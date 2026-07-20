Así vivió Ricardo Arjona la final del Mundial 2026 junto a su familia

Ricardo Arjona asistió a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium junto a Deisy Arvelo y sus tres hijos. (Instagram)

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a personalidades de distintos ámbitos en el estadio, entre ellos el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien protagonizó una jornada de emociones intensas al presenciar la coronación de España tras vencer a Argentina el 19 de julio.

En fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Arjona presumió que se encontraba en el estadio en el MetLife Stadium, acompañado por su pareja, Deisy Arvelo, y por sus tres hijos, en un ambiente cargado de expectativa.

España se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina el 19 de julio en una final seguida por Ricardo Arjona. (Instagram)

La familia Arjona, unida en la pasión por el fútbol

Durante la final, la presencia de Arjona en las tribunas no pasó desapercibida. El músico compartió el evento con sus seres queridos, entre ellos su hija, la actriz Adria Arjona, quien destacó por portar la bandera sudamericana pintada en su cuerpo.

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En ningún momento descartaron el brindar su apoyo a Argentina como la posible ganadora. Incluso, una de las fotografías publicadas muestra una camisola del equipo gaucho autografiada por Diego Armando Maradona.

Una de las fotos compartidas por Ricardo Arjona mostró una camisola de Argentina autografiada por Diego Armando Maradona. (Instagram)

Además mostraron la cercanía y el entusiasmo de la familia, que siguió cada jugada con atención y celebró las oportunidades de Argentina.

El propio Arjona manifestó en diversas entrevistas su vínculo personal con el fútbol y, especialmente, con la cultura argentina. El artista reconoció que Argentina desempeñó un papel fundamental en el inicio de su carrera internacional, motivo por el cual mantuvo una actitud de gratitud y afecto hacia el país durante todo el evento deportivo.

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Reconocimiento a España y mensaje de unidad hispanohablante

Después del partido, Ricardo Arjona tomó la palabra para felicitar al nuevo campeón del mundo. El artista resaltó el nivel exhibido por el conjunto español y la importancia de los lazos culturales. Su declaración, “Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. ¡Bien merecido!”, se viralizó rápidamente y fue citada por diversos medios de comunicación.

La reflexión del músico puso en primer plano la conexión entre los países de habla hispana y subrayó el espíritu deportivo que predominó en la final. España logró el título tras un partido disputado, mientras que Argentina recibió el apoyo incondicional de la familia Arjona, que reconoció el esfuerzo de la selección albiceleste.

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Adria Arjona no ocultó su apoyo a Argentina. (Instagram)

Un recuerdo imborrable y un objeto de colección

Entre los momentos más destacados de la jornada, Ricardo Arjona recibió un autógrafo firmado por los integrantes de la selección argentina, gesto que reforzó el aprecio mutuo entre el artista y los futbolistas. Según lo reseñado por Infobae, el cantautor atesora este objeto como símbolo de la relación establecida con los protagonistas del Mundial.

Adria Arjona acompañó a Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026 y llevó la bandera sudamericana pintada en su cuerpo. (Instagram)

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó para la familia Arjona una experiencia marcada por la unión, la gratitud y el respeto por el deporte. La presencia del músico en el estadio, el apoyo demostrado a Argentina y su reconocimiento a España reflejaron los valores que acompañan la trayectoria de uno de los artistas más reconocidos de Guatemala.

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