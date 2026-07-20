El virus sincitial respiratorio deja nueve víctimas mortales en menores de un año en Panamá

Una enfermera del Hospital del Niño de Panamá administra una vacuna a un bebé de seis meses, mientras su madre lo sostiene en brazos en la sala de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos nueve menores de un año de edad han fallecido hasta el momento en Panamá a causa del virus sincitial, que afecta a la mitad de los 48 menores que están ingresados en cuidados intensivos en el Hospital del Niño José Renán Esquivel.

El virus respiratorio sincitial se manifiesta como un resfriado común en adultos y niños, con congestión nasal, tos y, en ocasiones, fiebre, aunque en los bebés, particularmente en menores de dos años, puede afectar las vías respiratorias y desencadenar bronquiolitis.

Generalmente, el virus causa una gripe leve en el 80% de los casos, aunque hay quienes desarrollan complicaciones graves, indicó Paul Gallardo, director del Hospital del Niño.

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De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Salud de Panamá, el número de casos del virus ha experimentado un incremento significativo durante la temporada lluviosa, momento en que este patógeno suele presentar mayor actividad en el país.

Al respecto, José Cención, pediatra-gastroenterólogo del Centro de Salud de Parque Lefevre, explicó que este es un virus estacional y, al ser Panamá un país tropical, el comportamiento de esta enfermedad está directamente asociado al paso de las lluvias, periodo en el que se registra el mayor número de casos en el territorio nacional. En el país las lluvias caen de mayo a noviembre.

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Autoridades instan a las mujeres embarazadas a acudir a sus controles prenatales e informarse sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. (Minsa)

Cención indicó que se debe prestar especial atención a los grupos con mayor probabilidad de sufrir complicaciones, como los menores de 6 meses, niños nacidos prematuros, con Síndrome de Down, adultos mayores, pacientes con displasia broncopulmonar y enfermedades crónicas.

En los lactantes el virus puede comprometer las vías respiratorias, provocando cuadros de bronquiolitis y dificultad respiratoria aguda.

Según el pediatra-gastroenterólogo, la mayoría de los niños supera la infección en el domicilio, mediante medidas como buena hidratación, lavados nasales con solución salina y control de la fiebre bajo supervisión médica.

Por su parte, la pediatra-neumóloga del Hospital del Niño, Elizabeth Caparó, explicó que este es un virus muy común con el que casi todos los niños tienen contacto en sus primeros años de vida.

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Si bien en niños mayores y adultos se manifiesta como un resfriado común que sana sin mayores contratiempos, en los bebés menores de dos años es fundamental mantener un acompañamiento guiado.

En el Hospital del Niño hay 48 infantes en cuidados intensivos, la mitad presenta el virus, según el ministro de Salud, Fernando Boyd. (Minsa)

Un reporte del Ministerio de Salud destaca la vulnerabilidad de los niños con antecedentes de prematuridad o enfermedades crónicas, así como de los adultos mayores, aunque los picos de gravedad se observan principalmente en lactantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que mantenga la vigilancia sobre los síntomas respiratorios en los menores y acuda oportunamente a los servicios de salud.

El Ministerio de Salud recordó que la detección temprana y el manejo adecuado de los casos pueden reducir el riesgo de complicaciones graves o fallecimientos, especialmente en el grupo de menores de dos años.

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“Las mujeres embarazadas deben acudir a sus controles prenatales e informarse en su instalación de salud sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo. Los anticuerpos creados por la madre pasan a través de la placenta al bebé, logrando protegerlo activamente durante sus primeros meses de vida", puntualizó la neumóloga pediatra del Hospital del Niño José Renán Esquivel.

El Ministerio de Salud insistió en la relevancia de reforzar las medidas preventivas y de higiene, recalcando entre sus recomendaciones el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados y el cumplimiento con los esquemas de vacunación infantil. Además, las autoridades subrayaron la importancia de la inmunización prenatal para ofrecer protección a los recién nacidos ante el virus respiratorio sincitial.

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