República Dominicana

República Dominicana recibe la Orden Héroe de Venezuela por la ayuda enviada tras los sismos

La distinción, la máxima condecoración de ese país, fue comunicada por Delcy Rodríguez en una carta dirigida a Luis Abinader, en la que valoró la asistencia humanitaria remitida tras el 24 de junio

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República Dominicana, Venezuela, Terremotos en Venezuela
República Dominicana recibió en Santo Domingo la Orden Héroe de Venezuela en su Primera Clase por la asistencia humanitaria enviada tras los terremotos en Venezuela del 24 de junio. (Cortesía: Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la República Dominicana)

Venezuela otorgó a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su Primera Clase, el máximo reconocimiento a la entrega y heroísmo por la asistencia prestada tras los terremotos que impactaron ese país el 24 de junio. La distinción, entregada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció la labor del Estado dominicano y su respuesta humanitaria rápida y eficaz ante la emergencia.

Según información de la Presidencia de la República Dominicana, la condecoración fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que Rodríguez agradeció la “invaluable contribución” del Gobierno dominicano.

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“La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, expresó la mandataria venezolana. En su mensaje, resaltó que la solidaridad internacional adquiere un significado más profundo en momentos de adversidad.

La operación Quisqueya Solidaria 2026 reunió a las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias en el despliegue hacia Venezuela. (Cortesía: )
La operación Quisqueya Solidaria 2026 reunió a las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias en el despliegue hacia Venezuela. (Cortesía: )

Abinader distinguió a los rescatistas de Quisqueya Solidaria

El acto de reconocimiento se realizó tras la imposición de la Medalla al Mérito del Ministerio de Defensa en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad a los rescatistas dominicanos que participaron en la misión humanitaria “Quisqueya Solidaria 2026”, desplegada en Venezuela tras los sismos.

La ceremonia, encabezada por Abinader, destacó el profesionalismo, la entrega y la disciplina del equipo dominicano, que trabajó sin descanso en tareas de búsqueda y rescate, asistencia a víctimas y apoyo directo a las autoridades venezolanas.

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“Estos son héroes dominicanos que fueron a servir a un país que estaba en necesidad. Podemos decir que están preparados, los hemos formado bien, y tienen cada vez mayor experiencia para atender situaciones como esta”, afirmó Abinader, quien inició su intervención con un prolongado aplauso. El Jefe de Estado enfatizó el orgullo y la gratitud del pueblo dominicano hacia el contingente, subrayando que “ustedes colocaron bien alta la bandera dominicana en ese pueblo hermano, ante esa tragedia”.

La Presidencia dominicana también dirigió palabras de reconocimiento al personal médico que permanece en hospitales provisionales en la zona afectada, valorando su dedicación y entrega. Además, destacó que la actuación de los rescatistas evidenció la capacidad técnica y la preparación del sistema de respuesta ante emergencias del país.

República Dominicana, Venezuela, Terremotos en Venezuela
Luis Abinader distinguió al personal de la misión humanitaria Quisqueya Solidaria 2026 con la Medalla de Reconocimiento al Mérito del Ministerio de Defensa. (Cortesía: Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la República Dominicana)

El contingente distinguido estuvo integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), bajo la coordinación del mayor Carlos Enrique Olivarez Ureña. Participaron también el sargento mayor Jesús María Soto Payano, los cabos Darling William Valdez Hernández y Juan Carlos Matos Matos, los rasos Cherki León Batista, Reilin Manuel Mercedes y Raily Aquino Martínez, así como marineros de la Fuerza Aérea Dominicana y civiles del COE y la Defensa Civil.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria, desplegando de forma inmediata recursos humanos y técnicos en respuesta a la tragedia ocurrida en Venezuela. A su vez, el Gobierno dominicano reiteró su disposición de asistir a naciones hermanas en situaciones de desastre y de mantener los lazos de cooperación regional.

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