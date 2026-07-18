Roja directa | Fútbol en Vivo: las dos búsquedas en Google que no te recomendamos

Las búsquedes que no debes hacer en Google durante partidos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con cada partido importante, millones de aficionados recurren a Google para encontrar transmisiones gratuitas. Entre las búsquedas más populares aparecen términos como “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo”, dos consultas que suelen dirigir a páginas no oficiales que prometen ver encuentros sin pagar.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que estos sitios pueden representar un riesgo para la información personal, los dispositivos y hasta las cuentas bancarias de los usuarios.

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Aunque algunos portales ofrecen enlaces para seguir partidos en directo, también es frecuente que aparezcan copias falsas, páginas con publicidad invasiva, ventanas emergentes y archivos maliciosos diseñados para robar información o instalar programas no deseados. Por ello, la recomendación es optar siempre por plataformas de transmisión autorizadas.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo” son búsquedas de riesgo?

Cuando un usuario escribe estas frases en Google, normalmente obtiene decenas de resultados que cambian constantemente de dominio. Esto ocurre porque muchos de estos sitios son bloqueados por infringir derechos de autor y reaparecen bajo nuevos nombres o direcciones web.

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Además del problema de la piratería, muchos de estos portales incluyen anuncios engañosos que imitan botones de reproducción, falsas actualizaciones del navegador o supuestos reproductores de video que, en realidad, buscan que el usuario descargue software potencialmente peligroso.

En otros casos, los visitantes son redirigidos a páginas que solicitan datos personales, registros innecesarios o información bancaria bajo el pretexto de verificar la identidad o activar una cuenta gratuita.

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Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos para tu computadora y tu celular

Ingresar a sitios de streaming no oficiales puede exponer los dispositivos a diferentes amenazas digitales.

Entre las más comunes se encuentran:

Descarga de malware o virus.

Robo de contraseñas almacenadas en el navegador.

Phishing mediante páginas que imitan servicios legítimos.

Instalación de extensiones maliciosas.

Exposición constante a publicidad fraudulenta.

Si el usuario inicia sesión en cuentas de correo electrónico, banca digital o redes sociales mientras navega por estas páginas, el riesgo de sufrir un robo de credenciales aumenta considerablemente.

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Existen varios riesgos de seguridad al ingresar a páginas piratas de transmisión de partidos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una página sospechosa

Existen varias señales que pueden alertar sobre un sitio potencialmente peligroso.

Algunas de las más habituales son las ventanas emergentes que aparecen de forma continua, las solicitudes para descargar programas antes de reproducir el contenido, los mensajes que indican que el dispositivo está infectado o los formularios que piden registrar una tarjeta bancaria para acceder a una supuesta transmisión gratuita.

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También conviene desconfiar de los sitios que cambian constantemente de dirección web o presentan numerosos errores de diseño y ortografía.

Qué hacer para ver fútbol de forma segura

La alternativa más recomendable es utilizar únicamente plataformas oficiales con licencia para transmitir los encuentros deportivos.

Además, los expertos aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del celular o la computadora, utilizar un navegador actualizado y contar con una solución de seguridad capaz de detectar sitios maliciosos.

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Evita ver páginas piratas por internet si buscas fútbol gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante evitar descargar aplicaciones o archivos desde enlaces desconocidos y nunca ingresar datos financieros en páginas cuya autenticidad no pueda verificarse.

El interés por el fútbol también es aprovechado por los ciberdelincuentes

Los grandes eventos deportivos suelen generar un aumento en las campañas de fraude digital. Los ciberdelincuentes saben que miles de personas buscan transmisiones de último minuto y aprovechan ese interés para posicionar páginas falsas o distribuir campañas de phishing.

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Por esa razón, antes de hacer clic en un resultado de búsqueda, conviene revisar cuidadosamente la dirección del sitio, desconfiar de las promesas de acceso gratuito a contenidos exclusivos y recordar que una transmisión ilegal puede terminar costando mucho más que una suscripción oficial si se comprometen los datos personales o financieros del usuario.

En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, evitar búsquedas como “Roja Directa” y “Fútbol en Vivo” en Google para encontrar partidos gratuitos puede convertirse en una medida sencilla pero efectiva para proteger la información personal y disfrutar del deporte sin poner en riesgo la seguridad digital.

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