las que los precios no logran acompañar la inflación pero tampoco atraviesan un deterioro tan marcado como en el grupo rojo.

Un dato positivo, más allá de los problemas coyunturales y estructurales que atraviesan diferentes economías regionales, es que se mantiene una tendencia creciente en relación a las exportaciones.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las 37 economías regionales que se desarrollan en el país exportaron USD 4.032 millones entre enero y mayo de 2026, el mayor valor de los últimos 22 años para ese período, con un volumen de 3.124.835 toneladas, el más alto desde 2013.

Las 37 economías regionales que se desarrollan en el país exportaron USD 4.032 millones entre enero y mayo de 2026, el mayor valor de los últimos 22 años (SAGyP)

El crecimiento interanual fue del 13,3% en valor y del 8,5% en volumen, lo que ubicó el precio promedio en USD 1.290,2 por tonelada, un 4,4% más que un año atrás. Dentro de ese conjunto, los complejos de acuicultura y pesca, apicultura, aromáticas, especias, y hortalizas pesadas registraron su mejor enero-mayo desde 2004, con subas interanuales de 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4% respectivamente. Brasil, China y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos de esa producción.

El acuerdo con la UE, entre oportunidades y riesgos

En ese contexto de apertura comercial se inscribe el acuerdo Mercosur-Unión Europea, vigente desde el 1° de mayo de 2026 a través de un Acuerdo Interino de Comercio.

José Vargas lo describe como “una oportunidad estratégica para la mayoría de las economías regionales”, ya que el acceso preferencial a un mercado de más de 440 millones de consumidores permitiría ampliar exportaciones de alimentos, vinos, frutas y carnes, aunque advierte que el acuerdo “exige mayores reglamentaciones en materia de calidad, trazabilidad, sustentabilidad y estándares sanitarios”.

Barco de pesca de merluza en Mar Argentino
Los langostinos congelados, principal producto pesquero exportado, pasarán de un arancel de hasta 18% a 0% en cuatro años por el acuerdo con la Unión Europea (Foto: Revista Chacra)

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla ese impacto complejo por complejo. En ese marco, se pueden identificar algunas economías regionales que tienen mejores oportunidades de desarrollo en el continente europeo:

  • Pesca: el resultado es directo: los langostinos congelados, principal producto exportado por el sector, pasarán de un arancel de hasta el 18% al 0% en cuatro años y sin cupos.
  • Maní: ya tiene una inserción consolidada en el bloque europeo, encuentra su mayor margen de mejora en los productos industrializados, como el aceite, tostado y la manteca.
  • Miel: pasa de un arancel base de 17,3% a poder ingresar sin costo dentro de un cupo Mercosur de 45.000 toneladas, cuota que el sector argentino ya completó en mayo.
  • Complejo foresto-industrial: parte de una inserción baja en el mercado europeo, pero con potencial de crecimiento en productos como la madera contrachapada, los tableros de fibra, el papel y el cartón.
  • Vitivinícola: mejora el acceso a la Unión Europea y refuerza la protección de las indicaciones geográficas, pero también habilita el ingreso gradual de vinos europeos al Mercosur, lo que podría presionar los márgenes del sector.
  • Lácteo: según la BCR, enfrentará “una apertura más bien defensiva”, con beneficios acotados por cupos administrados a nivel regional y una competencia europea que ingresará con aranceles decrecientes en segmentos donde el bloque es líder mundial.

Las barreras que persisten puertas adentro

Más allá de la coyuntura exportadora, Gerardo Schwarz plantea que el desafío de fondo pasa por remover los obstáculos que encarecen artificialmente el potencial productivo de cada región. Entre ellos identifica al impuesto a los Ingresos Brutos, que al aplicarse en cascada en cada transacción intermedia “incentiva a las grandes compañías a integrarse verticalmente en lugar de contratar a proveedores especializados”, además de la falta de inversión en la infraestructura vial y ferroviaria y la superposición de permisos entre los niveles nacional, provincial y municipal.

Para el economista del Ieral, esas limitaciones definen buena parte de qué tan lejos puede llegar cada región con el impulso actual. Como ejemplo concreto, menciona que la Patagonia tiene la posibilidad de escalar una industria petroquímica de polietileno, polipropileno y fertilizantes nitrogenados a partir del gas de Vaca Muerta, un proceso que, sostiene, ya comenzó a delinearse con el anuncio de las primeras inversiones en esa dirección.

Temas Relacionados

Economías regionalesProducciónPreciosCostosExportacionesImpuestosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto paga cada provincia por la luz y por qué Neuquén, la que más crece, tiene la factura más cara del país

Un informe del IIEP de la UBA y el Conicet reveló que la tarifa eléctrica varía hasta un 184% entre jurisdicciones, con el mismo precio mayorista de la energía para todas

Cuánto paga cada provincia por la luz y por qué Neuquén, la que más crece, tiene la factura más cara del país

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una salida familiar y qué opciones hay para todos los bolsillos

Un informe privado enumeró distintas propuestas recreativas y mostró diferencias de precios entre alternativas pagas y gratuitas para disfrutar durante el receso escolar

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una salida familiar y qué opciones hay para todos los bolsillos

El costo de la construcción se encareció en pesos pero bajó medido en dólares

Luego de dos años condicionados por la apreciación cambiaria, el sector registró una leve mejora a partir del repunte del tipo de cambio en junio

El costo de la construcción se encareció en pesos pero bajó medido en dólares

Importación de autos híbridos y eléctricos: cuándo se abrirá el cupo de 2027 y qué cambios podrían hacerse

El cupo 2025 llegó tarde y los autos entraron casi todos para este año. El impacto fue doble y hoy esos vehículos representan el 12% del mercado. Hay propuestas privadas para subir el precio máximo y poder así habilitar el ingreso de más marcas

Importación de autos híbridos y eléctricos: cuándo se abrirá el cupo de 2027 y qué cambios podrían hacerse

Mercados: caen las acciones argentinas y cede el riesgo país por la firmeza de los bonos

Los índices de Nueva York se inclinan por las leves ganancias, impulsadas por los valores tecnológicos, con la expectativa puesta en los balances trimestrales. Ceden los ADR y el S&P Merval baja un 0,5%

Mercados: caen las acciones argentinas y cede el riesgo país por la firmeza de los bonos

DEPORTES

El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El conmovedor posteo de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Va a costar que cierre esta herida”

La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

Qué hay detrás de la angustia por el posible último Mundial de Messi: la explicación de un psicólogo

TELESHOW

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares

Dos ecuatorianos fueron capturados con cocaína en alta mar durante un operativo de la Marina de El Salvador