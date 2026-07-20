Revelaron que Leandro Paredes jugó los últimos tres partidos del Mundial con una dura lesión: “Le costaba respirar”

Argentina se quedó con el segundo puesto en el Mundial 2026 luego de perder en la final 1-0 ante España en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres. El encuentro disputado en Nueva Jersey fue favorable a La Roja, pero los dirigidos por Lionel Scaloni vendieron cara la derrota y casi llevan el encuentro a los penales con un gran sacrificio físico, que tuvo a Leandro Paredes como uno de los jugadores que llegó al límite.

El día después de la final, en el análisis que realizaron los canales deportivos, desde Estados Unidos surgió una información desconocida sobre el estado de salud del mediocampista de Boca Juniors, que ingresó al comienzo del segundo tiempo en lugar de Nicolás González. “Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular”, contó el periodista Martín Arévalo en el programa ESPN Mundial.

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Luego, el cronista que sigue de cerca la actualidad de la selección argentina ahondó en detalles y reveló que se trataba de Paredes, quien desde hacía tres partidos jugaba con dicha lesión en las costillas. “Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo, algunos que tengan mala intención, no digo que todos. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular que ayer no lo fue pero que en la idea de Scaloni era titular”, siguió.

Leandro Paredes en la entrada en calor de Argentina-España. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo en lugar de Nico González (Pedro UGARTE / AFP)

“Por qué comento esto de Paredes, porque ustedes preguntaban cómo había llegado Argentina al partido con España. Llegó gastado, con muchos jugadores al límite. Ayer todo quedó condicionado porque hubo que hacer tres cambios no previstos: Montiel, Romero y Lisandro Martínez. Agreguen lo de Paredes que jugó a un 70% porque le dolía muchísimo esa costilla fisurada y estuvo a punto de perderse los partidos anteriores. Dicho esto, el ciclo de Scaloni tiene 104 partidos y perdió 10. Esta es la primera vez que veo al equipo superado de principio a final y si Argentina lo pudo empatar fue por corazón", cerró.

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Cabe resaltar que Paredes había llegado con una lesión muscular que arrastró desde el último partido con Boca en la Copa Libertadores y logró recuperarse en la preparación para el Mundial. Ahora, con este nuevo inconveniente físico, el jugador de 32 años deberá ser evaluado por el cuerpo médico del Xeneize para volver a los entrenamientos con el equipo que actualmente conduce el Vasco Arruabarrena.

Por último, respecto al tumulto luego del partido y las agresiones contra los españoles Eric García y Gavi, Paredes podría ser sancionado por la FIFA en caso de haber sido expulsado. De acuerdo con las imágenes de la televisión, el ex jugador de la Roma tomó del cuello al defensor de la selección española que reemplazó a Rodri antes de ser separado por Thiago Almada y Scaloni, pero luego derribó al mediocampista del Barcelona, que estaba con la pechera de suplente.

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Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0