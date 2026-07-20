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El mensaje de David Beckham a Lionel Messi tras la caída en la final del Mundial 2026: “Nuestro capitán”

El copropietario del Inter Miami, que mantiene una gran relación con el rosarino, le dedicó un sentido posteo en sus redes después de la derrota contra España

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Beckham habló del futuro de Lionel Messi
Beckham le dedicó un mensaje a Messi tras la final del Mundial (Elsa/Getty Images/AFP)

Una de las imágenes más conmovedoras de la derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 contra España fueron las lágrimas de Lionel Messi de cara a los hinchas albicelestes en el MetLife Stadium. David Beckham, copropietario de Inter Miami y que tiene una gran relación con la Pulga, le dedicó un sentido posteo en sus redes que estuvo acompañado por una imagen del futbolista emocionado.

Nuestro capitán. No podríamos estar más orgullosos”, escribió la leyenda de Inglaterra en su Instagram para brindarle su apoyo al capitán de la Selección y de Las Garzas. El mensaje del exmediocampista británico llegó después de otro torneo en el que Messi ocupó el centro de la escena con la Albiceleste. El astro rosarino disputó su sexto Mundial, alcanzó su tercera final en 12 años y cerró la competencia con 8 goles y cuatro asistencias a los 39 años.

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La publicación de Beckham en Instagram mostró a Messi de frente a los hinchas argentinos en el estadio y con la medalla de plata colgada en el pecho, segundos antes de retirarse al vestuario. El gesto reforzó una relación de reconocimiento mutuo que ganó peso desde la llegada del argentino a Inter Miami en 2023. Desde entonces, el futbolista modificó la dimensión deportiva e institucional del club estadounidense.

David Beckham también le dedicó un posteo a la Roja por el título que consiguió. “¡Campeones del Mundo! ¡Viva España! Felicitaciones a España por el torneo perfecto”, destacó el exfutbolista británico, en una publicación que estuvo acompañada por diversas imágenes de los festejos del equipo dirigido por Luis De la Fuente.

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El mensaje de Beckham a Messi tras la final del Mundial (@davidbeckham)
El mensaje de Beckham a Messi tras la final del Mundial (@davidbeckham)

La derrota se resolvió en el tiempo extra, cuando Ferrán Torres marcó a los 106 minutos tras una asistencia de cabeza de Nico Williams. Argentina no registró remates al arco en los 120 minutos, más allá del tiro que se fue por encima del travesaño de Giuliano Simeone, perdió la posibilidad del bicampeonato —una maldición que lleva 64 años sin romperse— y dejó a España con su segundo título mundial, el primero desde Sudáfrica 2010.

Tras la final, la selección argentina dejó Nueva York a las 8:17 en un vuelo con destino a Ezeiza, donde se espera su llegada cerca de las 18:30. Messi y Rodrigo De Paul no abordaron el vuelo, mientras el resto de la delegación, con el técnico Lionel Scaloni y el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, viajó en el AR 1917.

La ausencia de Messi y De Paul en el vuelo de regreso fue una de las novedades inmediatas tras la final del Estadio MetLife de Nueva Jersey. El resto del grupo emprendió la vuelta sin previsión de festejos oficiales por parte de la AFA. El volante, que había perdido la titularidad en las últimas rondas, salió reemplazado por Giuliano Simeone durante el partido.

Después del pitazo final, él y Messi se acercaron a la tribuna argentina para saludar a los hinchas; el mediocampista, entre lágrimas, pidió disculpas por no haber conseguido el bicampeonato. Más allá de que ambos se tomarán algunos días de descanso, el Inter Miami volverá a tener actividad en la MLS: chocará contra Chicago Fire el miércoles 22 de julio en el Nu Stadium.

El futuro de Lionel Scaloni al frente del seleccionado quedó abierto al cierre del torneo. “Cumpliré el contrato y después veo”, dijo al término de la competencia sobre el vínculo que vence en diciembre. En la conferencia de prensa posterior a la final, el entrenador se quebró al hablar de su ciclo y debió abandonar la sala. Hay que destacar que, antes de fin de año, habrá dos ventanas de fecha FIFA entre septiembre/octubre y noviembre.

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