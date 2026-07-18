Tecno

Roja directa | Fútbol en Vivo: las dos búsquedas en Google que no te recomendamos

Antes de buscar una transmisión gratuita, conoce por qué estos resultados de Google suelen ser utilizados por ciberdelincuentes

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Las búsquedes que no debes hacer en Google durante partidos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con cada partido importante, millones de aficionados recurren a Google para encontrar transmisiones gratuitas. Entre las búsquedas más populares aparecen términos como “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo”, dos consultas que suelen dirigir a páginas no oficiales que prometen ver encuentros sin pagar.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que estos sitios pueden representar un riesgo para la información personal, los dispositivos y hasta las cuentas bancarias de los usuarios.

PUBLICIDAD

Aunque algunos portales ofrecen enlaces para seguir partidos en directo, también es frecuente que aparezcan copias falsas, páginas con publicidad invasiva, ventanas emergentes y archivos maliciosos diseñados para robar información o instalar programas no deseados. Por ello, la recomendación es optar siempre por plataformas de transmisión autorizadas.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo” son búsquedas de riesgo?

Cuando un usuario escribe estas frases en Google, normalmente obtiene decenas de resultados que cambian constantemente de dominio. Esto ocurre porque muchos de estos sitios son bloqueados por infringir derechos de autor y reaparecen bajo nuevos nombres o direcciones web.

PUBLICIDAD

Además del problema de la piratería, muchos de estos portales incluyen anuncios engañosos que imitan botones de reproducción, falsas actualizaciones del navegador o supuestos reproductores de video que, en realidad, buscan que el usuario descargue software potencialmente peligroso.

En otros casos, los visitantes son redirigidos a páginas que solicitan datos personales, registros innecesarios o información bancaria bajo el pretexto de verificar la identidad o activar una cuenta gratuita.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos para tu computadora y tu celular

Ingresar a sitios de streaming no oficiales puede exponer los dispositivos a diferentes amenazas digitales.

Entre las más comunes se encuentran:

  • Descarga de malware o virus.
  • Robo de contraseñas almacenadas en el navegador.
  • Phishing mediante páginas que imitan servicios legítimos.
  • Instalación de extensiones maliciosas.
  • Exposición constante a publicidad fraudulenta.

Si el usuario inicia sesión en cuentas de correo electrónico, banca digital o redes sociales mientras navega por estas páginas, el riesgo de sufrir un robo de credenciales aumenta considerablemente.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Existen varios riesgos de seguridad al ingresar a páginas piratas de transmisión de partidos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una página sospechosa

Existen varias señales que pueden alertar sobre un sitio potencialmente peligroso.

Algunas de las más habituales son las ventanas emergentes que aparecen de forma continua, las solicitudes para descargar programas antes de reproducir el contenido, los mensajes que indican que el dispositivo está infectado o los formularios que piden registrar una tarjeta bancaria para acceder a una supuesta transmisión gratuita.

También conviene desconfiar de los sitios que cambian constantemente de dirección web o presentan numerosos errores de diseño y ortografía.

Qué hacer para ver fútbol de forma segura

La alternativa más recomendable es utilizar únicamente plataformas oficiales con licencia para transmitir los encuentros deportivos.

Además, los expertos aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del celular o la computadora, utilizar un navegador actualizado y contar con una solución de seguridad capaz de detectar sitios maliciosos.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Evita ver páginas piratas por internet si buscas fútbol gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante evitar descargar aplicaciones o archivos desde enlaces desconocidos y nunca ingresar datos financieros en páginas cuya autenticidad no pueda verificarse.

El interés por el fútbol también es aprovechado por los ciberdelincuentes

Los grandes eventos deportivos suelen generar un aumento en las campañas de fraude digital. Los ciberdelincuentes saben que miles de personas buscan transmisiones de último minuto y aprovechan ese interés para posicionar páginas falsas o distribuir campañas de phishing.

Por esa razón, antes de hacer clic en un resultado de búsqueda, conviene revisar cuidadosamente la dirección del sitio, desconfiar de las promesas de acceso gratuito a contenidos exclusivos y recordar que una transmisión ilegal puede terminar costando mucho más que una suscripción oficial si se comprometen los datos personales o financieros del usuario.

En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, evitar búsquedas como “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo” en Google para encontrar partidos gratuitos puede convertirse en una medida sencilla pero efectiva para proteger la información personal y disfrutar del deporte sin poner en riesgo la seguridad digital.

Temas Relacionados

Roja DirectaGoogleTransmisiones directaFutbol en vivoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué se calienta el celular cuando lo cargo y qué hacer para que no pase

Editar videos o ejecutar videojuegos con el celular enchufado somete al procesador y a la batería a una doble trabajo: el dispositivo consume y recibe energía al mismo tiempo

Por qué se calienta el celular cuando lo cargo y qué hacer para que no pase

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 18 de julio?

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de 0,118% en las últimas 24 horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 18 de julio?

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Grok Build ahora puede ejecutarse de forma local, sin depender de servidores externos de xAI

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Hábitos como este resultan perjudiciales si no se siguen las recomendaciones de seguridad

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

El torneo ha provocado un salto histórico en la popularidad digital de los futbolistas

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

DEPORTES

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 13° la última práctica libre del GP de Bélgica

Estalló la interna en el vestuario de Francia: el reclamo de Dembélé en el entretiempo con España que hizo enfadar a sus compañeros

El día que Messi le hizo 4 goles en 15 minutos a un equipo del entrenador de la selección española con 16 años

Los Pumas recibirán a Inglaterra en su última presentación en Argentina por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Zelensky anunció medidas para bajar las tensiones con Polonia: “Todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad”

El gobierno de Kuwait acusó al régimen de Irán de atacar objetivos civiles e infraestructura vital del país

Ucrania intensifica su respuesta militar contra Rusia: bombardeó un depósito de petróleo y un centro de distribución cerca de Moscú

Irán amenazó con dejar sin petróleo ni gas “durante años” a EEUU y sus aliados en Medio Oriente