El Salvador

La importación de insumos de construcción crece 60% en El Salvador

El aumento se explica por la mayor demanda que impulsa el auge inmobiliario en el área metropolitana de San Salvador, mientras la logística portuaria coordina almacenamiento, transporte y entrega de cemento, acero y agregados

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La importación de materiales y materias primas de construcción creció 60% en el último año a través del puerto de Acajutla. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)
La importación de materiales y materias primas de construcción creció 60% en el último año a través del puerto de Acajutla. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

La importación de materiales y materias primas de construcción ha registrado un crecimiento del 60% en el último año a través del puerto de Acajutla.

Este aumento responde a la demanda generada por el auge de la construcción en el área metropolitana de San Salvador. Según Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la cadena logística que inicia en el puerto garantiza el suministro continuo de cemento, acero, hierro, agregados y otros insumos esenciales para los proyectos en marcha.

La planificación abarca almacenamiento, transporte y distribución en cada obra, lo que requiere coordinación para evitar retrasos y mantener el ritmo de ejecución.

En entrevista en YSKL, Rodríguez explicó que la articulación entre sector público y privado ha sido fundamental para gestionar el abastecimiento. La inversión en infraestructura portuaria, zonas logísticas, carreteras y aduanas facilita la llegada y distribución de los materiales necesarios.

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El funcionario señaló que la cadena se ha ido fortaleciendo en todos sus eslabones, permitiendo anticiparse a los picos de demanda y ajustar los procesos para que no falten insumos en ningún proyecto.

Obra de construcción en República Dominicana con múltiples trabajadores, una pala cargadora amarilla, pilas de materiales, andamios y palmeras bajo un cielo azul claro.
El puerto de Acajutla sostiene el abastecimiento de cemento, acero, hierro y agregados para los proyectos de construcción en el área metropolitana de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de importaciones también ha favorecido a empresas logísticas y de servicios vinculados al sector construcción. Según Rodríguez, la coordinación con gremiales empresariales y autoridades portuarias permite responder de forma ágil ante cualquier incremento en la demanda, asegurando que la industria no se detenga.

La inversión pública, según Rodríguez, es el punto de partida que moviliza recursos privados. Actualmente, El Salvador vive un “segundo boom” de inversión estatal, lo que permite planificar el crecimiento futuro y alinear los intereses públicos y privados en la expansión del sector construcción.

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Magnitud y sostenibilidad del auge inmobiliario

El “boom” inmobiliario se inició en septiembre de 2024, cuando la OPAMSS logró liberar USD 1,100 millones para proyectos de construcción. Desde entonces, el crecimiento anual del sector fue del 30% por encima del periodo anterior. Rodríguez señaló que este índice no tiene precedentes en Centroamérica y que ni siquiera sumando los datos de otros países de la región se alcanza ese nivel de expansión.

En el año siguiente, el crecimiento adicional fue del 13% sobre el propio boom, manteniendo la tendencia. El promedio anual desde septiembre de 2024 hasta la fecha es de 18%, lo que supera el comportamiento histórico en la industria de la construcción salvadoreña y regional. Este ritmo sostenido se refleja en la cadena de abastecimiento y en la capacidad de ejecución de proyectos en todo el país.

El sector construcción registró un crecimiento anual de 30% y luego sumó otro 13%, con un promedio de 18% desde septiembre de 2024. (Foto: Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
El sector construcción registró un crecimiento anual de 30% y luego sumó otro 13%, con un promedio de 18% desde septiembre de 2024. (Foto: Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Rodríguez enfatizó que el crecimiento se mantiene generalizado en todos los aspectos de la industria, y que la sostenibilidad del sector es resultado de varios ciclos consecutivos de expansión.

Factores que favorecen la dinámica inmobiliaria

La seguridad pública es el principal factor señalado por Rodríguez para explicar la transformación del sector. La reducción de la violencia y la mejora en el control territorial han permitido que la movilidad y el comercio se expandan hacia zonas antes restringidas. Según el director de la OPAMSS, esto ha provocado una evolución en la morfología social y urbana de San Salvador.

El acceso al crédito es otro elemento clave. Los préstamos relacionados con la construcción crecieron de USD 179 millones a USD 413 millones en un solo año, lo que representa un aumento del 130%. El sector genera actualmente 187 mil empleos, con una participación femenina de entre 10% y 15% en las obras.

La creación de 1,696 empresas vinculadas a la construcción y el crecimiento del 50% en servicios asociados —como arquitectura, asesoría legal, estructuración financiera y logística— confirman el dinamismo del rubro. La industria de minas y canteras creció un 11%, y el consumo de cemento casi un 30%.

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